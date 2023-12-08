Google發表超強大AI模型Gemini，背後的盤算是讓ChatGPT「變得無關緊要」

Google正式發表大模型Gemini，AI通路之戰開打。

又有一堆人要收書包了。以前在Google工作時，大家最常開玩笑，Google為什麼有兩個G？意思就是Google每次發布新東西，就是要一堆人GG的意思，現在Google有3個G了。

Gemini在32項測試中的30項中，表現都比OpenAI的GPT-4好。

但真正的重點其實不在技術，而是Gemini不是單一模型，是一群模型，顯示出Google全面打起AI生態戰爭了，還是要再強調一次這句話：

所有數位科技的戰爭，都是生態系的戰爭。

Gemini的開局，也充分顯示出這一件事情。

Google在下一輪AI大戰的布局

Gemini目前先推出了三種版本，每個模型都針對特定的商業應用優化。

Gemini Ultra專為資料中心和企業應用程式中的複雜任務而設計。 Gemini Pro與Bard整合，也可以讓開發者整合到不同應用當中。 Gemini Nano分為兩個版本：18億參數的Nano-1和32.5億參數的Nano-2。這些模型專為終端設備而設計，優化AI放在Android環境中的性能。

以上完全可以看出Google在下一輪AI大戰的布局：企業端應用＋開發者生態系＋智慧手機生態系。

也就是說，一口氣想要掌握「AI的企業應用」、「AI的消費者應用」、「AI的邊緣運算」三大發展的面向。

儘管各項測試還是對標GPT-4並且自稱大勝，Google的開局顯示出的是強烈的決心，要從生態系贏回來，而不是從AI技術本身的強度贏回來，如果你的關注點停留在「Gemini都只是自稱厲害啦，還有待驗證呢，哼哼」，那麼，你看這局完全看錯了方向。

你要幹掉一個競爭對手，不是拿一模一樣的東西跟他正面火拼，而是想出一個計謀，讓他正在做的事情變得無關緊要。

ChatGPT已經是聊天機器人第一品牌，Google沒有必要把全部心思放在拿Bard跟ChatGPT正面火拚（這對Google來說也不是什麼誘人的商業模式），去打一場已經結束的第一回合戰。而是從生態系開始圍勦OpenAI，戰局自然會邁向第二回合。

光是Gemini布局的第三點，你想想看，全世界有多少支Android手機？OpenAI有這個現成的「AI發行通路」嗎？

Photo Credit：iStock

什麼？你說GPT Store可以取代蘋果App Store？你錯了，Google Assistant和Apple Siri會阻斷OpenAI這個野心。GPT Store不是新的App Store，Google Assistant和Apple Siri才是新的App Store，Google和Apple只要讓現在還傻傻的AI助理自我進化，就會發展出下一代的App Store。

而ChatGPT作為一個手機上的APP，得好好去走Google Play和App Store的遊戲規則，請廣告商幫忙增加下載量。也許，還可以獲得Google Play 2023年度最佳應用程式也不一定。

第二回合的AI通路之戰開打，Google透過Gemini把自己的通路優勢展現出來了：企業雲端、消費者應用、智慧型手機。

目前，沒有任何其他一家BigTech有這種完整的通路優勢。

本文經程世嘉授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航