日本媒體的「忖度」和「沉默」：傑尼斯性侵醜聞，為何沒人敢報？
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《週刊文春》曾於1999年報導了喜多川的性侵行為，並經法院裁定屬實。然而，日本眾多媒體對此保持了沉默，幾乎未做任何報導。如今，長期選擇視而不見的媒體，尤其是與該事務所關係密切的電視臺，需要給出自己的態度。
文：高堀冬彥
娛樂圈的霸主傑尼斯事務所解散
旗下擁有約100名男藝人的日本第一大藝人經紀公司傑尼斯事務所日前宣告解散。導火線是其創始人兼首任社長強尼・喜多川對偶像後備軍「Johnny’s junior（簡稱Jr.）」的成員等未成年人實施性侵的醜聞。
傑尼斯事務所宣佈，一方面，將此前取自強尼・喜多川之名的公司名稱變更為「SMILE-UP.」，並專注於對要求賠償的325名（截至10月2日的數字）性虐待受害者給予精神安撫和經濟補償。另一方面，將成立開展藝人經紀業務的新公司，願意加入的藝人將轉由新公司接收。
傑尼斯事務所原是一家從事藝人經紀業務管理的公司，負責為旗下藝人預定工作、管理日程、安排經紀人等工作人員、開展醜聞公關等事務，而新的經紀公司只負責為藝人找專案，其他事宜均由藝人自行處理。
出任新舊兩家公司社長的原「少年隊」成員東山紀之在10月2日召開的記者會上，就新經紀公司對待藝人的方針做了如下說明。
「藝人們不必委身於公司，也不會受到公司的束縛，可以根據自身活動的方向，自由尋求發展空間。」
這也是在遭到輿論詬病的背景下做出的組織改革。人們認為，傑尼斯事務所過於強大的力量，不僅導致性虐待受害者難以向社會發聲，而且它還強硬地壓制了電視臺等媒體。
廣告商懷疑，電視臺觀望
傑尼斯事務所前任社長、強尼・喜多川的侄女藤島茱莉景子將繼續擔任董事長，負責為受害者提供幫助和補償。而新經紀公司的經營管理團隊將發生重大變化，藤島不參與相關事務，原「V6」成員井之原快彥將出任副社長。
不過，傑尼斯事務所能否脫胎換骨依然是個未知數。因為藤島依然持有SMILE-UP.公司100％的股份，新經紀公司的出資人和業務方向也尚不明確，而且大部分員工都來自原事務所。
鑒於傑尼斯事務所在9月召開的第1次記者會上並未提及改名等措施，多家企業終止了與其旗下藝人之間的廣告契約。而在10月2日的記者會後，企業方依然對其能否脫胎換骨持懷疑態度。經濟同友會代表幹事、三得利控股公司社長新浪剛史在次日（10月3日）的記者會上表示，「目前還沒有立刻恢復（起用傑尼斯旗下藝人代言廣告）的動向」。其他公司也沒有和傑尼斯旗下藝人續約的打算。
企業方態度謹慎也不無道理。因為如果在補償等問題上出現重大糾紛，引發輿論強烈不滿，那麼無論是SMILE-UP.還是新的經紀公司都可能崩潰。
然而，電視臺方面，幾乎所有民營電視臺都認為這並非藝人自身問題，在傑尼斯事務所第一次記者會後表示將繼續邀請他們錄製電視節目。但由於電視臺的運營依賴於企業投入的廣告費，因此面對傑尼斯事務所，電視臺只能與贊助商保持一致的立場。即使傑尼斯事務所宣佈了組織改革的方案，各家都還是清一色地擺出了觀望的架勢。
9月下旬已明確要求傑尼斯事務所變更名稱並對受害者給予補償，拆分藝人管理業務的富士電視臺在10月2日發表評論稱，「（傑尼斯事務所宣佈的方案中）還有一些細節不明朗，將繼續關注其應對行動。」其他電視臺也是類似的態度。
9月27日，NHK電視臺宣佈，在確認傑尼斯事務所對受害者給予了充足的補償，並採取了充分的措施來防止再次出現同類問題之前，不會向其旗下藝人發出新的工作邀請。但這一表態也只是礙於電視臺的運營依賴於國民的收視費。NHK方面稱「今後將充分確認其舉措是否得到切實執行」，在獲得電視觀眾的諒解之前，不得不謹慎以對。
傑尼斯事務所一家獨大的契機
話說回來，傑尼斯事務所為什麼能一家獨大呢？許多人認為電視臺起到了推波助瀾的作用。事實也確實如此。
傑尼斯事務所創立於1962年，是當時日本第一大演藝經紀公司「渡邊Productions」的下屬企業。同年組建的偶像團體「傑尼斯」開始在多檔電視節目中亮相。但「傑尼斯」於1967年解散，同年誕生的「Four Leaves」也於1978年解散，至此不再有任何人氣偶像。
然而，借助電視臺之力，「傑尼斯」實現了東山再起。旗下藝人近藤真彥和田原俊彥在1979年開播的以國中校園為故事舞臺的連續劇《3年B班金八老師》中扮演學生，深受國中高中女生的追捧。
當時負責發掘和培養藝人的是強尼・喜多川，而負責與電視臺交涉的是其姐、並先後擔任過傑尼斯事務所副社長和董事長等職的瑪麗・喜多川。
但當時，近藤和田原出演《3年B班金八老師》並非瑪麗的安排。瑪麗和該劇製片人柳井滿（2016年去世）並沒有交情。二人是通過試鏡獲得參演機會的。可見當時，作為藝人經紀公司來說，傑尼斯還欠缺實力。
近藤和田原成為當紅偶像之後，瑪麗便開始捆綁推銷新人。瑪麗向那些希望邀請二人上節目的電視臺開出條件，必須讓二人的後輩組合「少年隊」「苦柿隊」等一同亮相。之後，傑尼斯事務所採取這種手段打響連環泡，相繼推出了「光GENJI」、「SMAP」、「TOKIO」、「Kinki Kids」、「V6」、「嵐」等偶像組合。瑪麗也不斷在電視圈拓展了人脈。
瑪麗與電視臺高層建立起密切關係
不久，瑪麗開出的條件逐漸升級，開始要求電視臺必須按照傑尼斯事務所的意願選角、安排節目內容。比如，拒絕讓旗下藝人與存在競爭關係的男性偶像同框出鏡，也不願意讓那些已經離開傑尼斯事務所的藝人上節目。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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