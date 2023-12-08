北北基桃中5縣市開放學校營養午餐使用液蛋，蛋商：可帶動其他縣市恢復使用，助解庫存壓力

（中央社）液蛋引發食安爭議，部分縣市自9月起陸續宣布學校營養午餐禁用液蛋。北北基桃中5市府今（8）日宣布，經評估具CAS認證的液蛋安全性已無疑慮，今日起有條件開放學校午餐可使用CAS液蛋。

進口蛋於9月發生爭議，有業者爆出混用進口蛋，引發食安疑慮。台北市、台中市、新北市、桃園市、基隆市等國民黨籍市長執政市府陸續宣布學校營養午餐禁用液蛋；教育部並未規定全國禁用液蛋，而是強調學校用蛋一律國產。北北基桃中5市府態度今日出現轉變。

台中市長盧秀燕中午向媒體宣布，目前缺蛋情形緩解，地方、中央政府已配合在液蛋製造上加強管制。台中市和北部直轄市同步，下週一（12月11日）解禁，學校內營養午餐可恢復使用液蛋，使用的液蛋必須是12月份製造，確保是新鮮的，也會加強稽查境內是否有問題液蛋。

台北市政府教育局今日表示，經邀集新北、基隆及桃園市召開會議，同步確認鄰近3市已掌握學校午餐蛋品食材來源；經評估具CAS認證液蛋在食材來源與製程品質均較有保障，為讓學校午餐蛋料理菜色恢復多元，開放學校午餐使用CAS液蛋。

台北市教育局說，學校午餐使用的蛋品均應為國產三章一Q食材，學校及廠商並須每天至校園食材登錄平台登打菜色及食材來源等資訊。

新北市政府教育局表示，經與台北、桃園及基隆市共同評估，今日起有條件開放學校午餐可使用具CAS台灣優良農產品標章的殺菌液蛋產品；將加強針對液蛋製造業者進行環境標示稽查及抽驗、聯合稽查等，並要求業者學校營養午餐確實使用具CAS標章的殺菌液蛋。

新北市教育局說，考量學校12月份菜單均已開立，學校須修改菜單，廠商也須重新調度食材安排進貨；尊重各校和廠商協調更改菜單的程序，授權由各校午餐供應會討論決議，實際使用液蛋食材時間仍依各校時程而定，約在12月中下旬。

基隆市政府教育處代理處長楊桂杰表示，基北北桃4市衛生及教育單位是在11月22日線上會議，同步確認都掌握學校午餐蛋品食材來源，經評估具CAS認證的液蛋，無論食材來源與製程品質都較有保障，今日起開放學校午餐使用CAS液蛋。

桃園市政府教育局也說，考量市府衛生局已稽查液蛋製造廠商，依食材原產地標示且CAS液蛋來源均為國產，並與北北基同步確認後，今日起學校營養午餐液蛋有條件開放使用具CAS台灣優良農產品標章的液蛋食材。

部分縣市學校午餐復用液蛋，蛋商：助解庫存壓力

（中央社）台中和北部部分縣市11日起學校午餐恢復用液蛋。台北市蛋商業同業公會理事長林天來今日說，「當然是好」，可帶動其他縣市恢復使用，學生食用也可帶動家庭消費，助解庫存壓力。

今年雞蛋話題不斷，消費力趨弱，近期國產雞蛋產能恢復，反而發生庫存積壓過量問題。

台中市長盧秀燕今日說，因蛋荒緩解及中央地方政府把關，台中和北部直轄市同步，下週一恢復校園午餐使用液蛋。

林天來告訴《中央社》記者，「當然是好」，這樣製作液蛋的業者會向國產雞蛋叫貨加工製作，增加市場需求。

林天來並說，因為有縣市恢復使用，可帶動還沒恢復使用的縣市使用，而且學生吃，也會影響家庭食用，帶動整體市場恢復正常食用雞蛋，有助於解除積壓過量的庫存壓力，對蛋農、蛋商及消費者都好。

庫存壓力現況方面，林天來指出，天氣轉冷，有銷掉一些，11日起這些縣市恢復使用，須再觀察1、2週，才能確認能否讓積壓的庫存都銷售出去。

針對蛋價，他說，暫時維持現況，之後都會以市場機制運作，未來蛋價會「機動化」，目前是產地價每台斤新台幣38.5元、批發價每台斤48元。

上半年國產雞蛋不足，農業部緊急啟動專案進口雞蛋，由於話題不斷，當國產雞蛋近期恢復往常自給自足的日產量12萬箱（每箱200顆），市場消費力已趨弱，國產雞蛋庫存壓力變大，引發蛋商決議連續3週調降蛋價因應，並不斷呼籲暫停使用的縣市，學校午餐儘速恢復使用液蛋。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航