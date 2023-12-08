2023亞錦賽超級循環賽「台灣 vs 日本」今晚登場！免費線上直播、賽程表一次看

文：Zero圈圈

2023棒球亞錦賽進入到超級循環賽，台灣在小組賽以A組第一順利晉級，於超級循環賽首戰將對上日本。2023年棒球亞錦賽晉級超級循環賽的隊伍分別為台灣、日本、韓國、菲律賓，其中台灣與日本比賽將於12月8日18點30分開始，地點為台北大巨蛋。

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2023亞錦賽台灣 vs. 日本超級循環賽：8日18點30分開始

2023年亞錦賽共有8支隊伍參與，首先劃分A組、B組進行小組賽，隊伍包括A組的台灣隊、韓國、香港、巴勒斯坦，以及B組的日本、菲律賓、泰國、巴基斯坦。2023年亞錦賽台灣隊的小組賽於12月6日結束，並且由台灣、日本、韓國、菲律賓晉級超級循環賽，比賽地點為台北大巨蛋，至於香港、巴勒斯坦、泰國、巴基斯坦則是進入排名戰，比賽地點為新莊棒球場。

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2023亞錦賽直播：

2023亞錦賽台灣隊賽程表：

2023亞錦賽預賽、循環賽、冠軍賽時間

2023年亞洲棒球錦標賽比賽時間為12月3日至12月10日，分別為小組預賽12月3日至6日，超級循環賽12月8日、9日，最後的季軍賽、冠軍賽則將於12月10日舉辦。

於上一場2019年亞錦賽台灣隊獲得冠軍獎盃，今年將爭取衛冕資格，其他更多與2023年亞錦賽有關的資訊，可以參考〈2023棒球亞錦賽：台灣隊比賽時間、賽程表、免費直播頻道一次看〉文章介紹。

2023亞錦賽賽程表：

12月3日至6日：分組循環賽。

12月8日至9日：超級循環賽、排名賽。

12月10日上午12點30分：季軍賽。

12月10日晚間18點30分：冠軍賽。

12月10日晚間22點：閉幕典禮。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

原標題：2023亞錦賽台灣隊vs.日本超級循環賽 免費直播線上看

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航