美內華達大學槍擊案3死1重傷，傳凶嫌曾應徵該校教授失利，罹難者之一疑為來自台灣教師
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另1名執法人員證實凶嫌為67歲的波里托（Anthony Polito）。由於未獲授權公開案情，2名執法人員接受《美聯社》訪問時要求匿名。根據校方聲明，波里托2001年至2017年任教於北卡羅來納州的東卡羅來納大學（East Carolina University）行銷與供應鏈管理系，2017年1月辭去終身副教授職務。
美內華達大學槍擊案 傳凶嫌曾應徵該校教授失利
（中央社）美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3死1傷的槍擊案，媒體7日報導凶嫌是一名大學教師，曾應徵內華達大學拉斯維加斯分校教授職位但未獲聘用。
根據《法新社》，拉斯維加斯都會警察局長麥克馬希爾（Kevin McMahill）6日表示，有3名被害人確認死亡，凶嫌已遭警方擊斃。另有一名被害人身受重傷，但情況已穩定下來。
美國媒體7日早晨指出，現年67歲的凶嫌是大學教師，跟喬治亞州和北卡羅來納州幾所學校有關連。
《美國廣播公司新聞網》（ABC News）引述的多名執法單位消息人士則提到，凶嫌名叫波里托（Anthony Polito），且被害人都是教職員，不是學生。
事發後，美國總統拜登發布聲明，譴責這起讓大學校園驚恐不安的「槍枝暴力恐怖行徑」。
拉斯維加斯校園槍擊3死 罹難者之一疑來自台灣
（中央社）美國執法人員說，1名槍手殺害內華達大學拉斯維加斯分校3名教職員後，與警察駁火被擊斃。罹難者之一張家禎1981年取得台灣海洋大學學士學位，在拉斯維加斯任教逾20年。
《美聯社》報導，槍手6日在內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）的「李商學院」（Lee Business School）徘徊，接近中午時在4樓開槍，受到驚嚇的學生和教授們躲在教室和宿舍裡。4樓是教職員、會計和行銷部門辦公室所在地。
警方說，在這次槍擊案中，還有1人受到重傷。
校方7日在社群媒體平台X宣布，沒有學生在槍擊案中喪命，罹難者均是教職員。
學校證實其中2名罹難者為商學院教授納瓦洛－韋勒茲（Patricia Navarro-Velez）和張家禎（Cha Jan 'Jerry' Chang，暫譯）；至於另1名罹難者，將在通知家屬後證實身分。重傷的教職員仍在醫院接受救治。
根據學校網站資訊，39歲的會計學教授納瓦洛－韋勒茲為會計學博士，目前專注於網路安全揭露和數據分析等研究。
64歲的張家禎是商學院管理、創業與科技系副教授，自2001年起就在內華達大學拉斯維加斯分校任教。
根據線上履歷，張家禎1981年取得台灣海洋大學學士學位，另持有中密西根州立大學（Central Michigan University）和德州農工大學（Texas A&M University）學位，並在匹茲堡大學（University of Pittsburgh）拿到管理資訊系統博士學位。
《拉斯維加斯評論報》（Las Vegas Review-Journal）提到，驗屍官辦公室表示，張家禎因頭部槍傷喪命，納瓦洛－韋勒茲死於多處槍傷。
當局未證實行凶者身分、武器種類或犯案動機。但1名執法人員說，槍手長期擔任商學教授，案發前曾向內華達大學拉斯維加斯分校求職未成。
另1名執法人員證實凶嫌為67歲的波里托（Anthony Polito）。由於未獲授權公開案情，2名執法人員接受《美聯社》訪問時要求匿名。
根據校方聲明，波里托2001年至2017年任教於北卡羅來納州的東卡羅來納大學（East Carolina University）行銷與供應鏈管理系，2017年1月辭去終身副教授職務。
曾在東卡羅來納大學接受波里托指導的惠廷頓（Paul Whittington）說，波里托上課時會提及他多次赴拉斯維加斯旅行。波里托告訴學生，他每年去2次拉斯維加斯，住在不同的飯店和前往各種俱樂部。
惠廷頓說：「他真的、真的、真的對拉斯維加斯念念不忘……我想他真的很喜歡去那裡。」
2017年10月，拉斯維加斯發生了美國現代史上最致命的槍擊事件，當時1名槍手從曼德雷灣酒店（Mandalay Bay）高樓窗戶向賭城大道（Las Vegas Strip）開火，造成60人死亡、逾400人受傷。
賭城大道距離內華達大學拉斯維加斯分校僅數公里遠，這次校園槍擊事件再度令這座城市驚懼不已。
新聞來源
延伸閱讀
- 美內華達大學槍擊至少3死1重傷，犯嫌身亡，《華盛頓郵報》：2022年4.8萬人死於槍下，今年大規模槍擊再創新高
- 美國緬因州槍擊案18死13傷，警方持續緝凶籲民眾勿外出，拜登下令降半旗哀悼
- 【圖輯】德州商場槍擊案釀8死7傷，右翼槍手已遭警方擊斃，懷疑為種族仇恨犯罪
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
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為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
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