「令和歌姬」Ado明年首度來台開唱！從未露面的神秘歌手，創造多首破億動漫神曲，何以出道三年就唱進日本表演最高殿堂？

被譽為「令和歌姬」的新生代日本人氣歌手Ado，宣布她將在2024年2月7日首度來台，並於台北流行音樂中心開唱。

Ado首次來台演出，就選在能夠容納5000人的大場地，消息一出，立即引起了台灣歌迷的熱烈迴響，而Ado也成為首位在台北流行音樂中心開唱的日本女歌手。

Ado這一次的世界巡迴演唱會名為《Wish》，計畫在亞洲、歐洲、美國等共14個城市展開演出，而首場台灣演唱會將於2月7日星期三晚間在台北流行音樂中心舉行。自出道以來未曾以真實面貌出現的她，是否會在演唱會上「現身」，同樣成為歌迷關注的焦點。

根據環球音樂官方消息指出，演唱會的票價分為四種：4900元、3900元、2900元、以及身障席1900元。售票將於12月23日中午12點在遠大售票系統開始，詳細資訊可至主辦單位網站查詢。

Ado早前宣布啟動全新的世界巡演，立即引起廣泛關注，不少人紛紛討論她是否會來台灣演唱。現在Ado確定會在台灣舉行演唱會，終於實現了台灣歌迷們的心願。

不過Ado究竟何方神聖，為何宣布來台開唱後，能引起這麼大的討論呢？

Ado藝名由來與音樂啟蒙

Ado本人曾分享，這個名字靈感來自於日本傳統藝能「狂言」中的劇目《柿山伏》。

當時，她聽到劇中角色「Shite」和「Ado」兩個詞時，認為「Ado」聽起來特別有個性，因此選擇以此為自己的藝名。

2002年出生的Ado，從小就喜歡跟隨父親一起聽Vocaloid音樂，在小學六年級時得到了錄音器材進而開始自行鑽研音樂，並將自己的衣櫥當作簡易的錄音室。

2017年開始，Ado投稿音樂網站「Niconico」發表自己翻唱的作品，並在2019年參與知名Vocaloid創作人Kujira（くじら）限定發行的作品〈金木犀〉漸漸開始累積知名度。

2020年10月，Ado正式從環球音樂出道，接著發行了由Vocaloid製作人Syudou特別為她打造的歌曲〈煩死了〉（うっせぇわ）。

〈煩死了〉這首歌曲以其挑釁性的歌詞與直白的內心闡述成為熱門話題，快速在TikTok及各大社交平台傳播。這首歌毫無疑問地成為引起大眾關注的重要里程碑。

破億神曲開啟Ado大勢之路

Ado在接受訪問時提到，〈煩死了〉這首歌的獨特之處在於完整地表達了她內心最真實的情感。她將至今為止所承受來自他人的嘲笑、憤怒和惡意，透過這首歌曲表達出來，並在她18歲生日的前一天正式發布。

在生日的隔天，當Ado在街上聽到自己演唱的這首歌時，她深感「這個城市正在與我的歌曲共鳴」，讓她深受感動。

而〈煩死了〉這首歌的受歡迎程度不斷突破眾人的預期，截至目前，在YouTube上已累積超過三億次的點擊。

更令人驚訝的是，〈煩死了〉一曲紅遍大街小巷，被廣泛地傳唱，宛如新一代的國民神曲，就連幼稚園小朋友都能隨口哼唱。值得一提的是，「吵死了」這個詞語甚至入選2021年日本的流行語大賞，顯示了Ado與這首歌曲所帶來的深遠影響力。

乘勝追擊，參與影劇主題曲演唱拓展人氣

順著首支單曲成功的勢如破竹，Ado在2021年陸續推出了〈閃閃發光〉（ギラギラ）、〈踊〉、〈夜晚的小丑〉（夜のピエロ）等多首歌曲，其中〈閃閃發光〉和〈踊〉的串流點閱超過一億次，足以顯示大眾對Ado音樂的熱愛。

同時，Ado也開始參與影劇主題曲的演唱，使她的人氣更上一層樓。其中，包括電影《輝夜姬想讓人告白Final》主題曲〈好想你〉（会いたくて），以及日劇《派遣女醫X》主題曲〈小阿修羅〉（阿修羅ちゃん）等作品，都是由Ado演唱。這些音樂作品，無疑更擴大了她的知名度。

截至2021年為止，Ado出道僅一年左右的時間就取得了不少亮眼的成就，她在當年度的韓國MAMA頒獎典禮中榮獲「Best New Asian Artist Japan」獎項，同時還在日本ORICON公信榜2021全年度新人銷售排行榜上奪得了冠軍地位。

乘著這股強勁的士氣，Ado在2022年1月推出了她的首張專輯《狂言》。

首張專輯誕生，向日本傳統藝能致敬

作為首張專輯，「狂言」這個名字具備什麼樣的意義呢？

前述提及，選擇「Ado」作為藝名的靈感，來自於她初次接觸日本傳統藝能中的「狂言」。這個概念啟發了她作為「Ado」開始活躍，因此她希望以這個藝名來表達對日本藝能的致敬。這也解釋了她首張專輯《狂言》名稱的由來。

對於Ado來說，雖然她的音樂旅程還將持續，但當思考首張專輯的名稱時，她想將這張專輯視作一個在某種程度上，代表她開始成為歌手的集大成之作。因此，她選擇了以自己藝名「Ado」的由來之一，也就是「狂言」作為專輯名稱，展現她對於這段音樂旅程的特別意義。

由於Ado深受Vocaloid音樂的影響，《狂言》這張專輯中，她邀請了不同的Vocaloid製作人合作，為專輯創作收錄曲，也透過自己的影響力，藉此讓更多人認識Vocaloid音樂。

Ado表示，《狂言》中每一首歌曲都蘊含著各位Vocaloid製作人獨特的世界觀，涵蓋了陰暗面的歌曲、充滿青春與季節感的作品，以及在演唱會中能夠帶動氣氛的歌曲。她期望聽眾在欣賞這些歌曲時，彷彿走進了一場豐富多彩的劇場，能夠感受到歌曲中所呈現的多元風貌。

參與動漫「聲音出演」，再創演藝佳績