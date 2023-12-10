蒜頭怎麼保存才不會發霉？夏季日曬、秋冬冷凍，但發芽還可以吃嗎？
我們想讓你知道的是
濕蒜頭通常要日曬1個半月，或是以乾燥機烘10～20天，曬蒜頭務必要保持乾燥及通風，若是在相較陰溼的地方曬乾（例如：居家室內的陽台、窗台），則建議要放更久的時間（2～3個月），曬乾後的蒜頭，可以網袋裝著吊在通風處保存。
文：臺灣阿鹹
濕蒜的含水量高，口感脆爽，但不耐久放容易變質，將大蒜充分的日曬後，好好保存就能吃上一整年呢！但曬蒜頭要曬多久？怎麼曬？整顆曬還是撥瓣曬？什麼時候才能剝皮冰冷凍呢？
蒜頭保存這樣做！夏季曬蒜頭，秋冬剝蒜仁冷凍
剛從田裡收成的蒜頭，通常稱為「濕蒜頭」，雖然新鮮香味足，在台灣潮濕的天氣下卻很容易發霉壞掉，因此在4～6月蒜頭產季時，大部分的人都會將蒜頭曬乾。
濕蒜頭通常要日曬1個半月，或是以乾燥機烘10～20天，曬蒜頭務必要保持乾燥及通風，若是在相較陰溼的地方曬乾（例如：居家室內的陽台、窗台），則建議要放更久的時間（2～3個月），曬乾後的蒜頭，可以網袋裝著吊在通風處保存。
在秋天過後（約10月中～11月），天氣開始變冷，蒜頭會進入發芽期，這時更建議的保存方式為將蒜球撥開，脫皮至蒜仁，放置密封容器或是保鮮袋中，放入冰箱冷凍庫保存，每次取用單次要使用的量即可。使用時直接拿出來拍、切，不必退冰。
蒜頭發芽可以吃嗎？
許多人會好奇，若是蒜頭發芽能不能吃？根據農委會的食安資訊表示，大蒜發芽後，不會有毒素，但營養價值與風味會受到影響。像是大蒜發芽後，蒜瓣就會變得乾癟，但仍然可以食用，毋須擔心。
怎麼曬蒜頭？蒜頭要整株曬，還是剝瓣曬？
蒜頭的表面有多層的蒜膜，將蒜球充分曬乾後，蒜頭的膜衣就能保護蒜瓣的水分較不易流失，也不會被乾燥空氣吸走水份，同時可以阻絕黴菌。因此更建議以整顆蒜來曬乾。
保持整株曬的好處是，蒜膜與蒜梗中的養分仍持續被蒜瓣吸收，整株曬乾的蒜仁通常會更香也更辛辣。
也有人會擔心不剝開曬，是不是會曬不乾？這則可以以自己曬蒜的環境判斷，若是在中南部溫度較高、溼度較低的環境，就建議整株通風曬乾，但若在多雨的北部，風乾地點通常置放於居家室內陽台，也是可以曬至半乾後（約1個月）後撥瓣持續曬，但剝蒜時，要注意別將蒜球底部菁盤剝壞，菁盤剝壞就容易引起黴菌或是水分及風味流失，甚而影響品質。
大家家裡都怎麼曬蒜頭與保存蒜頭呢？歡迎與我們交流與分享喔！
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：蒜頭保存｜曬蒜頭要整球曬還是剝瓣曬？可以剝皮冷凍嗎？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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