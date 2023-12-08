美內華達大學槍擊案3死1重傷，傳凶嫌曾應徵該校教授失利，罹難者之一疑為來自台灣教師

美內華達大學槍擊案 傳凶嫌曾應徵該校教授失利

（中央社）美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3死1傷的槍擊案，媒體7日報導凶嫌是一名大學教師，曾應徵內華達大學拉斯維加斯分校教授職位但未獲聘用。

根據《法新社》，拉斯維加斯都會警察局長麥克馬希爾（Kevin McMahill）6日表示，有3名被害人確認死亡，凶嫌已遭警方擊斃。另有一名被害人身受重傷，但情況已穩定下來。

美國媒體7日早晨指出，現年67歲的凶嫌是大學教師，跟喬治亞州和北卡羅來納州幾所學校有關連。

《美國廣播公司新聞網》（ABC News）引述的多名執法單位消息人士則提到，凶嫌名叫波里托（Anthony Polito），且被害人都是教職員，不是學生。

事發後，美國總統拜登發布聲明，譴責這起讓大學校園驚恐不安的「槍枝暴力恐怖行徑」。

拉斯維加斯校園槍擊3死 罹難者之一疑來自台灣

（中央社）美國執法人員說，1名槍手殺害內華達大學拉斯維加斯分校3名教職員後，與警察駁火被擊斃。罹難者之一張家禎1981年取得台灣海洋大學學士學位，在拉斯維加斯任教逾20年。

《美聯社》報導，槍手6日在內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）的「李商學院」（Lee Business School）徘徊，接近中午時在4樓開槍，受到驚嚇的學生和教授們躲在教室和宿舍裡。4樓是教職員、會計和行銷部門辦公室所在地。

警方說，在這次槍擊案中，還有1人受到重傷。

校方7日在社群媒體平台X宣布，沒有學生在槍擊案中喪命，罹難者均是教職員。

學校證實其中2名罹難者為商學院教授納瓦洛－韋勒茲（Patricia Navarro-Velez）和張家禎（Cha Jan 'Jerry' Chang，暫譯）；至於另1名罹難者，將在通知家屬後證實身分。重傷的教職員仍在醫院接受救治。

根據學校網站資訊，39歲的會計學教授納瓦洛－韋勒茲為會計學博士，目前專注於網路安全揭露和數據分析等研究。

64歲的張家禎是商學院管理、創業與科技系副教授，自2001年起就在內華達大學拉斯維加斯分校任教。

根據線上履歷，張家禎1981年取得台灣海洋大學學士學位，另持有中密西根州立大學（Central Michigan University）和德州農工大學（Texas A&M University）學位，並在匹茲堡大學（University of Pittsburgh）拿到管理資訊系統博士學位。

《拉斯維加斯評論報》（Las Vegas Review-Journal）提到，驗屍官辦公室表示，張家禎因頭部槍傷喪命，納瓦洛－韋勒茲死於多處槍傷。

當局未證實行凶者身分、武器種類或犯案動機。但1名執法人員說，槍手長期擔任商學教授，案發前曾向內華達大學拉斯維加斯分校求職未成。

另1名執法人員證實凶嫌為67歲的波里托（Anthony Polito）。由於未獲授權公開案情，2名執法人員接受《美聯社》訪問時要求匿名。

根據校方聲明，波里托2001年至2017年任教於北卡羅來納州的東卡羅來納大學（East Carolina University）行銷與供應鏈管理系，2017年1月辭去終身副教授職務。

曾在東卡羅來納大學接受波里托指導的惠廷頓（Paul Whittington）說，波里托上課時會提及他多次赴拉斯維加斯旅行。波里托告訴學生，他每年去2次拉斯維加斯，住在不同的飯店和前往各種俱樂部。

惠廷頓說：「他真的、真的、真的對拉斯維加斯念念不忘……我想他真的很喜歡去那裡。」

2017年10月，拉斯維加斯發生了美國現代史上最致命的槍擊事件，當時1名槍手從曼德雷灣酒店（Mandalay Bay）高樓窗戶向賭城大道（Las Vegas Strip）開火，造成60人死亡、逾400人受傷。

賭城大道距離內華達大學拉斯維加斯分校僅數公里遠，這次校園槍擊事件再度令這座城市驚懼不已。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰