冬季溫暖酒飲「蛋酒」：早期歐洲貴族限定，傳到美洲成為常民的新年特調

文：窩廚房Joy'in Kitchen

微涼氣候捎來秋日的訊息．這時候是不是很想來杯暖身又舒心的飲品呢？除了窩粉們已經熟知的香料熱紅酒外，還有一款大家不可不知的秋冬必備暖飲——蛋酒（eggnog）！

蛋酒可說是與香料熱紅酒（mulled wine）齊名的秋冬節慶飲品，每到12月，從歐美各大耶誕市集到巷弄裡的小咖啡店，都能嚐到它的香甜滋味。

「蛋酒」顧名思義，有蛋也要有酒。能夠做為基底的酒款五花八門，從白蘭地、蘭姆酒到波本威士忌任君隨喜，兌上蛋、牛奶、糖，再加點呼應秋冬節氣、滿懷溫潤氣息的肉桂、肉荳蔻等香料，一杯經典暖飲就大功告成啦！

蛋酒的身世之謎

蛋酒的身世向來眾說紛紜，有一說：「eggnog」的「nog」來自「noggin」，一種17世紀歐洲小酒館裡的盛酒小木杯；另一種說法則推測「eggnog」是從「egg（蛋）」和「grog」的口語簡稱「egg’n’grog」演變而來。

那「grog」又是什麼呢？它源自早期水手為了防止船上飲用水因長途航行而生苔長菌，因此在水中加入少許的蘭姆酒，避免飲用水變質，流傳至今，成為一款摻熱水稀釋的蘭姆酒飲。

除此之外，從蛋酒的組成來看，它也極有可能源於英國中世紀的奶酒飲「posset」，在熱牛奶加入葡萄酒（或啤酒）使其凝結後再添加香料，據說還可以用來治感冒呢！

隨著「posset」的配方被加進了雞蛋，逐漸形成今日蛋酒的樣貌，而歷史悠久的「posset」在現代英國則演變成一款添加檸檬的凝乳甜點。無論蛋酒打哪兒來，那股暖進心窩裡的熱呼香甜才是它歷久不衰的秘方吧！

從貴族飲品到節慶特調

由於工業革命前的英國，雞蛋、牛奶、雪莉酒（sherry）並不是人人都能輕易取得的食材，因此蛋酒在早期可是貴族與仕紳們才能享受的飲品，宴會上經常以蛋酒舉杯，敬祝彼此康健富貴。

17世紀隨著英國殖民與貿易盛行，蛋酒飄洋過海在美洲新大陸遍地開花，主要的酒精成分也從雪莉酒，替換成殖民地區較易取得的蘭姆酒（rum），蛋酒從貴族飲品逐漸轉變為常民的節慶特調。現在，只要在餐桌上看見蛋酒和香料熱紅酒，就知道聖誕節和新年的腳步近了！

世界蛋酒百變風貌

在世界風行已久的蛋酒，呈現了不同國度的風土樣貌，快來瞧瞧「地方蛋酒」的特色吧：

波蘭的「kogel mogel」源自17世紀中歐猶太族群，只用蛋黃、蜂蜜、酒，質地也更加濃郁，近來流行加入堅果、葡萄乾，甚至是可可粉，可說是蛋酒的甜點版。

德國的「eierlikör」，除了基本的蛋黃、牛奶、糖，還加了白蘭地、伏特加各半，還有香草籽，加熱煮稠後必需冷藏靜置一夜，讓酒的風韻發揮到極致。

波多黎各的「coquito」在西班牙語裡有「小椰子」的意思，以蘭姆酒、椰奶、煉乳，還有不可或缺的丁香、肉荳蔻、肉桂，創造出充滿熱帶風情的蛋酒，加不加蛋，各有擁護者。

捷克的「vaječný koňak」只用蛋黃、煉乳、蘭姆酒、香草和糖，材料簡單、人見人愛。

冰熱都好喝，沒想到還有素的？

蛋酒的組成簡單，離不開蛋、酒、牛奶（或鮮奶油）、糖、香料這些食材，透過抽換不同的酒款和香料種類，就能讓蛋酒擁有百變的風味；而適當的加熱，可以讓蛋酒裡的蛋白質凝結並揮發掉些許酒精，使口感更加濃稠溫醇。此外，蛋酒還可以與咖啡、茶、甜點結合，例如：國外星巴克聖誕期間限定的蛋酒拿鐵。

不僅如此，蛋酒也能呼應飲食風潮，變化出用豆腐和豆漿做的純素蛋酒呢！

從中世紀歐洲傳承至今的蛋酒，隨著食品加工技術的進步，取得更為便利，像大罐裝的COSTCO蛋酒就是耶誕期間限定款。說到這，窩粉們是不是立刻想試試蛋酒神奇迷人的風味呢？窩廚房今年特別推出蛋酒香料包，不用跑賣場、也不怕太大罐喝不完，在家就能輕鬆、快速地享受這股經典不敗的香甜，還能調出無酒精版，小朋友、不愛酒精的人也能暢飲無負擔！

今年，就讓窩廚房蛋酒扮演大家的小太陽，快來一起喝蛋酒，暖心過冬吧！

本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此

原標題：蛋酒，源自歐洲卻風靡全球的香甜暖飲！今年秋冬必喝的暖心小太陽！

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九