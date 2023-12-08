【圖表】近10年薪資中位數比較，25歲以下成長最快，新竹市成長最多

行政院主計總處日前發布2022年受僱員工全年總薪資統計結果，整體受僱員工總薪資平均總薪資為69.3萬元，總薪資中位數為51.8萬元，較前一年（2021）增幅2.37個百分點。而運輸及倉儲業薪資中位數相較去年增加5.24個百分點，成為整體行業薪資增幅最大的行業。

主計總處也公布各縣市受僱員工薪資中位數，新竹市以薪資中位數達82.1萬元穩坐縣市冠軍。各年齡層比較，以40到49歲的薪資中位數58.9萬為最高。

我們回顧過去10年總薪資中位數變化，發現整體薪資確實皆有上漲。若以年齡來看，又以未滿25歲青年的薪資上漲速度最快，2022年薪資中位數達48.8萬，相較2013年40.9萬，成長近25個百分點。

各年齡層全年總薪資中位數漲幅情形

不過我們也從數據中發現，30到39歲及50歲以上的族群，薪資成長幅度皆低於全國中位數的成長幅度，其中65歲以上受僱員工薪資成長幅度最小，相較10年前只成長約7.6個百分點。

各行業薪資中位數觀察：製造業薪資中位數落差大，受產業景氣影響顯著

那各行業又有什麼差異呢？我們以2022年度全國總薪資中位數52.1萬為基準，將各行業薪資中位數分成「低於全國中位數」及「高於全國中位數」兩個群組來觀察。

2022年薪資中位數「低於全國中位數」的行業中，多以服務業為主，其中教育業（排除小學以上各級公私立學校）的全年總薪資中位數為36萬元，是所有行業類別中最低；最接近全國總薪資中位數的是批發業50.9萬元。

2022年薪資中位數低於51.8萬的行業，過去10年薪資中位數變化

不過若與過去10年的數據比較，可以發現目前教育業薪資中位數已是10年前的1.62倍，也是所有行業裡整體薪資成長最多的。

2022年薪資中位數「高於全國中位數」的行業中，則是以工業居多，其中由電力與燃氣供應業拔得頭籌，2022年薪資中位數達108.8萬元，是全國中位數的2倍。但需要注意的是，若與過去10年數據比較，電力與燃氣供應業近年薪資反而不斷下滑，今年的薪資中位數更比10年前減少近兩萬元。

2022年薪資中位數高於51.8萬的行業，過去10年薪資中位數變化

而不動產業過去10年薪資中位數不斷攀升，成為高於中位數群組內成長最多的行業，相較10年前只有41萬元，今年薪資中位數來到54.1萬元，成長約1.32倍。

主計總處於分析報告中補充，受僱員工人數較多之製造業整體薪資中位數為53.9萬元，但其分類以下各中業受產業景氣影響也有顯著的落差，例如 石油及煤製品製造業薪資中位數高達114.5萬，受電子終端產品需求影響的電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業，薪資中位數也都超過70萬元，而家具製造業薪資中位數僅38.2萬元。

縣市薪資中位數排名：新竹市蟬聯冠軍、雲林縣增長最少

除了從產業看，主計總處自2019年起也統計各縣市受僱員工的薪資中位數情形。以員工工作場所所在縣市區分，新竹市以82.1萬蟬聯4年薪資中位數最高的縣市，六都之中則以台北薪資中位數70.1萬排名最高。其中值得注意的是，全台縣市總薪資中位數前5名的縣市中，除了台北以外，其他縣市受僱員工佔比最高的行業都是資訊電子工業，此行業普遍薪資偏高，可能因此拉抬整體縣市薪資中位數的表現。

2022年縣市全年總薪資中位數前5名

若從2019年以來的數據看，新竹市也是薪資成長最多的縣市，2022年相較2019年成長13.9%，六都之中則是以台北成長5.3％最多。雲林縣則是成長幅度最小的縣市，過去10年僅增加0.2個百分點。

主計總處表示，縣市薪資中位數統計結果易受各該縣市產業結構發展影響，如金融及保險業、電子零組件業、電腦電子產品製造業、醫療保健業等高薪產業密集度較高者，薪資水準相對較高，反之則相對較低。

資料來源：行政院主計總處

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核稿編輯：林奕甫