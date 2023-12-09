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TNL+ 2023/12/09,
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多少錢能買到快樂？研究發現美國千禧世代的快樂最貴，是Z世代年輕人3.5倍

多少錢能買到快樂？研究發現美國千禧世代的快樂最貴，是Z世代年輕人3.5倍
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

千禧世代「快樂」的價格，是嬰兒潮世代的1.7倍，更是Z世代的3.5倍。這項研究指出，千禧世代快樂的成本之所以最高，是因為這一輩人進入職場時，剛好遇上2008年的金融風暴，而現在的他們，面臨COVID-19疫情對經濟造成的影響，正承受者美國數十年來最高的通貨膨脹率以及貸款利率。

文：賴明君

金錢是否能夠買到快樂？有6成的美國民眾認為可以。平均而言，美國民眾需要118萬7938美元（約新台幣3735萬1146元）才能夠買到快樂，其中千禧世代（Millennial，1981年至1996年間出生）的快樂最貴，是嬰兒潮世代（Boomer，1946年至1964年間出生）的1.7倍，更是Z世代（Gen Z，1997年至2012年間出生）的3.5倍。

「快樂的價格」世代間的差異

為了回答「錢是否能夠買到快樂？」這個老生常談的大哉問，美國一間保險公司Empower針對2034名18歲以上的美國人進行民意調查，其中有將近60％的受訪者表示錢確實可以買到快樂。那麼如果我們要給「快樂」定一個金額，快樂的價格會是多少呢？

嬰兒潮世代表示要99萬9945美元（約新台幣3147萬3268元）；X世代（Gen X，1965年至1980年間出生）說要121萬3759美元（約新台幣3820萬3064元）；千禧世代則表示是169萬9571美元（約新台幣5349萬3997元）；Z世代給快樂的定價最低，只需要48萬7711美元（約新台幣1535萬703元）就可以買到快樂。

千禧世代「快樂」的價格，是嬰兒潮世代的1.7倍，更是Z世代的3.5倍。這項研究指出，千禧世代快樂的成本之所以最高，是因為這一輩人進入職場時，剛好遇上2008年的金融風暴，而現在的他們，面臨COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情對經濟造成的影響，正承受者美國數十年來最高的通貨膨脹率以及貸款利率。

可以每天買咖啡的「財務幸福」狀態

「財務幸福」（financial happiness）這個概念，尙不到中文語境中「財富自由」的程度，其所指的，是能夠準時付帳單、沒有負債，且能夠花錢購買「日常小奢侈品」，或是每天一杯咖啡，而不會感到經濟上有負擔的狀態。

那麼我們一年要賺多少錢才能夠達到「財務幸福」呢？整體而言，美國民眾需要28萬4167美元（約新台幣894萬4156元）的年薪，才能夠財務幸褔。所有世代中，對年薪要求最高的是千禧世代，為了達到財務幸福，他們需要52萬5947美元（約新台幣1655萬4181元）的年薪。而Z世代與X世代達到財務幸福的年薪門檻相對低很多，前者需要12萬8084美元（約新台幣403萬1443元），後者則需要13萬344美元（約新台幣410萬2577元）。

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