《分裂的世界？》：歐盟「南向」發展之戰略思考——「地中海聯盟」區域安全新架構

文：卓忠宏（畢業於西班牙馬德里康普登斯大學政治學博士。現任淡江大學歐洲研究所教授兼所長、淡江大學歐盟莫內教學模組負責人、歐洲研究協會理事。主要研究領域為歐盟治理、比較區域主義以及區域貿易協定）

〈地中海區域研究：安全思維的轉變〉

（中略）

參、地中海區域安全新架構——非傳統安全

縱觀「地中海聯盟」的屬性，涵蓋地中海北岸的歐洲、南岸的北非、東岸的近東等國，總人口超過七億人。歷史上雖同屬古羅馬帝國領土，之後在基督文明與伊斯蘭文明兩大勢力的左右下，地中海兩岸國家在政治民主的穩定度、經濟發展水平、多元文化的展現，各方面差距頗大。成員之間要如何放下解決區域內長久存在的紛爭達成共識，這是地中海聯盟所必須正視之難題。

然而地中海聯盟成立至今，南地中海地區薄弱的區域整合和政策高度阻礙了地中海區域經濟的發展，各國環境治理體系的效率也有很大的差異。地中海周邊國家如何善用區域建構的平台——地中海聯盟進行有效合作與提升治理能力？目前，地中海各國探討未來區域合作的具體方式和途徑，明顯放棄高爭議、難以達成共識的政治安全領域。

以低敏感、共識度高的難民處理、環境治理、能源合作取而代之，期待找到能確實推動區域合作的切人點。以下就聯盟「權力結構的轉變」、「內部利益矛盾」以及「外部力量」這幾項變數逐一說明：

一、權力結構轉變

地中海聯盟結合地中海沿岸不同發展程度的國家進行整合，跨越以地理疆界作為劃分的區域集團迷思，打破以經濟發展程度近似國家所組成之歐洲區域建構模式。也正因如此，地中海南北兩岸關係呈現一種不對稱的互賴關係，主要議題的處理一向是「北」帶動「南」，由歐洲國家帶動南地中海周邊國家。

此處國家權力大小的判定仍是以影響力為主要評斷標準。以兩個主導歐盟南向地中海政策發展的國家——法國與西班牙，加上另一區域大國義大利。三國在地理上鄰近地中海南岸國家，各有其政經利益考量，又有前殖民地的歷史聯繫：

法國推動成立的地中海聯盟意在彰顯法國的大國地位及其在地中海區城的影響力。一方面結合原地中海政策框架的雙頭馬車「巴塞隆納進程」與《巴塞隆納公約》，從分治到合而為一，為陷入瓶頸的地中海發展注入一股新動力。

法國做為地中海聯盟計劃的發起國，本意在建設地中海沿岸國家成為一個政治、經濟和文化聯盟。原本僅限於5個南歐國家和5個北非國家所組成的「五＋五」區域聯盟，之後進一步擴及「巴塞隆納進程」的11個地中海夥伴國。法國初期構想是排除非地中海沿岸的歐盟國家，結合西、葡、義這些在地中海立場近似的國家，加上與北非國家、近東之黎巴嫩、敘利亞的歷史聯繫，能理所當然成為聯盟領袖，擴大其在歐、非兩大洲的影響力。同時可平衡歐盟中東歐擴大後，德國在歐洲逐漸增強的影響力。

另一方面是藉由歐盟財政援助，化解區域衝突，推動中東和平，促進北非馬格理布國家合作，解決彼此長期對立狀況。期望藉由聯盟的成立，強化法國在地中海區域的影響力，扮演歐洲與法語非洲之間橋樑角色，使法國處於擴展歐－非雙邊關係的制高點。

然而，地中海聯盟的發展卻與法國最初提出的構想大相徑庭：首先，聯盟參與國數目激增。德國認為法國倡議的地中海聯盟有反制德國之意圖，且運用歐盟共有的資金，僅有少數歐盟地中海會員國和其前殖民地受惠。自此，「地中海聯盟」成員一次性擴展到歐盟所有會員國和地中海周邊國家，甚至包括亞得理亞海（the Adriatic Sea）沿岸國家；其次，改變地中海聯盟的主導權。原本法國提案由地中海南北兩岸的各一個國家輪流擔任聯盟主席，任期2年。

首屆聯盟共同主席由法國人和埃及人共同擔任。但歐盟執委會依照《里斯本條約》，將歐盟對外關係權限交由歐盟外交安全政策最高代表兼執委會副主席處理，配合地中海南岸國家代表分權負責「地中海聯盟」事宜，讓法國企圖主導該聯盟的期望落空。

西班牙自加入歐體／歐盟後，從融入歐洲統合出發，西班牙逐漸找到發揮自身影響力的著力點。西班牙長期以來是歐盟地中海政策之推動者，尤其是推動「巴塞隆納進程」，同年完成《巴塞隆納公約》換約，成為1990年代中期至今歐盟地中海政策的主軸。一方面西班牙有其地理戰略位置的優勢，又可拉攏歷史文化近似的國家，藉由歐盟平台強化環地中海國家之聯繫。

另一方面藉由後者強化西班牙在歐盟的區域定位。2010年地中海聯盟總部在巴塞隆納正式成立運作。2011年西班牙接替法國擔任地中海聯盟輪值主席，藉此優勢強化南地中海與歐盟的互動。同時強調未來地中海聯盟功能應正視地中海區域恐怖主義擴張、非法移民以及氣候變遷等新難題。

義大利雖屬地中海強權，但對地中海關注遠不如法、西兩國積極。就歷史、文化和地緣關係，利比亞曾經是義大利的殖民地長達半個世紀，直到1947年獨立。義大利依然和利比亞保持相當堅固的關係，而且義大利是為數不多的與格達費政權建立正常外交關係數個國家之一。兩國關係反映在對利比亞能源依賴以及在移民處理上。

2018到2019年義大利民粹政府統治期間採取強硬的反移民立場，其中部分戰略是投入資金和訓練利比亞海岸護衛隊阻斷移民偷渡，並將移民遣返利比亞。近期則因俄烏戰爭導致能源爭奪，義大利開啟利比亞新油管合作計畫，將提供義大利2.5%所需，以及歐盟公布綠色新政後致力於能源轉型，成為義大利強調與地中海國家合作的新起點。