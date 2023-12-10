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2023/12/10,
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日本媒體的「忖度」和「沉默」：傑尼斯性侵醜聞，為何沒人敢報？

日本媒體的「忖度」和「沉默」：傑尼斯性侵醜聞，為何沒人敢報？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

《週刊文春》曾於1999年報導了喜多川的性侵行為，並經法院裁定屬實。然而，日本眾多媒體對此保持了沉默，幾乎未做任何報導。如今，長期選擇視而不見的媒體，尤其是與該事務所關係密切的電視臺，需要給出自己的態度。

文：高堀冬彥

娛樂圈的霸主傑尼斯事務所解散

旗下擁有約100名男藝人的日本第一大藝人經紀公司傑尼斯事務所日前宣告解散。導火線是其創始人兼首任社長強尼・喜多川對偶像後備軍「Johnny’s junior（簡稱Jr.）」的成員等未成年人實施性侵的醜聞。

傑尼斯事務所宣佈，一方面，將此前取自強尼・喜多川之名的公司名稱變更為「SMILE-UP.」，並專注於對要求賠償的325名（截至10月2日的數字）性虐待受害者給予精神安撫和經濟補償。另一方面，將成立開展藝人經紀業務的新公司，願意加入的藝人將轉由新公司接收。

傑尼斯事務所原是一家從事藝人經紀業務管理的公司，負責為旗下藝人預定工作、管理日程、安排經紀人等工作人員、開展醜聞公關等事務，而新的經紀公司只負責為藝人找專案，其他事宜均由藝人自行處理。

出任新舊兩家公司社長的原「少年隊」成員東山紀之在10月2日召開的記者會上，就新經紀公司對待藝人的方針做了如下說明。

「藝人們不必委身於公司，也不會受到公司的束縛，可以根據自身活動的方向，自由尋求發展空間。」

這也是在遭到輿論詬病的背景下做出的組織改革。人們認為，傑尼斯事務所過於強大的力量，不僅導致性虐待受害者難以向社會發聲，而且它還強硬地壓制了電視臺等媒體。

廣告商懷疑，電視臺觀望

傑尼斯事務所前任社長、強尼・喜多川的侄女藤島茱莉景子將繼續擔任董事長，負責為受害者提供幫助和補償。而新經紀公司的經營管理團隊將發生重大變化，藤島不參與相關事務，原「V6」成員井之原快彥將出任副社長。

不過，傑尼斯事務所能否脫胎換骨依然是個未知數。因為藤島依然持有SMILE-UP.公司100％的股份，新經紀公司的出資人和業務方向也尚不明確，而且大部分員工都來自原事務所。

鑒於傑尼斯事務所在9月召開的第1次記者會上並未提及改名等措施，多家企業終止了與其旗下藝人之間的廣告契約。而在10月2日的記者會後，企業方依然對其能否脫胎換骨持懷疑態度。經濟同友會代表幹事、三得利控股公司社長新浪剛史在次日（10月3日）的記者會上表示，「目前還沒有立刻恢復（起用傑尼斯旗下藝人代言廣告）的動向」。其他公司也沒有和傑尼斯旗下藝人續約的打算。

企業方態度謹慎也不無道理。因為如果在補償等問題上出現重大糾紛，引發輿論強烈不滿，那麼無論是SMILE-UP.還是新的經紀公司都可能崩潰。

然而，電視臺方面，幾乎所有民營電視臺都認為這並非藝人自身問題，在傑尼斯事務所第一次記者會後表示將繼續邀請他們錄製電視節目。但由於電視臺的運營依賴於企業投入的廣告費，因此面對傑尼斯事務所，電視臺只能與贊助商保持一致的立場。即使傑尼斯事務所宣佈了組織改革的方案，各家都還是清一色地擺出了觀望的架勢。

9月下旬已明確要求傑尼斯事務所變更名稱並對受害者給予補償，拆分藝人管理業務的富士電視臺在10月2日發表評論稱，「（傑尼斯事務所宣佈的方案中）還有一些細節不明朗，將繼續關注其應對行動。」其他電視臺也是類似的態度。

9月27日，NHK電視臺宣佈，在確認傑尼斯事務所對受害者給予了充足的補償，並採取了充分的措施來防止再次出現同類問題之前，不會向其旗下藝人發出新的工作邀請。但這一表態也只是礙於電視臺的運營依賴於國民的收視費。NHK方面稱「今後將充分確認其舉措是否得到切實執行」，在獲得電視觀眾的諒解之前，不得不謹慎以對。

傑尼斯事務所一家獨大的契機

話說回來，傑尼斯事務所為什麼能一家獨大呢？許多人認為電視臺起到了推波助瀾的作用。事實也確實如此。

傑尼斯事務所創立於1962年，是當時日本第一大演藝經紀公司「渡邊Productions」的下屬企業。同年組建的偶像團體「傑尼斯」開始在多檔電視節目中亮相。但「傑尼斯」於1967年解散，同年誕生的「Four Leaves」也於1978年解散，至此不再有任何人氣偶像。

然而，借助電視臺之力，「傑尼斯」實現了東山再起。旗下藝人近藤真彥和田原俊彥在1979年開播的以國中校園為故事舞臺的連續劇《3年B班金八老師》中扮演學生，深受國中高中女生的追捧。

當時負責發掘和培養藝人的是強尼・喜多川，而負責與電視臺交涉的是其姐、並先後擔任過傑尼斯事務所副社長和董事長等職的瑪麗・喜多川。

但當時，近藤和田原出演《3年B班金八老師》並非瑪麗的安排。瑪麗和該劇製片人柳井滿（2016年去世）並沒有交情。二人是通過試鏡獲得參演機會的。可見當時，作為藝人經紀公司來說，傑尼斯還欠缺實力。

近藤和田原成為當紅偶像之後，瑪麗便開始捆綁推銷新人。瑪麗向那些希望邀請二人上節目的電視臺開出條件，必須讓二人的後輩組合「少年隊」「苦柿隊」等一同亮相。之後，傑尼斯事務所採取這種手段打響連環泡，相繼推出了「光GENJI」、「SMAP」、「TOKIO」、「Kinki Kids」、「V6」、「嵐」等偶像組合。瑪麗也不斷在電視圈拓展了人脈。

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Photo Credit: GettyImages

瑪麗與電視臺高層建立起密切關係

不久，瑪麗開出的條件逐漸升級，開始要求電視臺必須按照傑尼斯事務所的意願選角、安排節目內容。比如，拒絕讓旗下藝人與存在競爭關係的男性偶像同框出鏡，也不願意讓那些已經離開傑尼斯事務所的藝人上節目。


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