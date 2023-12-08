【圖表】近10年薪資中位數比較，25歲以下成長最快，新竹市成長最多
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主計總處日前公布2022年全年總薪資中位數，哪一個縣市蟬聯4年奪冠？薪資成長最多的又是哪個行業？透過10年數據，讓我們一起來了解。
行政院主計總處日前發布2022年受僱員工全年總薪資統計結果，整體受僱員工總薪資平均總薪資為69.3萬元，總薪資中位數為51.8萬元，較前一年（2021）增幅2.37個百分點。而運輸及倉儲業薪資中位數相較去年增加5.24個百分點，成為整體行業薪資增幅最大的行業。
主計總處也公布各縣市受僱員工薪資中位數，新竹市以薪資中位數達82.1萬元穩坐縣市冠軍。各年齡層比較，以40到49歲的薪資中位數58.9萬為最高。
我們回顧過去10年總薪資中位數變化，發現整體薪資確實皆有上漲。若以年齡來看，又以未滿25歲青年的薪資上漲速度最快，2022年薪資中位數達48.8萬，相較2013年40.9萬，成長近25個百分點。
不過我們也從數據中發現，30到39歲及50歲以上的族群，薪資成長幅度皆低於全國中位數的成長幅度，其中65歲以上受僱員工薪資成長幅度最小，相較10年前只成長約7.6個百分點。
各行業薪資中位數觀察：製造業薪資中位數落差大，受產業景氣影響顯著
那各行業又有什麼差異呢？我們以2022年度全國總薪資中位數52.1萬為基準，將各行業薪資中位數分成「低於全國中位數」及「高於全國中位數」兩個群組來觀察。
2022年薪資中位數「低於全國中位數」的行業中，多以服務業為主，其中教育業（排除小學以上各級公私立學校）的全年總薪資中位數為36萬元，是所有行業類別中最低；最接近全國總薪資中位數的是批發業50.9萬元。
不過若與過去10年的數據比較，可以發現目前教育業薪資中位數已是10年前的1.62倍，也是所有行業裡整體薪資成長最多的。
2022年薪資中位數「高於全國中位數」的行業中，則是以工業居多，其中由電力與燃氣供應業拔得頭籌，2022年薪資中位數達108.8萬元，是全國中位數的2倍。但需要注意的是，若與過去10年數據比較，電力與燃氣供應業近年薪資反而不斷下滑，今年的薪資中位數更比10年前減少近兩萬元。
而不動產業過去10年薪資中位數不斷攀升，成為高於中位數群組內成長最多的行業，相較10年前只有41萬元，今年薪資中位數來到54.1萬元，成長約1.32倍。
主計總處於分析報告中補充，受僱員工人數較多之製造業整體薪資中位數為53.9萬元，但其分類以下各中業受產業景氣影響也有顯著的落差，例如 石油及煤製品製造業薪資中位數高達114.5萬，受電子終端產品需求影響的電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業，薪資中位數也都超過70萬元，而家具製造業薪資中位數僅38.2萬元。
縣市薪資中位數排名：新竹市蟬聯冠軍、雲林縣增長最少
除了從產業看，主計總處自2019年起也統計各縣市受僱員工的薪資中位數情形。以員工工作場所所在縣市區分，新竹市以82.1萬蟬聯4年薪資中位數最高的縣市，六都之中則以台北薪資中位數70.1萬排名最高。其中值得注意的是，全台縣市總薪資中位數前5名的縣市中，除了台北以外，其他縣市受僱員工佔比最高的行業都是資訊電子工業，此行業普遍薪資偏高，可能因此拉抬整體縣市薪資中位數的表現。
若從2019年以來的數據看，新竹市也是薪資成長最多的縣市，2022年相較2019年成長13.9%，六都之中則是以台北成長5.3％最多。雲林縣則是成長幅度最小的縣市，過去10年僅增加0.2個百分點。
主計總處表示，縣市薪資中位數統計結果易受各該縣市產業結構發展影響，如金融及保險業、電子零組件業、電腦電子產品製造業、醫療保健業等高薪產業密集度較高者，薪資水準相對較高，反之則相對較低。
資料來源：行政院主計總處
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核稿編輯：林奕甫
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）