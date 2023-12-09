德國政府突然出現600億歐元預算天坑，台積電赴德設廠前景堪憂？
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台積電德國設廠計劃如今因德國政府預算問題，不僅補貼恐告吹，還有可能破局。但台灣專家認為，此案利益相關的各方有如「坐在同一艘船上」，想必會盡全力共同解決問題，否則若失去台積電投資，歐盟的晶片自主戰略恐怕達不到預期目標。
文：周昱君
全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）即將在德國設廠，但德國政府的預算缺口可能衝擊德國對台積電的補貼；此事引發各界憂慮台積電赴德設廠計劃生變，但台灣的專家觀察，台積電設廠對德國、甚至歐盟而言，是達成歐洲晶片自主的關鍵，因此各方的利害關係人想必會「卯足了勁，用洪荒之力」，協助台積電處理設廠問題。
台灣工研院產科國際所研究總監楊瑞臨告訴DW，若此案因故延宕或無法成形，對台積電本身的影響很小，因為台積電仍能在台灣生產、滿足德國需求，也還是可以繼續推進在日本、美國的海外設廠計劃。
「我從來不認為台積會很緊張或者憂慮……我認為是歐方、德廠跟德國半導體業者會擔心。」楊瑞臨認為，歐洲方面必定會致力排除台積電設廠的障礙，「如果沒有卯足勁（解決問題），其實最大的損失是他們，不是台積。」
楊瑞臨指出，對德國來說，台積電赴德設廠除了能創造就業機會，也有助於強化、提升當地半導體的生態體系。對歐盟半導體產業的戰略，以及目標設定與達成而言，此案也有非常重要的「定錨」與指標意義；如果台積電最終不前進歐洲，歐盟恐怕實現不了《歐洲晶片法》（European Chips Act）的政策目標。
此外，其他重要的歐洲半導體企業，以及台積電在德國鎖定的客戶也是利害關係人，後者包含賓士、BMW等車廠，這些廠商亦希望德國能有晶圓代工先進製程的工廠。「我們（台積電與德國）到時候是共創歐洲的半導體產業鏈……我們在一條船上，那我們就共同解決。」
問題出在哪裡？
今年8月，台積電的董事會批准投資34億歐元，在德國薩克森州的德勒斯登建廠，台灣政府則在10月底核准台積電與歐企合資。
這項計劃投資額估計至少100億歐元，德國政府承諾補貼50億歐元。預計開設一間新企業，稱為歐洲半導體製造公司（ESMC），由台積電持股70％；德國的博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和荷蘭的恩智浦（NXP）等企業亦有合資，各持有10％的股份。新工廠將於2024年下半年動工、2027年投產；外界預期，該廠主要針對歐洲的車用晶片需求。
然而，德國政府此前把COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間設立的資金轉入「氣候轉型基金」，此舉遭憲法法庭裁決違憲；如今這筆錢恐怕無法動用，德國預算因而出現了600億歐元的缺口，連帶影響德國政府補助台積電、英特爾（Intel）等晶片公司設廠的計劃。
據《金融時報》週二（12月5日）報導，若德國減少原先承諾的補貼，台積電可能要跟合作夥伴重新談判；一名知情者稱：「最糟的狀況是，假如9個月之後結果是沒有補貼，我們就必須取消這個計劃。」
德國駐台辦事處向DW表示，現階段不會就此對外發表正式評論；德國工商總會的駐台代表處（德經處）亦稱不便回應。
今年10月底，德國駐台代表許佑格（Jörg Polster）接受DW訪問時，曾形容台積電德國廠是「德台關係的新篇章」，將促進政治、經濟、文化等各方面的往來。當時他相當樂觀：「我們認為這一切都將如我們所願。」
德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）8月曾表示，台積電在德設廠將替德國與歐洲的晶片供應帶來重大貢獻。11月政府預算出狀況之後，哈貝克與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）皆承諾會解決問題、推進台積電設廠。
台歐合作的未來？
面對台積電德國設廠問題，台灣經濟部長王美花說，德國已表示會積極處理預算；台灣政府也在與台積電密切溝通，將提供必要協助。
台灣外交部長吳釗燮週五（8日）在記者會上回應DW提問時表示，台積電等企業在他國投資時獲地主國補貼，有利於台灣的產業拓展國際業務，對台灣本身也是好事，因此台灣政府會繼續關注此案，「確保台積電有德國政府的支持」。
吳釗燮還指出，歐洲其他國家都在指望台積電德國廠能成功：「我們有來自捷克、斯洛伐克、立陶宛的訪團，他們也希望可以從這些大型投資案之中獲益。我們希望能繼續促使德國政府看到這些投資的重要性，不只為了德國，也為了中東歐其他國家。」
台灣半導體專家楊瑞臨持類似看法。他向DW指出，台積電德國廠不僅能促進台灣與德國的關係，還可以帶動台灣與中東歐的往來。
楊瑞臨觀察歐洲的晶片戰略佈局，比利時、法國分別以研發、設計為主，荷蘭提供設備，德國的定位是IC製造，義大利則是IC封裝。而他認為波蘭、捷克、斯洛伐克等國也能發揮作用，例如扮演提供人才的角色，滿足未來台積電德國廠的人力需求。「台灣也可以幫助中歐跟東歐的國家……積極地參與、納入到歐盟Chips Act。」
《歐洲晶片法》已於今年9月生效，該法確立歐盟的半導體政策，在2030年之前將投資逾430億歐元，盼使歐洲製的晶片全球市佔率從目前的10％，提高到20％。
早在2021年，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的政策演說便強調該法重要性，主張歐洲必須打造出包含生產鏈的半導體生態系統，以保障晶片供應無虞，實現科技自主。
在楊瑞臨看來，若台積電德國廠破局，對歐盟的計劃會是沉重打擊。
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
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2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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