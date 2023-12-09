吃個兩包就會納超量！風靡小孩世界的「魔芋爽」到底是什麼？
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很多人誤以為「魔芋爽」成分只是蒟蒻，就可以拿來減肥，特別是一些青少年，把它當成食物取代正餐，卻忽略熱量和鹽分都很高。魔芋爽口感很特別，會讓人想要一口接一口，但是否有什麼添加物卻不得而知，舉凡會有「ㄉㄧㄠˊ住」感覺的食物，都會建議少量為妙！
你家的孩子也吃魔芋爽吃到「ㄉㄧㄠˊ住」嗎？中原大學生物科技系副教授招名威提醒家長，魔芋爽的成分主要是蒟蒻，但經過加工後便是惡夢的開始，吃個2包就鈉超量，且目前在台灣為原則禁止進口。營養師薛曉晶也分享自製「麻辣蒟蒻絲」食譜，兒子品嘗後直呼「妳煮得比較好吃，幹嘛要我花錢買垃圾食物？」
魔芋爽助減肥？吃2包就超量
招名威在臉書粉絲團「招名威教授毒理威廉」 表示，魔芋爽的成分主要是一個名為葡甘露聚醣（Glucomannan）的物質，其實就是蒟蒻的主成分，是多年生植物魔芋中所富含的可溶性高粘稠纖維，又稱蒟蒻纖維素、魔芋粉、魔芋膠，是一種多糖類食材，被人類食用已經很多年了，具有高分子，無熱量特性，吸水膨脹後還可以增加飽足感，減少熱量吸收，許多文獻提到它有很多的好處。以作為食物的角色，在「適量攝取」狀況下，魔芋這類葡甘露聚醣食材一般認為是安全且對身體有益的。
「食物在原型態總是問題不大，但是在經過加工處理，再加上人工香料添加之後，往往才是惡夢的開始。」招名威表示，加工後的魔芋爽因為油炸，所以油脂含量過多，再加入大量調味料，鈉含量也過多，若以麻辣、香辣口味來看，每100公克鈉含量多達1262毫克；酸辣泡椒口味每100公克鈉含量更有1310毫克。每人每天可攝取的鈉含量也不過2600毫克，吃個2包就超量了。
他提醒，很多人誤以為「魔芋爽」成分只是蒟蒻，就可以拿來減肥，特別是一些青少年，把它當成食物取代正餐，卻忽略熱量和鹽分都很高。魔芋爽口感很特別，會讓人想要一口接一口，但是否有什麼添加物卻不得而知，舉凡會有「ㄉㄧㄠˊ住」感覺的食物，都會建議少量為妙！
此外，招名威也提醒民眾，經濟部1月就曾指出，「魔芋爽」從來沒有被准許進口，屬於原則禁止，但因為台灣沒有類似產品，所以允許部分代理商申請專案進口。
小孩不再買垃圾食物，美味麻辣蒟蒻食譜
營養師薛曉晶在臉書粉絲團「營養師媽媽曉晶的生活筆記」分享，近期很紅的「魔芋爽」其實就是蒟蒻，有陣子兒子很愛吃，但她不太喜歡中國的食物，所以親自烹調「麻辣蒟蒻絲」給兒子當餐點中的小菜。
- 食材：
蒟蒻絲、蔥蔥雞湯
- 調味料：
麻香青花椒、胡椒鹽、死神辣椒醬（超辣，非常少量即可）
- 作法：
1.蒟蒻先用流水沖洗20分鐘，去除鹼味（也可用熱水煮一段時間）
（感謝粉絲提供另一快速的方法：先用清水清洗一下，再放1-2勺鹽搓揉靜置幾分鐘，可以先去準備其他材料，再回來把鹽沖洗乾淨就好了）
2.用蔥蔥雞湯將蒟蒻絲煮熟
3.加入調味料燜煮，起鍋冷卻就可以吃囉！
薛曉晶表示，自製麻辣蒟蒻的鈉含量跟油脂含量都比包裝產品低，很適合嘴饞的時候當小點心，兒子吃得很開心，終於不再買充滿調味料的垃圾食物，「有次在超商看到特價，我問他要不要買？兒子還念我說，妳很奇怪耶，妳煮得比較好吃，幹嘛要我花錢買垃圾食物？」引起家長熱烈討論。
有網友詢問，蒟蒻絲有沒有添加物的問題呢？很想取代其中一餐的主食每天吃，但不知道會不會對身體有不良影響？薛曉晶說明：「蒻絲本身就是加工品，但額外的添加物不算多，自己煮比較不會有問題，外面的成品就容易有鈉含量過高的狀況，要取代主食，會建議一個禮拜幾天就好，腸胃不好的人吃多了也容易脹氣，天然的原型食物，像花椰菜米、五穀雜糧等都是更好的選擇」。
本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：小孩吃魔芋爽ㄉㄧㄠˊ住 毒理專家破解成分！2包就超量
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
我們想讓你知道的是
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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