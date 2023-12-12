《2023全球碳預算報告》專家意見：全球碳排放量創新高，控制升溫2℃有可能嗎？
我們想讓你知道的是
今年的碳預算報告一如過往是集結、綜整不同時間與空間的現有資料及方法論，而不同於以往的是今年首度將CO2移除納入其中。
議題背景：
全球碳計畫（Global Carbon Project，GCP）研究團隊於今（2023）年12月5日發布《2023全球碳預算報告》。報告中指出2023年全球化石燃料產生的二氧化碳排放量再創新高。如果要維持50%的可能性將升溫限制在1.5°C、1.7°C與2°C，依照目前的二氧化碳排放量，僅能再排放5年、7年及15年的時間，台灣科技媒體中心邀請專家解析這份最新報告，一起來看看專家怎麼說。
- 「2023全球碳預算」關鍵訊息與圖表中文翻譯
- 全文：Friedlingstein, P., et al. (2023). "Global Carbon Budget 2023." Earth System Science Data.+
2023年12月4日
台灣大學農業經濟學系教授吳珮瑛
Q1. 今年全球碳預算報告，最主要的重點是什麼？有台灣可以參考或注意的地方嗎？
今年的碳預算報告一如過往是集結、綜整不同時間與空間的現有資料及方法論，而不同於以往的是今年首度將CO2移除納入其中。報告非常技術性的逐一檢視構成碳預算中化石燃料CO2排放、伐木的土地使用及土地改變的CO2排放、大氣中CO2濃度變動、海洋碳匯與陸地碳匯五大元素。估算採用政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）評估報告的1850年為基準年，重新校正並估算該年起至2022年的二氧化碳排放量。同時預測2023年全球主要區域、主要CO2排放國家及國際空運與海運的碳排放量。
整體而言，1850-2022年的CO2排放量平均69%來自煤、油與天然氣之化石燃料，31%為土地使用改變。今年報告書預估2023年化石燃料的排放將比2022年高1.1%、也比2019年COVID-19前高1.4%。涵蓋歐盟部分國家及其他共26個國家的化石燃料CO2排放雖有降低，仍然難以抵減中國與印度的顯著增加，如此對於邁向淨零將不夠快也難以全面。
Q2. 台灣目前的排放現況為何？與全球趨勢相近嗎？
台灣《2023年中華民國國家溫室氣體排放清冊報告》各部門別CO2最新排放資料為2021年，清冊是依聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）要求締約方以共同格式呈現，說明一國各部門排放趨勢及統計結果。此一清冊中強調的是以部門或產業別統計各類型溫室氣體的排放，因此無法對應比較碳預算以燃料別來計算CO2排放。
而如果改觀察《我國燃料燃燒之二氧化碳排放統計與分析》排放部門別所擁有及掌控的CO2直接排放，雖然燃料範疇較小、然可直接連結各部門與所排放CO2的關係。台灣2021年能源部門直接排放最高，、為70.96%；、運輸部門次之為12.70%，台灣2021年能源部門直接排放最高，為70.96%；運輸部門次之為12.70% ；工業部門為12.68%；住宅及服務部門合計為2.99%。因不知各部門使用煤、油及天然氣化石燃料的組合與比例，然合理預期化石燃料是主要燃料來源。假設各部門所使用之燃料無大幅變動情況下，各部門在2016-2020年五年之直接排放的平均分別為69.89%、13.47%、13.08%及3.04%，除能源部門外，其他部門的直接排放均降低，由此顯見其他部門對燃料直接需要的壓力加諸於能源（發電業）部門。
Q3. 產出碳預算報告，可以怎麼幫助台灣？例如，制定更合理的減碳目標？或是推動碳定價機制嗎？
台灣並非聯合國氣候變遷綱要公約成員國、亦非《巴黎協議》締約國，因此台灣CO2的減量目標並非為了遵循任何協議而制定。但若台灣要更好的訂定減碳目標及推動碳訂價，碳預算報告中各類型燃料的CO2排放量增減變動，能指引台灣在淨零目標下，調配適當的能源結構。但可能與台灣減碳目標及碳訂價機制的推定，未必有必然的因果關係，因為減碳目標的擬訂與淨零年的設定，還需視各國經濟發展的程度、階段、能源選擇的組合來決定，且碳訂價並非達減碳的唯一手段，還需要搭配減碳技術或生活習慣、消費習性的改變。
Q4.台灣尚未盤點國家碳預算，我們若要盤點剩餘的碳預算，目前遇到哪些挑戰？如果台灣想要產製國家碳預算報告，需要什麽資料？
台灣《2023年中華民國國家溫室氣體排放清冊報告》是以呈現部門別或產業別各類型溫室氣體在各年的排放情形。如要與碳預算報告之結果對接，則需調整為以燃料別碳排為計算結果。盤點全球碳預算，除了得知剩餘可排碳量之外，另一個用意是作為國際談判中，各國分配剩餘排碳量的評估方法之一。即便台灣依此盤點國家的碳預算，然台灣既非任何協議的簽署國，對台灣最大的挑戰將是，如何由IPCC提議以責任（responsibility for historical emissions）、能力（capacity）、公平（equal per capita emissions）、發展的權利（right to development）及各國均一減量比例（uniform relative reduction for all countries）等五項減量分攤（effort sharing）原則，得知台灣在各原則下，為了邁向淨零、與世界各國並進確實可分得多少碳預算？
2023年12月5日
國立台北科技大學環境與工程管理研究所永續創新與評估中心博士後研究員黃泓維
Q1. 從今年全球碳預算報告，最主要的重點是什麼？有台灣可以參考或注意的地方嗎？
疫情結束後全球經濟復甦使碳排放成長，但從總體趨勢而言，相比1960-2010的成長率，2010年後的全球排放成長率已逐步趨緩。而主要原因在於這些歐美國家當年是「京都議定書機制」下的附件國家，在減量壓力與長期努力下，促使碳排逐漸減少。當然經濟不穩定，以及俄烏戰爭的陰霾也可能對減量有貢獻。儘管歐美的碳排放減少，但其減少量被後續開發中國家主要兩大國：中國與印度的成長量給削平。值得注意的是土地利用的碳排放減少以及碳匯增加，但其增加速度遠不如化石燃料的排放增加。如果全球需要進一步壓低碳排放量，則關鍵重點是中國的減量成效，這兩年中國提出一系列政策，如「重點產業碳申報」、「全國性的碳交易市場」，但這些政策是否有助於中國減量成效則還得觀察，畢竟中國的國家自主減碳貢獻是壓在2030達成碳達峰，因此可以密切觀察中國的碳排放趨勢。
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。