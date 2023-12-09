手還完整嗎？——德國足球評述員碧文的痛
我們想讓你知道的是
1956年生的碧文（Reinhold Beckmann），母親晏妮（Aenne）在二戰中失去了四名兄弟，所以這位球評人從沒有見過四位舅父。然而母親與同代許多失去摯親卻不願提及的人不同，在戰後時常與家人談及這四個陣亡的兄弟，又給家人看戰時寫的家書和通訊。2019年，晏妮98歲高齡辭世，碧文整理遺物時，再次翻閱這許多封家書，並花了一年時間寫成此書，把母親的故事與德國民眾娓娓道來。
德國著名足球評述員和訪談主持碧文（Reinhold Beckmann），近日出版的新著《晏妮與兄弟》（Aenne und ihre Brüder），講述其母的生平回憶，是德國話題書。
初識這位球評人，是2006年德國世界盃。那年，我在電台問答比賽贏得機票和球票，從香港飛到慕尼黑親身觀賞這屆世盃揭幕戰。在足球雜誌《踢球者》（Kicker）裡，首次認識這位球評人，其後亦在電視上看到他。那時德文未佳，卻很想讀懂雜誌中的訪問，看看他對世盃看法。之後知道他除了主持了二十多年足球節目外，亦是訪談節目主持，是位在德國非常入屋的人物。
1956年生的碧文，母親晏妮（Aenne）在二戰中失去了四名兄弟，所以這位球評人從沒有見過四位舅父。然而母親與同代許多失去摯親卻不願提及的人不同，在戰後時常與家人談及這四個陣亡的兄弟，又給家人看戰時寫的家書和通訊。2019年，晏妮98歲高齡辭世，碧文整理遺物時，再次翻閱這許多封家書，並花了一年時間寫成此書，把母親的故事與德國民眾娓娓道來。
碧文很有印象的，是母親時常問他：「一隻手有五根指頭，沒有了四根，那還是手嗎？」她把這段傷痛生動地描畫出來。這四個舅父都是年輕的鄉村人，是虔誠天主教徒，每次投票都投給代表天主教價值的中央黨（Zentralpartei），也就是今天基民盟的前身。雖然他們從不支持納粹黨，卻避不了戰禍，戰時被徵召入伍不幸全部陣亡。
碧文拿出一封母親四十年代初寄到斯大林格勒被退回的信，上面印著「無法送遞」。那時，母親就知道兄弟凶多吉少。碧文說到母親雖然在年輕時經歷過這麼大的創傷，一生卻對天主很有信心，深信天主仍在掌管，沒有像不少同代人般離開信仰。
這位球評人今次不談足球，卻用說書人的簡潔文字，配以地道的低地德文對話滲溢出當地的鄉村感覺，把三四十年代北德下薩克森州的氣氛帶到讀者眼前。這書出版後，一些德國人花一天把這三百多頁讀完，再跟碧文講述自己家族的二戰往事。他們都說很有共鳴，家家都有本難唸的納粹回憶。
碧文年輕時訪問過許多德國各界名人，現在出版這本書卻猶像訪問自己母親。一切熟悉而陌生，看來和善快樂的婦人，心底裡原來一直都有這麼沉甸甸的重擔，那一根剩下的指頭這麼多年來都承托著丟失那四根。今天在另一個國度，或許他們早已相遇，那隻完整的手回來了。
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
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為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）