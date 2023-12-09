開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/09,
國際

光州事件的德韓一段緣

光州事件的德韓一段緣
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在南韓民主化運動期間，記者軒茨彼得（Jürgen Hinzpeter）受東亞德國傳道會牧師委派到當地採訪，因緣際會見證這歷史事件，之後把影片偷運回東京並傳回德國，在電視一台播放，「光州事件」就此曝光。後來他再回韓採訪示威，曾被軍警打傷，退休後住在北德小城拉策堡（Ratzeburg）一直到過世。

德國足球名宿奇連士文（Jürgen Klinsmann）執教南韓國家隊，使德國人重新留意這東亞國家。

說到南韓人最為熟知和敬重的德國人，非另一位Jürgen、記者軒茨彼得（Jürgen Hinzpeter）莫屬。1980 年，正是這位德國電視一台（ARD）記者，拍下了「光州事件」全斗煥軍政府軍警血腥鎮壓和屠殺示威民眾，令國際注視到南韓人對抗極權統治，成為這國家民主化的轉捩點。

Jürgen_Hinzpeter
Photo Credit: Wikimedia Commons
軒茨彼得（Jürgen Hinzpeter）

軒茨彼得來自北德，曾經修讀醫科，後來加入了電視台成為記者。1967年，他獲派到《ARD》的香港分部工作，也是那年這電視台在東亞唯一分部，其後再駐東京。

在南韓民主化運動期間，他受東亞德國傳道會牧師委派到當地採訪，因緣際會見證這歷史事件，之後把影片偷運回東京並傳回德國，在電視一台播放，「光州事件」就此曝光。後來他再回韓採訪示威，曾被軍警打傷，退休後住在北德小城拉策堡（Ratzeburg）一直到過世。

軒茨彼得在德國鮮為人知，德文《維基》只寥寥數行，英文和韓文卻有一大版，可見他在國外遠較在家鄉有名。來德數年，有時被德國人問我是否南韓人，我都會問他們有否聽過這段故事，是否知道原來南韓民主化有這樣一位來自德國的無名英雄。今天在德國看電視一台，總會令我想起這段往事。

按德國外交部2023年數字，德國現有四萬名南韓公民居住。而跟德國人談到南韓，上一輩的人都會談到曾在德效力多年的足球名將車範根，他的兒子車斗里也在法蘭克福出生。當年車斗里代表南韓出戰德國，在賽後以地道德文受訪，一些德國人都驚訝他的德文為何說得像本地球員，連腔調都一樣球員腔，後來才知道他在德國長大，是名將之後。然而跟德國人提到車範根，都要先名後姓（Bum-Kun Cha），與中韓習慣相反，否則一些人會聽不懂。

奇連士文上任南韓主教練，使德國人除了聽K-Pop外，也關注這個亞洲國度的足球運動，以及其他種種的人和事。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。