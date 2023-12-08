王柏融確定加盟台鋼雄鷹簽複數年約，13日舉行記者會，再與總教練洪一中合作盼創新時代

（中央社）中華職棒台鋼雄鷹隊今（8）日宣布與具旅日資歷的野手王柏融達成契約轉讓協議，王柏融確定加盟雄鷹隊，雄鷹隊將於13日舉行加盟記者會歡迎「台鋼大王」加入。

30歲的台灣好手王柏融2018年底與日職北海道日本火腿鬥士隊簽下3年、去（2022）年獲得1年續約但表現不如預期，今年從育成球員合約出發，7月底轉正式球員。王柏融本季在二軍總計56場出賽，敲出38支安打、7發全壘打，打擊率2成18，一軍出賽20場，敲出10支安打包括1發全壘打，打擊率2成38。

王柏融11月中發文表示決定離開日本，尋求下一個棒球生涯的契機，雄鷹隊今年8月與樂天桃猿隊有交易案，用林子偉與桃猿隊交易獲得王溢正、翁瑋均、藍寅倫，並且就王柏融契約權的轉讓達成協議。

王柏融確定結束旅日生涯後，雄鷹隊領隊劉東洋就曾表示會展現誠意、積極爭取王柏融加入，王柏融可以順利加入，與先前交易加盟的藍寅倫、王溢正等人，相信會替球隊帶來化學效應。

雄鷹隊今日發出公告，王柏融確定返台加盟台鋼雄鷹，帶領陣中年輕選手迎戰隊史第一年一軍賽季全新挑戰，球團將於13日舉辦加盟記者會，歡迎「台鋼大王」加入雄鷹大家庭，共創「鋼融並濟」新時代。

王柏融與台鋼雄鷹簽複數年約，再與洪總合作盼創新時代

（中央社）好手王柏融確定返台加盟中職台鋼雄鷹隊，將於13日辦加盟記者會，簽下複數年合約，再度回到熟悉的總教練洪一中麾下；雄鷹隊領隊劉東洋也期待王柏融重回中職與洪總再創新時代。

中華職棒新軍台鋼雄鷹隊明（2024）年將加入一軍賽季，球團部署戰力，今年8月就與樂天桃猿隊有交易案，以林子偉與桃猿隊交易獲得王溢正、翁瑋均、藍寅倫，並且就王柏融契約權的轉讓達成協議。

雄鷹隊今日正式公布，30歲野手王柏融確定加盟中職台鋼雄鷹隊，領隊劉東洋接受《中央社》記者訪問表示，與王柏融談約的過程蠻順利的，共識上沒有太大的差距，合約細節將於記者會上公布，但確定會是複數年約。

劉東洋表示，雄鷹隊看的除了是王柏融技術面的身手，也希望他成為年輕球員學習的對象，「我們是新的球團，更需要有一個這樣的看板人物」。

雄鷹隊總教練洪一中也是過去王柏融效力Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）時的總教練，當時王柏融在中職打響「柏融大王」的名號，也成功取得旅外機會。劉東洋表示，兩人共事很長的時間，王柏融過去在中職最輝煌的時代，就是和洪一中在Lamigo那段時期寫下的，也希望兩人再度在雄鷹隊合作，可以創造一個新的時代。

雄鷹隊預計13日替王柏融舉行記者會，劉東洋表示，球隊預計明年1月中正式展開春訓，王柏融預計春訓會正式投入球隊訓練。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範