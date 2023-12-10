冬季溫暖酒飲「蛋酒」：早期歐洲貴族限定，傳到美洲成為常民的新年特調
我們想讓你知道的是
17世紀隨著英國殖民與貿易盛行，蛋酒飄洋過海在美洲新大陸遍地開花，主要的酒精成分也從雪莉酒，替換成殖民地區較易取得的蘭姆酒，蛋酒從貴族飲品逐漸轉變為常民的節慶特調。現在，只要在餐桌上看見蛋酒和香料熱紅酒，就知道聖誕節和新年的腳步近了！
文：窩廚房Joy'in Kitchen
微涼氣候捎來秋日的訊息．這時候是不是很想來杯暖身又舒心的飲品呢？除了窩粉們已經熟知的香料熱紅酒外，還有一款大家不可不知的秋冬必備暖飲——蛋酒（eggnog）！
蛋酒可說是與香料熱紅酒（mulled wine）齊名的秋冬節慶飲品，每到12月，從歐美各大耶誕市集到巷弄裡的小咖啡店，都能嚐到它的香甜滋味。
「蛋酒」顧名思義，有蛋也要有酒。能夠做為基底的酒款五花八門，從白蘭地、蘭姆酒到波本威士忌任君隨喜，兌上蛋、牛奶、糖，再加點呼應秋冬節氣、滿懷溫潤氣息的肉桂、肉荳蔻等香料，一杯經典暖飲就大功告成啦！
蛋酒的身世之謎
蛋酒的身世向來眾說紛紜，有一說：「eggnog」的「nog」來自「noggin」，一種17世紀歐洲小酒館裡的盛酒小木杯；另一種說法則推測「eggnog」是從「egg（蛋）」和「grog」的口語簡稱「egg’n’grog」演變而來。
那「grog」又是什麼呢？它源自早期水手為了防止船上飲用水因長途航行而生苔長菌，因此在水中加入少許的蘭姆酒，避免飲用水變質，流傳至今，成為一款摻熱水稀釋的蘭姆酒飲。
除此之外，從蛋酒的組成來看，它也極有可能源於英國中世紀的奶酒飲「posset」，在熱牛奶加入葡萄酒（或啤酒）使其凝結後再添加香料，據說還可以用來治感冒呢！
隨著「posset」的配方被加進了雞蛋，逐漸形成今日蛋酒的樣貌，而歷史悠久的「posset」在現代英國則演變成一款添加檸檬的凝乳甜點。無論蛋酒打哪兒來，那股暖進心窩裡的熱呼香甜才是它歷久不衰的秘方吧！
從貴族飲品到節慶特調
由於工業革命前的英國，雞蛋、牛奶、雪莉酒（sherry）並不是人人都能輕易取得的食材，因此蛋酒在早期可是貴族與仕紳們才能享受的飲品，宴會上經常以蛋酒舉杯，敬祝彼此康健富貴。
17世紀隨著英國殖民與貿易盛行，蛋酒飄洋過海在美洲新大陸遍地開花，主要的酒精成分也從雪莉酒，替換成殖民地區較易取得的蘭姆酒（rum），蛋酒從貴族飲品逐漸轉變為常民的節慶特調。現在，只要在餐桌上看見蛋酒和香料熱紅酒，就知道聖誕節和新年的腳步近了！
世界蛋酒百變風貌
在世界風行已久的蛋酒，呈現了不同國度的風土樣貌，快來瞧瞧「地方蛋酒」的特色吧：
- 波蘭的「kogel mogel」源自17世紀中歐猶太族群，只用蛋黃、蜂蜜、酒，質地也更加濃郁，近來流行加入堅果、葡萄乾，甚至是可可粉，可說是蛋酒的甜點版。
- 德國的「eierlikör」，除了基本的蛋黃、牛奶、糖，還加了白蘭地、伏特加各半，還有香草籽，加熱煮稠後必需冷藏靜置一夜，讓酒的風韻發揮到極致。
- 波多黎各的「coquito」在西班牙語裡有「小椰子」的意思，以蘭姆酒、椰奶、煉乳，還有不可或缺的丁香、肉荳蔻、肉桂，創造出充滿熱帶風情的蛋酒，加不加蛋，各有擁護者。
- 捷克的「vaječný koňak」只用蛋黃、煉乳、蘭姆酒、香草和糖，材料簡單、人見人愛。
冰熱都好喝，沒想到還有素的？
蛋酒的組成簡單，離不開蛋、酒、牛奶（或鮮奶油）、糖、香料這些食材，透過抽換不同的酒款和香料種類，就能讓蛋酒擁有百變的風味；而適當的加熱，可以讓蛋酒裡的蛋白質凝結並揮發掉些許酒精，使口感更加濃稠溫醇。此外，蛋酒還可以與咖啡、茶、甜點結合，例如：國外星巴克聖誕期間限定的蛋酒拿鐵。
不僅如此，蛋酒也能呼應飲食風潮，變化出用豆腐和豆漿做的純素蛋酒呢！
從中世紀歐洲傳承至今的蛋酒，隨著食品加工技術的進步，取得更為便利，像大罐裝的COSTCO蛋酒就是耶誕期間限定款。說到這，窩粉們是不是立刻想試試蛋酒神奇迷人的風味呢？窩廚房今年特別推出蛋酒香料包，不用跑賣場、也不怕太大罐喝不完，在家就能輕鬆、快速地享受這股經典不敗的香甜，還能調出無酒精版，小朋友、不愛酒精的人也能暢飲無負擔！
今年，就讓窩廚房蛋酒扮演大家的小太陽，快來一起喝蛋酒，暖心過冬吧！
本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此
原標題：蛋酒，源自歐洲卻風靡全球的香甜暖飲！今年秋冬必喝的暖心小太陽！
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
Tags：
「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
我們想讓你知道的是
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
（經濟部能源署廣告）