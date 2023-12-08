委內瑞拉欲併鄰國蓋亞那四分之三國土：委國算盤為何？危機會升級嗎？爭端一次看

（中央社）委內瑞拉宣布要將鄰國蓋亞那四分之三的國土設州納入版圖，雖然很有可能是總統馬杜洛（Nicolas Maduro）拚連任的政治噱頭，但在當前多事之秋之際特別引起國際關注。

爭議領土地廣人稀，外海石油蘊藏豐富

《華盛頓郵報》指出，委內瑞拉與鄰國蓋亞那都富含石油，與委內瑞拉相鄰的埃塞奎博（Essequibo）地區約16萬平方公里，是人煙稀少的沼澤叢林地帶，佔蓋亞那國土面積四分之三。

委內瑞拉宣稱擁有埃塞奎博主權，這點在嚴重分歧的委國社會是罕見共識，委國學生幾十年來課本所讀地圖，國土都含埃塞奎博。蓋亞那否認委內瑞拉的主權聲索，稱1899年的國際仲裁已解決領土爭端，但委內瑞拉質疑仲裁有效性。

自2015年埃克森美孚（ExxonMobil）在埃塞奎博附近海底發現大量石油以來，委國又湧起推翻仲裁聲浪。埃塞奎博外海石油這筆意外之財，使蓋亞那從以往西半球最貧窮國家之一，搖身成為世界成長最快經濟體一員。

秀地圖挑動領土爭執，馬杜洛疑選舉操作

馬杜洛這週現身一場電視活動時，秀出一張鄰國蓋亞那的埃塞奎博（Essequibo）地區併入委內瑞拉地圖。他告訴一眾政府官員與支持群眾，將把當地增設為委內瑞拉的蓋亞那艾瑟奎巴（Guyana Esequiba）州。

馬杜洛除宣布賦予當地居民委國公民身分、發執照給委內瑞拉國營石油與鋼鐵公司赴當地探勘，還下令包含埃克森美孚在內目前在埃塞奎博的外國公司3個月內撤離，高喊「世界得清楚、蓋亞那共和國也得清楚一件事：埃塞奎博是我們的」。

馬杜洛還聲稱在3日一場公投裡，超過95%的委國民眾支持兼併埃塞奎博。但委國國內的政情分析師塞奎拉（Enderson Sequera）認為，政府聲稱超過1000萬人投票，投票率高到有違常理。

塞奎拉表示，石油恐非馬杜洛這回重燃領土爭議的唯一動機，恐反映馬杜洛對馬查多（Maria Corina Machado）10月於在野陣營總統初選壓倒性勝利的政治焦慮。

長年批評政府的馬查多很可能於明年總統大選為馬杜洛連任帶來巨大挑戰。塞奎拉說馬杜洛政府現在一大選擇就是激起民族主義情緒、逐步使局勢升級並加強政治打壓。

巴西願扮和事佬

美表態挺蓋亞那馬杜洛之舉立刻引來區域回應。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula de Silva）7日主動願為兩國調解，聯合國安理會也將為此閉門會商；美國駐蓋亞那大使館宣布防區為中南美洲的美軍南方司令部，將與蓋亞那國防軍展開聯合空中勤務。

巴西已增派裝甲車與部隊到北部與兩國的邊界；埃塞奎博因交通不變，聯結委、蓋的主要公路穿過巴西境內。巴西外交高層也已向委內瑞拉表達嚴正關切。

聯合國主要司法機關的國際法院（ICJ）應蓋亞那之請介入，上週敦促雙方克制，避免做出任何可能加劇爭端的行徑。

委內瑞拉內外困頓，升級危機可能性低

蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）表示，他們正採取各種預防措施，包含向美國、巴西、聯合國訴請外交與軍事援助，嚇阻委內瑞拉。美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）也與阿里通過話，重申華府堅定支持蓋亞那主權及和平解決爭端。

《華郵》指出，馬杜洛這番「騷操作」看起來不大會升級為實際動手。他與幾名核心圈部屬遭美國聯邦政府起訴毒品恐怖主義，且委內瑞拉因基礎設施過時、長期管理不善，不但未蒙石油之利，還因美國制裁而陷入癱瘓，正待與美國改善關係，今年10月也獲拜登政府鬆綁部分制裁，此時甘冒大不韙可能性不高。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範