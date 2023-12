外交奇才抑或戰爭罪犯？罪孽與功業同樣不勝枚舉，八本書看季辛吉眼中的世界與歷史

文:閻紀宇

國際政壇元老季辛吉(Henry Kissinger)11月29日以百歲高齡病逝,此人在冷戰時期主宰美國外交政策八年(白宮國家安全顧問、國務卿),謀略言行不但牽動當時全球局勢,而且留下深遠影響與巨大爭議,罪孽與功業同樣不勝枚舉,堪稱當代最舉足輕重的外交家。

另一方面,季辛吉也著作等身,非常非常能寫。1950年他從哈佛學院(Harvard College)政府學系畢業時,提交了一篇論文《歷史的意義》(The Meaning of History),暢論康德(Immanuel Kant)、史賓格勒(Oswald Spengler)與湯恩比(Arnold Toynbee)三位歷史哲學大家,厚達三百八十三頁;後來哈佛因此訂立不成文的「季辛吉條款」(the Kissinger rule),限定大學部學生畢業論文不得超過三萬五千字。

「寫手」季辛吉一生留下二十多本縱橫數百年的國際關係著作,其中有幾部是傳世經典。換言之,無論人們將季辛吉視為外交奇才抑或戰爭罪犯,都得承認他是一位重量級的國際關係學者與思想家。以下綜合各界評論者的意見,介紹幾本必讀的季辛吉著作,大部分都有繁體或簡體中文譯本。

《復原的世界》(A World Restored: Metternich, Castlereagh, and the Problems of Peace 1812-22),1957年

季辛吉出版的第一本書其實是他1954年的哈佛博士論文,探討十九世紀初葉拿破崙戰爭(Napoleonic Wars)之後的歐洲局勢、維也納會議(Congress of Vienna)締造的長期穩定與和平,預示了他一生奉行的現實政治(realpolitik)、權力平衡(balance of power)國際關係思想與世界觀。書中對奧匈帝國名相梅特涅(Klemens von Metternich)的描寫「他最擅長的是操控,不是建造」,正可以視為年輕季辛吉的自我期許。

《核子武器與外交政策》(Nuclear Weapons and Foreign Policy),1957年

這是季辛吉第一本暢銷書,也讓他在華府外交國安決策圈嶄露頭角。他一反眾議,主張使用核武並不必然一發不可收拾(升高為超級強權全面衝突、第三次世界大戰),美國以核武嚇阻蘇聯的施力點不是相互保證毀滅(MAD),而是要讓莫斯科相信美國會不惜動用小型戰術性核武(有限度核戰)。這樣的觀點在當時引發相當大的爭議與批判,但看看今日俄羅斯侵略烏克蘭戰爭帶起的核戰陰影、中國核武軍備的擴張、美中網路戰(cyberwarfare)態勢,季辛吉此書仍然發人深省。

《季辛吉回憶錄》(Henry Kissinger: The Complete Memoirs),1979年至1999年

這套大部頭(三千八百頁)回憶錄分成《白宮歲月》(The White House Years)、《動盪年代》(Years of Upheaval)、《復興年代》(Years of Renewal)三部曲,記述季辛吉1969年至1977年任職尼克森(Richard Nixon)與福特(Gerald Ford)政府外交掌門人期間的風雲波瀾,從越戰成敗、美中關係破冰、美蘇關係「低盪」(détente)、中東穿梭外交、美國扶植第三世界獨裁者到水門案醜聞,推崇季辛吉與不齒季辛吉的人同樣不能錯過。

《大外交》(Diplomacy),1994年

許多評論者認為這是季辛吉的扛鼎之作,探討外交政策與外交的藝術,從17世紀歐洲三十年戰爭(Thirty Years’ War)寫到20世紀末冷戰結束,除了縱橫三百年國際關係史、分析各國外交風格差異,也刻畫他與當代國際領導人交手的精彩歷程,揭示美國外交政策的思想淵源,具體闡述他歸納的四大外交原則:國家利益至上、權力平衡、大國共識、集體安全。

《論中國》(On China),2011年

美中關係是當前全球地緣政治最重要的變數,季辛吉是半世紀前美國敲開中國大門的帶路人,此書的參考價值不言可喻。書中分析中國自鴉片戰爭以來的外交傳統,探討中國的戰略思維模式,聚焦中共建政之後外交策略的制定和決策機制,解讀冷戰時期美中台三邊重大外交事件。不過許多評論者批評,季辛吉對中共政權與歷史的黑暗面與邪惡面視而不見、一派天真,也沒有對如何避免美中超級強權衝突表達明確的見地。

《世界秩序》(World Order),2014年

季辛吉將「世界秩序」定義為「一種由某個地區或文明抱持的觀念,關於事物正當安排的本質與權力的分配,被認定為放諸四海而皆準。」他在書中介紹歷史上四種世界秩序體系:17世紀歐洲的《西發利亞和約》(Westphalian Peace)、中國的世界中心帝國理念、政治伊斯蘭的宗教至上主義、美國的民主理想主義,透過這些體系來觀照今日動盪不安的世局,探索如何建立一套各方共享的國際社會秩序。