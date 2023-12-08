越中「同志加兄弟」？ 習近平將訪河內，越南是否加入中國「人類命運共同體」受矚目
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習近平將在12月12日至13日訪問越南。分析家指出，習近平在2013年提出了「人類命運共同體」的概念，分析家指出，寮國、柬埔寨、緬甸和泰國在過去幾年中已經加入了「人類命運共同體」的倡議，但河內一直不願加入，因此習近平此行是否能促成河內加入而受矚目。
文：莫雨
中共總書記、中國國家主席習近平將於12月12日至13日對越南進行國事訪問，這是習近平時隔6年對河內的再次訪問，此行正值中越兩國建立全面戰略合作夥伴關係15 週年，以及河內將美越關係也提升到全面戰略夥伴關係之際。
中越兩個共產黨執政的鄰國有著密切的政治聯繫和經濟往來，但領土糾紛也一直纏擾兩國關係。
中國外交部發言人汪文斌星期四（12月7日）在例行記者會上說，習近平訪問期間將與越方領導人探討提升中越關係新定位，聚焦政治、安全、務實合作、民意基礎、多邊海上問題6大領域。
政治聯繫
作為共產黨執政的國家，中國與越南在意識形態上有著高度的一致，兩國領導人時常將雙邊關係形容為「同志加兄弟」。
兩國政黨間的高層互動頻繁。 自習近平在2012年成為中共總書記以來，越共總書記阮富仲分別於2015年4月、2017年1月及2022年10月訪華。 他也是習近平在二十大第三度連任後訪問中國的第一位外國政要。 習近平也曾於2015年11月和2017年11月訪問越南。
兩黨亦設有定期的高層交流平台，由雙方政治局委員共同主持，內容涵蓋政黨建設、反腐敗、社會治理、經貿等各項議題。 中國外長王毅本月稍早訪越期間就共同主持了中越雙邊合作指導委員會第十五次會議。
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS – Yusof Ishak Institute）高級研究員黎良福（Lye Liang Fook）認為，中越兩黨間的交往強韌，這種聯繫還進一步發揮著設定雙邊關係總體框架的作用 。 他在一篇分析文章說，2014年在北京將一個石油鑽井平台移至越南聲稱擁有主權的南中國海水域而引發兩國對峙後，越共和中共透過高層互訪來穩定關係，控制分歧。
經貿關係
過去十多年來，中越兩國之間的經貿關係日益密切。 中國是越南最大貿易夥伴和第二大出口市場，目前也是越南主要的外商投資來源國。 越南是中國在東協地區的第一大貿易夥伴。
根據中國海關統計，2021年中越雙邊貿易額首次突破2000億美元（約新台幣62933億元），達到2302億美元（約新台幣72436億元），以美元計較去年同期成長19.7%。
上月底，中國商務部長王文濤在胡志明市與越南總理范明政會面，強調中國將加深拓展中越雙方貿易投資合作。
路透社引述越南高級官員和外交官說，兩國還在商討對越南鐵路系統進行重大升級，升級後的一條鐵路途徑越南北部稀土核心地帶，這條鐵路可能會被視為中國「一帶一路」項目 的一部分。
加强两國鐵路的互聯被認為將進一步提升兩國貨物的流動，並加深雙邊經貿關係。
領土爭議
儘管中越兩國在政治和經貿上聯繫密切，但兩國間的歷史糾葛和領土爭議，令越南對中國心存戒備。 雙方在南海問題上面臨長達數十年的主權糾紛，並在1970年代曾爆發過一場戰爭。
雖然中越兩國同意妥善管控分歧、和平解決南海問題爭端，但主權爭議在過去十年來引發多次較為嚴重的對立事件。
2014年，中國在帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島，越南稱黃沙群島）附近安置石油鑽井平台造成越南漁船碰撞，引發越南國內反華騷亂。
2020年4月，一艘越南漁船在帕拉塞爾群島附近捕魚時被中國船隻撞擊沉沒。 北京和河內相互指責。
中國在斯普拉特利群島（中國稱南沙群島，越南稱長沙群島）建立軍事據點，並在那裡部署反艦巡航飛彈和遠程地對空飛彈，也引發越南的嚴重關切。
越南近來對控制的島礁進行填海造島擴建工程，以抗衡中國在南中國海爭議海域的強勢行徑。
同時，越南尋求加強與美國的關係，以進行平衡大國競爭的外交政策。 今年9月，在美國總統拜登訪越之時，河內將美越關係連升兩級至全面戰略夥伴關係，使得華盛頓在越南的外交等級中與北京平起平坐。
民間觀感
另一方面，越南民眾對中國的觀感不佳。 皮尤研究中心（Pew Research）2017年的調查顯示，越南是亞太國家中對中國最沒有好感的國家，僅有10%的受訪者喜歡中國多於美國。
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS – Yusof Ishak Institute）的一項調查則顯示，從2020年到2023年，對於中國能否在全球和平、安全、繁榮與治理方面做正確之事，大 多數越南受訪者對此沒有信心，其中約半數認為中國的經濟和軍事力量可能會被用來威脅自己國家的利益和主權。
中越關係將更上一層樓？
中國外交部表示，習近平在對越南國事訪問期間，將與越方領導人探討提升中越關係新定位。
中國外交部先前在新聞稿中說，越南外長裴青山本月初在河內與王毅會談時表示，越方願同中方加強在國際和區域事務中的協調配合，支持建構人類命運共同體，支持全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。
「人類命運共同體」是中國領導人習近平2013年提出的概念，並稱之為中國為世界未來的新秩序提供的「中國方案」與「中國智慧」。 但是西方學者認為，這是中國試圖建立以中國為中心的新秩序。
分析家說，北京一直在推動越南加入「人類命運共同體」及其他全球倡議，但河內一直不願加入。
檀香山丹尼爾·K·井上亞太安全研究中心教授亞歷山大·吳翁（Alexander Vuving）對美國之音表示，如果越南同意加入，那將意味著越南與中國的關係將會從目前的全面戰略夥伴關係再升 第一級，北京會將其解讀為中越之間的關係總是高於美越之間的關係。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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