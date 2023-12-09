開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/09,
運動

熱火的甜蜜煩惱：「阿舍哥」Duncan Robinson為何能克服逆境，從輪值之外打回好表現？

熱火的甜蜜煩惱：「阿舍哥」Duncan Robinson為何能克服逆境，從輪值之外打回好表現？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

三年前，Duncan Robinson曾經用彈無虛發的外線轟動一時。但在兩個賽季前，Robinson因為功能不穩定失去了先發位置，然而在2023年的季後賽，Robinson再次於球隊扮演關鍵角色，幫助球隊打進總冠軍賽...

文：運動視界編輯

三年前，Duncan Robinson曾經用彈無虛發的外線轟動一時。但在兩個賽季前，Robinson因為功能不穩定失去了先發位置，然而在2023年的季後賽，Robinson再次於球隊扮演關鍵角色，幫助球隊打進總冠軍賽。

要如同Duncan Robinson那樣在NBA生涯起伏如此之大的球員並不多見，從選秀落選，到2019-2020賽季用44.6％的三分球命中率驚艷NBA，幫助球隊打進奧蘭多泡泡圈的總冠軍賽。2021-22賽季季後賽，Robinson因為不穩定的外線，導致他的先發地位被兼具外線和防守的Max Strus取代。

2022-23賽季Robinson甚至一度被排除在輪值之外，直到季後賽因為傷兵才重新獲得出賽機會。Robinson緊緊抓住這次機會，在季後賽熱火不可思議的黑馬之旅中扮演重要角色，場均三分球出手4.9次，並有高達44.2％的命中率。

「我覺得克服逆境和開發決心是一種技能。」Robinson在總冠軍期間接受《Sports Illustrated》訪問時說道，「我曾經背水一戰，差一點就被打倒，以為自己已經出局，但我展現出決心和韌性，並把握機會反彈。」

來到2023-24賽季的第一個月，Robinson仍舊維持住表現，15場的出賽有7場先發，穩定地待在輪替陣容中，場均14.5分、2.7助攻、2.7籃板，每場比賽外線出手7.1次並有43％的三分球命中率，得分和助攻都創下生涯新高。

但最令人印象深刻的是，Robinson的球風和武器庫已經不只是當初的純射手角色。從上季季後賽開始，Robinson就嘗試更多的切入突破，而這項技巧在新賽季也持續擴充，他的場均兩分球出手3.6次和無助攻得分也創下生涯新高。

對手通常會放絕大多數的注意力在他的三分球，Robinson開發出了不少三分線內的進攻手段，包含空手切和切入反手上籃等等，甚至還能晃過Victor Wembanyama。

Robinson和中鋒Bam Adebayo的雙人小組配合是熱火的高效得分武器，無論Robinson在擋拆中持球還是在三分線持球，這些動作都會吸引到防守球員，他們必須緊貼著Robinson來守住他的外線，這也讓他有了過人的空間，而Robinson正非常好的利用這一點。

Robinson認為這是Adebayo和他在夏季聯賽期間練起來的，而經過一段時間的訓練，他們更知道如何利用防守球員過度反應Robinson的外線來攻擊。

「我們的打法最難防守的是不可預測性。」Robinson談到和Adebayo合作時說道，「我們都不一定知道自己要做什麼，很多都是閱讀球場情境和反應，然後再調整。」

雖然目前Robinson表現突出，但上個賽季大部分的時間他都不在輪替陣容，僅出賽42場比賽，是2019-20賽季加入NBA以來出賽最少的，部分原因是傷勢，主要原因則是功能性單一和表現不如預期。

「我最大的轉變是以退為進，我想著，如果我沒辦法上場該如何幫助球隊，我還是要找到方法。」低潮階段Robinson依舊與熱火陣中的年輕球員有一對一和二對二的對抗訓練以保持競技狀態，他非常感謝這些新生代球員陪他保持狀態。

2023年季後賽Herro因為手傷缺賽後，Robinson重新得到上場機會，也成了熱火第四節上場時間最多的球員。

同樣的情況在2023-24賽季再度上演，Herro在11月8號腳踝受傷後就無法上場，Robinson也頂替上先發。Robinson、Kyle Lowry、Jimmy Butler、Adebayo和Haywood Highsmith成了熱火使用最多的陣容，一同上場74分鐘效率值高達19.4，在所有上場超過70分鐘的陣容中效率值僅次於塞爾提克的先發陣容，排在聯盟第二。

在季後賽被重用的經驗讓Robinson的自信也隨之提高，在東區決賽中，他在最後三戰繳出場均13.6分和5成的三分球命中率。本賽季在投進三分球後，Robinson會保持幾秒投籃姿勢來當作自己的招牌動作，「當球場大聲喧嘩、享受比賽並樂在其中時，我會打得最好。」

Robinson的好表現也為熱火帶來一些甜蜜的煩惱，最具體的問題時，當Herro傷癒歸隊後是否回到先發？當Robinson在場上時，他的外線威脅也幫Adebayo和Butler得到大量的進攻空間，也常常是熱火進攻上的發動點。

目前Robinson的先發次數已經是上季的6倍，上季此時他正失去先發和輪替的位置，但他改變了自己的打法，擴充了武器庫，讓自己的存在無法忽視。

Robinson在6月接受訪問時說道，「在NBA賽季中，你常常會遇到這樣的時刻，感覺全世界都在跟你作對。今年我感受到很強烈的這種感覺，就像我職業生涯中從未有過的低迷。你會經歷這樣的時期，思考為什麼會這樣？」Robinson說道，「然後你會有突破的時刻，開始會建立一點點自信和決心。這些心態隨著時間的推移而累積。然後突然間，你就有可能脫離你所處的低潮。」


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。