越中「同志加兄弟」？ 習近平將訪河內，越南是否加入中國「人類命運共同體」受矚目

文：莫雨

中共總書記、中國國家主席習近平將於12月12日至13日對越南進行國事訪問，這是習近平時隔6年對河內的再次訪問，此行正值中越兩國建立全面戰略合作夥伴關係15 週年，以及河內將美越關係也提升到全面戰略夥伴關係之際。

中越兩個共產黨執政的鄰國有著密切的政治聯繫和經濟往來，但領土糾紛也一直纏擾兩國關係。

中國外交部發言人汪文斌星期四（12月7日）在例行記者會上說，習近平訪問期間將與越方領導人探討提升中越關係新定位，聚焦政治、安全、務實合作、民意基礎、多邊海上問題6大領域。

政治聯繫

作為共產黨執政的國家，中國與越南在意識形態上有著高度的一致，兩國領導人時常將雙邊關係形容為「同志加兄弟」。

兩國政黨間的高層互動頻繁。 自習近平在2012年成為中共總書記以來，越共總書記阮富仲分別於2015年4月、2017年1月及2022年10月訪華。 他也是習近平在二十大第三度連任後訪問中國的第一位外國政要。 習近平也曾於2015年11月和2017年11月訪問越南。

兩黨亦設有定期的高層交流平台，由雙方政治局委員共同主持，內容涵蓋政黨建設、反腐敗、社會治理、經貿等各項議題。 中國外長王毅本月稍早訪越期間就共同主持了中越雙邊合作指導委員會第十五次會議。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS – Yusof Ishak Institute）高級研究員黎良福（Lye Liang Fook）認為，中越兩黨間的交往強韌，這種聯繫還進一步發揮著設定雙邊關係總體框架的作用 。 他在一篇分析文章說，2014年在北京將一個石油鑽井平台移至越南聲稱擁有主權的南中國海水域而引發兩國對峙後，越共和中共透過高層互訪來穩定關係，控制分歧。

經貿關係

過去十多年來，中越兩國之間的經貿關係日益密切。 中國是越南最大貿易夥伴和第二大出口市場，目前也是越南主要的外商投資來源國。 越南是中國在東協地區的第一大貿易夥伴。

根據中國海關統計，2021年中越雙邊貿易額首次突破2000億美元（約新台幣62933億元），達到2302億美元（約新台幣72436億元），以美元計較去年同期成長19.7%。

上月底，中國商務部長王文濤在胡志明市與越南總理范明政會面，強調中國將加深拓展中越雙方貿易投資合作。

路透社引述越南高級官員和外交官說，兩國還在商討對越南鐵路系統進行重大升級，升級後的一條鐵路途徑越南北部稀土核心地帶，這條鐵路可能會被視為中國「一帶一路」項目 的一部分。

加强两國鐵路的互聯被認為將進一步提升兩國貨物的流動，並加深雙邊經貿關係。

領土爭議

儘管中越兩國在政治和經貿上聯繫密切，但兩國間的歷史糾葛和領土爭議，令越南對中國心存戒備。 雙方在南海問題上面臨長達數十年的主權糾紛，並在1970年代曾爆發過一場戰爭。

雖然中越兩國同意妥善管控分歧、和平解決南海問題爭端，但主權爭議在過去十年來引發多次較為嚴重的對立事件。

2014年，中國在帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島，越南稱黃沙群島）附近安置石油鑽井平台造成越南漁船碰撞，引發越南國內反華騷亂。

2020年4月，一艘越南漁船在帕拉塞爾群島附近捕魚時被中國船隻撞擊沉沒。 北京和河內相互指責。

中國在斯普拉特利群島（中國稱南沙群島，越南稱長沙群島）建立軍事據點，並在那裡部署反艦巡航飛彈和遠程地對空飛彈，也引發越南的嚴重關切。

越南近來對控制的島礁進行填海造島擴建工程，以抗衡中國在南中國海爭議海域的強勢行徑。

同時，越南尋求加強與美國的關係，以進行平衡大國競爭的外交政策。 今年9月，在美國總統拜登訪越之時，河內將美越關係連升兩級至全面戰略夥伴關係，使得華盛頓在越南的外交等級中與北京平起平坐。

Photo Credit: GettyImages 2023年9月11日，越南國家主席​​武文上（右二）在河內總統府為美國總統拜登舉行國宴時互相舉杯。

民間觀感

另一方面，越南民眾對中國的觀感不佳。 皮尤研究中心（Pew Research）2017年的調查顯示，越南是亞太國家中對中國最沒有好感的國家，僅有10%的受訪者喜歡中國多於美國。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS – Yusof Ishak Institute）的一項調查則顯示，從2020年到2023年，對於中國能否在全球和平、安全、繁榮與治理方面做正確之事，大 多數越南受訪者對此沒有信心，其中約半數認為中國的經濟和軍事力量可能會被用來威脅自己國家的利益和主權。

中越關係將更上一層樓？

中國外交部表示，習近平在對越南國事訪問期間，將與越方領導人探討提升中越關係新定位。

中國外交部先前在新聞稿中說，越南外長裴青山本月初在河內與王毅會談時表示，越方願同中方加強在國際和區域事務中的協調配合，支持建構人類命運共同體，支持全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。

「人類命運共同體」是中國領導人習近平2013年提出的概念，並稱之為中國為世界未來的新秩序提供的「中國方案」與「中國智慧」。 但是西方學者認為，這是中國試圖建立以中國為中心的新秩序。

分析家說，北京一直在推動越南加入「人類命運共同體」及其他全球倡議，但河內一直不願加入。

檀香山丹尼爾·K·井上亞太安全研究中心教授亞歷山大·吳翁（Alexander Vuving）對美國之音表示，如果越南同意加入，那將意味著越南與中國的關係將會從目前的全面戰略夥伴關係再升 第一級，北京會將其解讀為中越之間的關係總是高於美越之間的關係。