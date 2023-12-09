美中關係「超級開路人」季辛吉離世，他的政治遺產是否能延續？

文：夏念梓

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）11月29日在美國康乃狄克州的家中離世，享年100歲。他的個人官網已上載悼詞，稱季辛吉為「一名持久和平、穩定、繁榮和全球秩序時代的『建築師』」，且對從美國到歐洲和中國的幾代人產生了重大影響。

在戰後的半個多世紀裡，季辛吉一直是國際政壇上最具傳奇色彩的人物之一。他是學者，亦是政治家，他是一名外交家，更是縱橫捭闔的戰略家。人們讚頌他是一個為美國利益重塑外交政策的終極現實派，卻又譴責他為所謂的「國家利益」背棄美國傳統的價值觀。

這名百歲老人的一生充滿著兩極化的評價。在一些人看來，他是諾貝爾和平獎的獲獎者，曾在1973年蓋洛普民意調查中被評為「美國最受欽佩的人」之一，但另一些人卻視他為「戰爭犯」、踐踏人權者，認為他應接受審判。

他效力過兩屆美國政府，為12任美國總統（超過美國迄今為止總統總數的四分之一）擔任顧問，有人説他是忠實的愛國者，他的地緣政治戰略卓見助力美國在長達數十年的時間裡確立、鞏固全球領導地位。但也有人認為他是徹頭徹尾的生意人、所設立的諮詢公司有著最惡名昭著的客戶名單，充當的是國際政治掮客的角色。

在1972年尼克森訪華的歷史時刻，季辛吉被喻為「打開中國大門」的關鍵人物。他被幾代中國領導人盛讚為「中國人民的老朋友」、是美中關係的「活化石」，但也被外界批評為「中國影響力的代理人」。以他為代表的對中外交路線被稱為「知華派」或「擁抱熊貓派」，與之相對的則是趨向對中國採取強硬和遏制姿態的「鷹派」，或「屠龍派」；後者近幾年逐漸佔據上風，壓制美對華外交延續數十年的「季辛吉路線」。

無論如何，他從未停止過工作。哪怕在100歲高齡，季辛吉仍活躍在世界舞台上。在2023年他離世之前，季辛吉參加會議、出版書籍（他最後的著作是告誡人類社會警惕人工智慧的興起），赴美國參議院委員會就朝鮮構成的核威脅作證，突訪北京——顯然是去為白宮帶話，但卻告訴中國國家主席習近平，「我作為中國的朋友而來」。

逃離納粹，隨家人移民美國

1923年出生於德國巴伐利亞州的季辛吉，在納粹反猶氣氛下長大。一直到他15歲，季辛吉才隨家人舉家逃離納粹德國，於1938年來到美國。

作為德國猶太裔移民，季辛吉抵達美國時已近成年，説英語帶有濃厚的巴伐利亞口音。為幫補家計，他白天工作，晚上上夜校。成年後，他應召入伍，並在美國陸軍服役三年，赴歐洲擊退納粹，因會説德語而加入反情報兵團（Counter Intelligence Corps）服役。

戰後，季辛吉在哈佛大學獲得學士、碩士及博士學位，之後留校教授國際關係。他因主張在常規戰爭中可有限度地使用核武器而受到關注。1969年，時任美國總統尼克森（Richard Nixon）任命他為國家安全顧問。1973年，深受尼克森信賴的季辛吉擔任國務卿，創下美國政壇「一人雙職」的歷史紀錄，令他即是外交政策的制定者，也是執行者。

水門事件後，尼克森被迫下台，但繼任的福特仍保留了季辛吉國務卿的位子，不久後福特在1976年總統大選輸給卡特，季辛吉因此卸任，轉而成立基金會及顧問公司繼續活躍於國際政治舞台。

統領白宮，施展外交才能

尼克森政府時期，美國身陷越戰泥淖，國內反戰氣氛高漲。與此同時，美蘇在冷戰陰影下持續對抗，從亞太、中東、非洲，到中南美洲，處處可見代理人戰爭，宗教與種族衝突亦不時爆發。

季辛吉統領白宮後，在美國外交政策上發揮了巨大影響力。最重要的當屬「低盪」（Détente）政策。由於美蘇雙方都面臨軍備競賽和軍費開支帶來的巨大經濟影響，加上蘇聯與中國交惡，華府與莫斯科都有強烈的動機緩和局勢，討論軍控問題。

在季辛吉安排下，尼克森和布里茲涅夫破冰相見，成為鐵幕降下後首次會面的美蘇領袖，兩人更三度互訪促進關係。美蘇隨後達成了具有里程碑意義的一系列軍控和核不擴散協議。美蘇關係和緩，避免了兩強擦槍走火，保證了一定程度上的和平和全球安全。

Photo Credit: GettyImages 1973年6月18日，布里茲涅夫（ 左 ）正式訪美，與美國總統理尼克森（右）會談。

在那一個運籌帷幄、縱橫捭闔的年代，季辛吉頻繁到訪中東，開創了著名的「穿梭外交」（shuttle diplomacy）。他自誇：「下週不可能發生危機，我的行程都已經排滿了。 」那是一個單憑個人之力就能扭轉大局、改變世界歷史軌跡的年代。在季辛吉的斡旋下，1973年以色列與諸鄰國的贖罪日戰爭（Yom Kippur War，即第四次中東戰爭）得以結束。

1977年1月，季辛吉卸任國務卿時發表告別演説，他將自己八年白宮生涯的個人成就，歸功於美國這一個能實現夢想的國度。從猶太移民到美國國務卿，這真是美國夢的樣板戲。他説：「身為一個美國人意味著什麼？ 我想，這是一個人人可以昂首挺胸過街的國家。」

告別公職，遭遇惡評如潮

季辛吉在華府八年公職生涯在他卸任後遭進一步披露和解密。不少外交決策背後的操弄被剝離菁英政治的光環，曝光於大眾的視野中。

其中最大的負資產，當屬尼克森政府在越南戰場上為打擊北越共產黨的活動，對當時保持中立的柬埔寨進行秘密轟炸，以圖削弱北越共產黨的供給。

1969年起，季辛吉幫助制定並負責執行了這項被稱為「菜單行動」（Operation Menu）的計劃，用早餐、午餐、晚餐、零食、甜點等來指代各個襲擊目標和行動項目。根據五角大樓的一份報告，1969至1970年間，季辛吉批准了對柬埔寨的3875次轟炸，並對公眾和國會隱瞞了這項缺乏正當性的行動。