「令和歌姬」Ado明年首度來台開唱！從未露面的神秘歌手，創造多首破億動漫神曲，何以出道三年就唱進日本表演最高殿堂？
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Ado首次來台演出，就選在能夠容納5000人的大場地，消息一出，立即引起了台灣歌迷的熱烈迴響，而Ado也成為首位在台北流行音樂中心開唱的日本女歌手。自出道以來未曾以真實面貌出現的她，是否會在演唱會上「現身」，同樣成為歌迷關注的焦點。
被譽為「令和歌姬」的新生代日本人氣歌手Ado，宣布她將在2024年2月7日首度來台，並於台北流行音樂中心開唱。
Ado首次來台演出，就選在能夠容納5000人的大場地，消息一出，立即引起了台灣歌迷的熱烈迴響，而Ado也成為首位在台北流行音樂中心開唱的日本女歌手。
Ado這一次的世界巡迴演唱會名為《Wish》，計畫在亞洲、歐洲、美國等共14個城市展開演出，而首場台灣演唱會將於2月7日星期三晚間在台北流行音樂中心舉行。自出道以來未曾以真實面貌出現的她，是否會在演唱會上「現身」，同樣成為歌迷關注的焦點。
根據環球音樂官方消息指出，演唱會的票價分為四種：4900元、3900元、2900元、以及身障席1900元。售票將於12月23日中午12點在遠大售票系統開始，詳細資訊可至主辦單位網站查詢。
Ado早前宣布啟動全新的世界巡演，立即引起廣泛關注，不少人紛紛討論她是否會來台灣演唱。現在Ado確定會在台灣舉行演唱會，終於實現了台灣歌迷們的心願。
不過Ado究竟何方神聖，為何宣布來台開唱後，能引起這麼大的討論呢？
Ado藝名由來與音樂啟蒙
Ado本人曾分享，這個名字靈感來自於日本傳統藝能「狂言」中的劇目《柿山伏》。
當時，她聽到劇中角色「Shite」和「Ado」兩個詞時，認為「Ado」聽起來特別有個性，因此選擇以此為自己的藝名。
2002年出生的Ado，從小就喜歡跟隨父親一起聽Vocaloid音樂，在小學六年級時得到了錄音器材進而開始自行鑽研音樂，並將自己的衣櫥當作簡易的錄音室。
2017年開始，Ado投稿音樂網站「Niconico」發表自己翻唱的作品，並在2019年參與知名Vocaloid創作人Kujira（くじら）限定發行的作品〈金木犀〉漸漸開始累積知名度。
2020年10月，Ado正式從環球音樂出道，接著發行了由Vocaloid製作人Syudou特別為她打造的歌曲〈煩死了〉（うっせぇわ）。
〈煩死了〉這首歌曲以其挑釁性的歌詞與直白的內心闡述成為熱門話題，快速在TikTok及各大社交平台傳播。這首歌毫無疑問地成為引起大眾關注的重要里程碑。
破億神曲開啟Ado大勢之路
Ado在接受訪問時提到，〈煩死了〉這首歌的獨特之處在於完整地表達了她內心最真實的情感。她將至今為止所承受來自他人的嘲笑、憤怒和惡意，透過這首歌曲表達出來，並在她18歲生日的前一天正式發布。
在生日的隔天，當Ado在街上聽到自己演唱的這首歌時，她深感「這個城市正在與我的歌曲共鳴」，讓她深受感動。
而〈煩死了〉這首歌的受歡迎程度不斷突破眾人的預期，截至目前，在YouTube上已累積超過三億次的點擊。
更令人驚訝的是，〈煩死了〉一曲紅遍大街小巷，被廣泛地傳唱，宛如新一代的國民神曲，就連幼稚園小朋友都能隨口哼唱。值得一提的是，「吵死了」這個詞語甚至入選2021年日本的流行語大賞，顯示了Ado與這首歌曲所帶來的深遠影響力。
乘勝追擊，參與影劇主題曲演唱拓展人氣
順著首支單曲成功的勢如破竹，Ado在2021年陸續推出了〈閃閃發光〉（ギラギラ）、〈踊〉、〈夜晚的小丑〉（夜のピエロ）等多首歌曲，其中〈閃閃發光〉和〈踊〉的串流點閱超過一億次，足以顯示大眾對Ado音樂的熱愛。
同時，Ado也開始參與影劇主題曲的演唱，使她的人氣更上一層樓。其中，包括電影《輝夜姬想讓人告白Final》主題曲〈好想你〉（会いたくて），以及日劇《派遣女醫X》主題曲〈小阿修羅〉（阿修羅ちゃん）等作品，都是由Ado演唱。這些音樂作品，無疑更擴大了她的知名度。
截至2021年為止，Ado出道僅一年左右的時間就取得了不少亮眼的成就，她在當年度的韓國MAMA頒獎典禮中榮獲「Best New Asian Artist Japan」獎項，同時還在日本ORICON公信榜2021全年度新人銷售排行榜上奪得了冠軍地位。
乘著這股強勁的士氣，Ado在2022年1月推出了她的首張專輯《狂言》。
首張專輯誕生，向日本傳統藝能致敬
作為首張專輯，「狂言」這個名字具備什麼樣的意義呢？
前述提及，選擇「Ado」作為藝名的靈感，來自於她初次接觸日本傳統藝能中的「狂言」。這個概念啟發了她作為「Ado」開始活躍，因此她希望以這個藝名來表達對日本藝能的致敬。這也解釋了她首張專輯《狂言》名稱的由來。
對於Ado來說，雖然她的音樂旅程還將持續，但當思考首張專輯的名稱時，她想將這張專輯視作一個在某種程度上，代表她開始成為歌手的集大成之作。因此，她選擇了以自己藝名「Ado」的由來之一，也就是「狂言」作為專輯名稱，展現她對於這段音樂旅程的特別意義。
由於Ado深受Vocaloid音樂的影響，《狂言》這張專輯中，她邀請了不同的Vocaloid製作人合作，為專輯創作收錄曲，也透過自己的影響力，藉此讓更多人認識Vocaloid音樂。
Ado表示，《狂言》中每一首歌曲都蘊含著各位Vocaloid製作人獨特的世界觀，涵蓋了陰暗面的歌曲、充滿青春與季節感的作品，以及在演唱會中能夠帶動氣氛的歌曲。她期望聽眾在欣賞這些歌曲時，彷彿走進了一場豐富多彩的劇場，能夠感受到歌曲中所呈現的多元風貌。
參與動漫「聲音出演」，再創演藝佳績
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
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2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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2. 美股：
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