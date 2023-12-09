吃個兩包就會納超量！風靡小孩世界的「魔芋爽」到底是什麼？

圖片來源：健康醫療網 魔芋爽的成分主要是一個名為葡甘露聚醣（Glucomannan）的物質，其實就是蒟蒻的主成分，是多年生植物魔芋中所富含的可溶性高粘稠纖維。

你家的孩子也吃魔芋爽吃到「ㄉㄧㄠˊ住」嗎？中原大學生物科技系副教授招名威提醒家長，魔芋爽的成分主要是蒟蒻，但經過加工後便是惡夢的開始，吃個2包就鈉超量，且目前在台灣為原則禁止進口。營養師薛曉晶也分享自製「麻辣蒟蒻絲」食譜，兒子品嘗後直呼「妳煮得比較好吃，幹嘛要我花錢買垃圾食物？」

魔芋爽助減肥？吃2包就超量

招名威在臉書粉絲團「招名威教授毒理威廉」 表示，魔芋爽的成分主要是一個名為葡甘露聚醣（Glucomannan）的物質，其實就是蒟蒻的主成分，是多年生植物魔芋中所富含的可溶性高粘稠纖維，又稱蒟蒻纖維素、魔芋粉、魔芋膠，是一種多糖類食材，被人類食用已經很多年了，具有高分子，無熱量特性，吸水膨脹後還可以增加飽足感，減少熱量吸收，許多文獻提到它有很多的好處。以作為食物的角色，在「適量攝取」狀況下，魔芋這類葡甘露聚醣食材一般認為是安全且對身體有益的。

「食物在原型態總是問題不大，但是在經過加工處理，再加上人工香料添加之後，往往才是惡夢的開始。」招名威表示，加工後的魔芋爽因為油炸，所以油脂含量過多，再加入大量調味料，鈉含量也過多，若以麻辣、香辣口味來看，每100公克鈉含量多達1262毫克；酸辣泡椒口味每100公克鈉含量更有1310毫克。每人每天可攝取的鈉含量也不過2600毫克，吃個2包就超量了。

他提醒，很多人誤以為「魔芋爽」成分只是蒟蒻，就可以拿來減肥，特別是一些青少年，把它當成食物取代正餐，卻忽略熱量和鹽分都很高。魔芋爽口感很特別，會讓人想要一口接一口，但是否有什麼添加物卻不得而知，舉凡會有「ㄉㄧㄠˊ住」感覺的食物，都會建議少量為妙！

此外，招名威也提醒民眾，經濟部1月就曾指出，「魔芋爽」從來沒有被准許進口，屬於原則禁止，但因為台灣沒有類似產品，所以允許部分代理商申請專案進口。

小孩不再買垃圾食物，美味麻辣蒟蒻食譜

圖片來源：健康醫療網 自製麻辣蒟蒻的鈉含量跟油脂含量都比包裝產品低，適合在嘴饞的時候當小點心。

營養師薛曉晶在臉書粉絲團「營養師媽媽曉晶的生活筆記」分享，近期很紅的「魔芋爽」其實就是蒟蒻，有陣子兒子很愛吃，但她不太喜歡中國的食物，所以親自烹調「麻辣蒟蒻絲」給兒子當餐點中的小菜。

食材：

蒟蒻絲、蔥蔥雞湯

調味料：

麻香青花椒、胡椒鹽、死神辣椒醬（超辣，非常少量即可）

作法：

1.蒟蒻先用流水沖洗20分鐘，去除鹼味（也可用熱水煮一段時間）

（感謝粉絲提供另一快速的方法：先用清水清洗一下，再放1-2勺鹽搓揉靜置幾分鐘，可以先去準備其他材料，再回來把鹽沖洗乾淨就好了）

2.用蔥蔥雞湯將蒟蒻絲煮熟

3.加入調味料燜煮，起鍋冷卻就可以吃囉！

薛曉晶表示，自製麻辣蒟蒻的鈉含量跟油脂含量都比包裝產品低，很適合嘴饞的時候當小點心，兒子吃得很開心，終於不再買充滿調味料的垃圾食物，「有次在超商看到特價，我問他要不要買？兒子還念我說，妳很奇怪耶，妳煮得比較好吃，幹嘛要我花錢買垃圾食物？」引起家長熱烈討論。

有網友詢問，蒟蒻絲有沒有添加物的問題呢？很想取代其中一餐的主食每天吃，但不知道會不會對身體有不良影響？薛曉晶說明：「蒻絲本身就是加工品，但額外的添加物不算多，自己煮比較不會有問題，外面的成品就容易有鈉含量過高的狀況，要取代主食，會建議一個禮拜幾天就好，腸胃不好的人吃多了也容易脹氣，天然的原型食物，像花椰菜米、五穀雜糧等都是更好的選擇」。

本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此

原標：小孩吃魔芋爽ㄉㄧㄠˊ住 毒理專家破解成分！2包就超量

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九