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2023/12/10,
生活

蒜頭怎麼保存才不會發霉？夏季日曬、秋冬冷凍，但發芽還可以吃嗎？

蒜頭怎麼保存才不會發霉？夏季日曬、秋冬冷凍，但發芽還可以吃嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

濕蒜頭通常要日曬1個半月，或是以乾燥機烘10～20天，曬蒜頭務必要保持乾燥及通風，若是在相較陰溼的地方曬乾（例如：居家室內的陽台、窗台），則建議要放更久的時間（2～3個月），曬乾後的蒜頭，可以網袋裝著吊在通風處保存。

文：臺灣阿鹹

濕蒜的含水量高，口感脆爽，但不耐久放容易變質，將大蒜充分的日曬後，好好保存就能吃上一整年呢！但曬蒜頭要曬多久？怎麼曬？整顆曬還是撥瓣曬？什麼時候才能剝皮冰冷凍呢？

蒜頭保存這樣做！夏季曬蒜頭，秋冬剝蒜仁冷凍

剛從田裡收成的蒜頭，通常稱為「濕蒜頭」，雖然新鮮香味足，在台灣潮濕的天氣下卻很容易發霉壞掉，因此在4～6月蒜頭產季時，大部分的人都會將蒜頭曬乾。

濕蒜頭通常要日曬1個半月，或是以乾燥機烘10～20天，曬蒜頭務必要保持乾燥及通風，若是在相較陰溼的地方曬乾（例如：居家室內的陽台、窗台），則建議要放更久的時間（2～3個月），曬乾後的蒜頭，可以網袋裝著吊在通風處保存。

在秋天過後（約10月中～11月），天氣開始變冷，蒜頭會進入發芽期，這時更建議的保存方式為將蒜球撥開，脫皮至蒜仁，放置密封容器或是保鮮袋中，放入冰箱冷凍庫保存，每次取用單次要使用的量即可。使用時直接拿出來拍、切，不必退冰。

蒜頭發芽可以吃嗎？

許多人會好奇，若是蒜頭發芽能不能吃？根據農委會的食安資訊表示，大蒜發芽後，不會有毒素，但營養價值與風味會受到影響。像是大蒜發芽後，蒜瓣就會變得乾癟，但仍然可以食用，毋須擔心。

怎麼曬蒜頭？蒜頭要整株曬，還是剝瓣曬？

蒜頭的表面有多層的蒜膜，將蒜球充分曬乾後，蒜頭的膜衣就能保護蒜瓣的水分較不易流失，也不會被乾燥空氣吸走水份，同時可以阻絕黴菌。因此更建議以整顆蒜來曬乾。

保持整株曬的好處是，蒜膜與蒜梗中的養分仍持續被蒜瓣吸收，整株曬乾的蒜仁通常會更香也更辛辣。

也有人會擔心不剝開曬，是不是會曬不乾？這則可以以自己曬蒜的環境判斷，若是在中南部溫度較高、溼度較低的環境，就建議整株通風曬乾，但若在多雨的北部，風乾地點通常置放於居家室內陽台，也是可以曬至半乾後（約1個月）後撥瓣持續曬，但剝蒜時，要注意別將蒜球底部菁盤剝壞，菁盤剝壞就容易引起黴菌或是水分及風味流失，甚而影響品質。

大家家裡都怎麼曬蒜頭與保存蒜頭呢？歡迎與我們交流與分享喔！

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：蒜頭保存｜曬蒜頭要整球曬還是剝瓣曬？可以剝皮冷凍嗎？

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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