開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/08,
美加

共和黨第4場總統初選辯論川普仍缺席，海利民調攀升遭對手圍攻

共和黨第4場總統初選辯論川普仍缺席，海利民調攀升遭對手圍攻
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

海利在全國性民調中削弱迪尚特的領先幅度，同時在新罕布什爾州和她的家鄉南卡羅來納州的領先擴大，這兩個州是初選首批投票的州，因此格外重要。迪尚特和海利在愛荷華州的民調基本上是不相上下。

（中央社）美國共和黨第4場初選辯論登場，前3場缺席的前總統川普（Donald Trump）依然沒現身。前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）聲稱自己的民調攀升，已擠下佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），成為取代川普的首選。

《路透社》報導，在川普缺席初選辯論的情況下，海利和迪尚特爭相成為川普的主要替代者。在共和黨明年1月15日愛荷華州（Iowa）初選投票前，川普民調支持度仍遙遙領先。

另外兩位符合資格參加今天初選辯論的參選人，分別是科技業企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）。在第4場初選辯論人數減少下，參選人有更多時間深入對手的政策和過去紀錄。

不過，除一路以來批評川普的克里斯蒂外，其他3名參選人似乎無人願意直接抨擊川普，反映川普在共和黨基層的支持度持續領先。

川普5日在《福斯新聞》（Fox News）轉播的市民大會（Town Hall）活動中表示，若再度當選美國總統，他不會成為獨裁者，「除了第1天以外」。在被問及對川普此番發言的意見時，克里斯蒂稱川普是「一名憤怒、不滿的男人」，意圖報復，他還一再要迪尚特表態，問他是否相信川普適合再擔任總統。

迪尚特則是顧左右而言他，反而提到川普77歲的年紀，稱總統較適合由年輕一點的人出任。

海利也只是稍微批評，稱川普代表「混亂」，並怪他造成美國國家債務增加了數十億美元。

川普的缺席讓其他參選人沒機會和他正面交鋒，再度凸顯川普不把這些對手看在眼裡。

海利在全國性民調中削弱迪尚特的領先幅度，同時在新罕布什爾州（New Hampshire）和她的家鄉南卡羅來納州（South Carolina）的領先擴大，這兩個州是初選首批投票的州，因此格外重要。

迪尚特和海利在愛荷華州的民調基本上是不相上下。

而在目前沒有安排其他辯論時間的情況下，6日的電視轉播辯論交鋒可能是海利和迪尚特在全國觀眾面前痛宰對手的最後機會。

與川普關係密切的拉馬斯瓦米，6日和迪尚特聯手瞄準海利，批評她「腐敗」和「法西斯」，稱她靠演講撈錢，並在波音（Boeing）董事會擔任董事。

海利說：「我喜歡所有的關注，夥伴。」她並為自己在波音的工作辯護，同時暗示她的對手嫉妒她有金主力挺。

共和黨初選明年1月15日將從中西部的愛荷華州開跑，初選勝出的參選人，將在明年11月的大選和現任總統拜登（Joe Biden）對決。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


“2024美國大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。