《PLUTO冥王》：「請不要抹去我對他的記憶。」——當人自願痛苦的時候

文：朱家安

「請不要抹去我對他的記憶。」

動畫和漫畫《冥王》裡的機器人幾乎已經成為人，擁有人的感情和其他種種珍貴的東西。上面那句話就是劇情裡機器人「表現得像人」的一例。在伴侶死亡後，機器人雖然悲傷，依然選擇不刪除對伴侶的記憶。假設這裡的悲劇角色不是機器人，而是真正的人類，在喪偶後有機會刪除自己對於伴侶的記憶，我想應該也少有人會真的「把握」這個機會。

抱著回憶走出傷痛當然是可能的，只是需要時間和練習，這方面心理學有很多研究。但就算我們假設，因為回憶太豐滿，現實相較之下太骨感，所以保留著回憶只會帶來傷痛，在這種情況下，若主角依然不願意刪除記憶，你一定也完全可以理解。自己珍惜的人消失在世界已經夠糟糕，誰會願意讓他進一步也消失在回憶中？

這些反應是人之常情，但在哲學上有啟發性。若你寧願保持所愛之人的回憶，縱使這樣做只會減少你的快樂，增加你的痛苦，那就意味著對你來說，生命不只是要追求快樂和避免痛苦。換句話說，你成為了哲學上快樂主義的反例。

記得經驗機器嗎？哲學家假想有個機器，接上你的大腦後可以給你任何你想要的虛擬人生，經驗機器能保持你的安全和健康，只是一旦接上就無法脫離。在這個專欄，我曾經用經驗機器來討論線上遊戲的人際關係。在哲學論辯裡，經驗機器思想實驗的常見使用方法是：

經驗機器可以給人任何你想要的經驗和感受，但你不願意進入經驗機器。 對你來說，經驗和感受並不是衡量行動的好壞時唯一看重的。 快樂和痛苦本質上是經驗和感受。 對你來說，快樂和痛苦並不是衡量行動的好壞時唯一看重的。 對你來說快樂主義是錯的。

上述用法把經驗機器當成快樂主義的反例，這是哲學上很常見的討論方式：如果一個理論主張X只需要Y，你只需要一個「除了Y，X還需要其他東西」的例子，就能推翻這理論。以上述來說，若多數人都跟你一樣拒絕進入經驗機器，那麼顯然快樂主義就沒有成功的描述多數人對價值的看法。

經驗機器需要相當科幻的預設，但考慮《冥王》和各種藝術作品裡出現的「縱使這樣會很痛苦，但我還是不願意放棄對所愛之人的記憶」，或許我們得到了不需要藉由高科技假設，也能挑戰快樂主義的方案。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰