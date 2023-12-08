王柏融確定加盟台鋼雄鷹簽複數年約，13日舉行記者會，再與總教練洪一中合作盼創新時代
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雄鷹隊總教練洪一中也是過去王柏融效力Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）時的總教練，當時王柏融在中職打響「柏融大王」的名號，也成功取得旅外機會。台鋼雄鷹領隊劉東洋表示，兩人共事很長的時間，王柏融過去在中職最輝煌的時代，就是和洪一中在Lamigo那段時期寫下的，也希望兩人再度在雄鷹隊合作，可以創造一個新的時代。
（中央社）中華職棒台鋼雄鷹隊今（8）日宣布與具旅日資歷的野手王柏融達成契約轉讓協議，王柏融確定加盟雄鷹隊，雄鷹隊將於13日舉行加盟記者會歡迎「台鋼大王」加入。
30歲的台灣好手王柏融2018年底與日職北海道日本火腿鬥士隊簽下3年、去（2022）年獲得1年續約但表現不如預期，今年從育成球員合約出發，7月底轉正式球員。王柏融本季在二軍總計56場出賽，敲出38支安打、7發全壘打，打擊率2成18，一軍出賽20場，敲出10支安打包括1發全壘打，打擊率2成38。
王柏融11月中發文表示決定離開日本，尋求下一個棒球生涯的契機，雄鷹隊今年8月與樂天桃猿隊有交易案，用林子偉與桃猿隊交易獲得王溢正、翁瑋均、藍寅倫，並且就王柏融契約權的轉讓達成協議。
王柏融確定結束旅日生涯後，雄鷹隊領隊劉東洋就曾表示會展現誠意、積極爭取王柏融加入，王柏融可以順利加入，與先前交易加盟的藍寅倫、王溢正等人，相信會替球隊帶來化學效應。
雄鷹隊今日發出公告，王柏融確定返台加盟台鋼雄鷹，帶領陣中年輕選手迎戰隊史第一年一軍賽季全新挑戰，球團將於13日舉辦加盟記者會，歡迎「台鋼大王」加入雄鷹大家庭，共創「鋼融並濟」新時代。
王柏融與台鋼雄鷹簽複數年約，再與洪總合作盼創新時代
（中央社）好手王柏融確定返台加盟中職台鋼雄鷹隊，將於13日辦加盟記者會，簽下複數年合約，再度回到熟悉的總教練洪一中麾下；雄鷹隊領隊劉東洋也期待王柏融重回中職與洪總再創新時代。
中華職棒新軍台鋼雄鷹隊明（2024）年將加入一軍賽季，球團部署戰力，今年8月就與樂天桃猿隊有交易案，以林子偉與桃猿隊交易獲得王溢正、翁瑋均、藍寅倫，並且就王柏融契約權的轉讓達成協議。
雄鷹隊今日正式公布，30歲野手王柏融確定加盟中職台鋼雄鷹隊，領隊劉東洋接受《中央社》記者訪問表示，與王柏融談約的過程蠻順利的，共識上沒有太大的差距，合約細節將於記者會上公布，但確定會是複數年約。
劉東洋表示，雄鷹隊看的除了是王柏融技術面的身手，也希望他成為年輕球員學習的對象，「我們是新的球團，更需要有一個這樣的看板人物」。
雄鷹隊總教練洪一中也是過去王柏融效力Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）時的總教練，當時王柏融在中職打響「柏融大王」的名號，也成功取得旅外機會。劉東洋表示，兩人共事很長的時間，王柏融過去在中職最輝煌的時代，就是和洪一中在Lamigo那段時期寫下的，也希望兩人再度在雄鷹隊合作，可以創造一個新的時代。
雄鷹隊預計13日替王柏融舉行記者會，劉東洋表示，球隊預計明年1月中正式展開春訓，王柏融預計春訓會正式投入球隊訓練。
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延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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