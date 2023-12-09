美中關係「超級開路人」季辛吉離世，他的政治遺產是否能延續？
我們想讓你知道的是
季辛吉是中國領導人夢寐以求的美中關係超級開路人。他最後一次公開露面是在10月出席美中關係全國委員會為其頒獎的晚宴。 席間他不忘重提，「 我相信美中之間的和平與合作至關重要，符合兩國自身利益、符合世界的利益。」難怪駐美大使謝鋒要説季辛吉「永遠活在中國人民的心中」。
文：夏念梓
美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）11月29日在美國康乃狄克州的家中離世，享年100歲。他的個人官網已上載悼詞，稱季辛吉為「一名持久和平、穩定、繁榮和全球秩序時代的『建築師』」，且對從美國到歐洲和中國的幾代人產生了重大影響。
在戰後的半個多世紀裡，季辛吉一直是國際政壇上最具傳奇色彩的人物之一。他是學者，亦是政治家，他是一名外交家，更是縱橫捭闔的戰略家。人們讚頌他是一個為美國利益重塑外交政策的終極現實派，卻又譴責他為所謂的「國家利益」背棄美國傳統的價值觀。
這名百歲老人的一生充滿著兩極化的評價。在一些人看來，他是諾貝爾和平獎的獲獎者，曾在1973年蓋洛普民意調查中被評為「美國最受欽佩的人」之一，但另一些人卻視他為「戰爭犯」、踐踏人權者，認為他應接受審判。
他效力過兩屆美國政府，為12任美國總統（超過美國迄今為止總統總數的四分之一）擔任顧問，有人説他是忠實的愛國者，他的地緣政治戰略卓見助力美國在長達數十年的時間裡確立、鞏固全球領導地位。但也有人認為他是徹頭徹尾的生意人、所設立的諮詢公司有著最惡名昭著的客戶名單，充當的是國際政治掮客的角色。
在1972年尼克森訪華的歷史時刻，季辛吉被喻為「打開中國大門」的關鍵人物。他被幾代中國領導人盛讚為「中國人民的老朋友」、是美中關係的「活化石」，但也被外界批評為「中國影響力的代理人」。以他為代表的對中外交路線被稱為「知華派」或「擁抱熊貓派」，與之相對的則是趨向對中國採取強硬和遏制姿態的「鷹派」，或「屠龍派」；後者近幾年逐漸佔據上風，壓制美對華外交延續數十年的「季辛吉路線」。
無論如何，他從未停止過工作。哪怕在100歲高齡，季辛吉仍活躍在世界舞台上。在2023年他離世之前，季辛吉參加會議、出版書籍（他最後的著作是告誡人類社會警惕人工智慧的興起），赴美國參議院委員會就朝鮮構成的核威脅作證，突訪北京——顯然是去為白宮帶話，但卻告訴中國國家主席習近平，「我作為中國的朋友而來」。
逃離納粹，隨家人移民美國
1923年出生於德國巴伐利亞州的季辛吉，在納粹反猶氣氛下長大。一直到他15歲，季辛吉才隨家人舉家逃離納粹德國，於1938年來到美國。
作為德國猶太裔移民，季辛吉抵達美國時已近成年，説英語帶有濃厚的巴伐利亞口音。為幫補家計，他白天工作，晚上上夜校。成年後，他應召入伍，並在美國陸軍服役三年，赴歐洲擊退納粹，因會説德語而加入反情報兵團（Counter Intelligence Corps）服役。
戰後，季辛吉在哈佛大學獲得學士、碩士及博士學位，之後留校教授國際關係。他因主張在常規戰爭中可有限度地使用核武器而受到關注。1969年，時任美國總統尼克森（Richard Nixon）任命他為國家安全顧問。1973年，深受尼克森信賴的季辛吉擔任國務卿，創下美國政壇「一人雙職」的歷史紀錄，令他即是外交政策的制定者，也是執行者。
水門事件後，尼克森被迫下台，但繼任的福特仍保留了季辛吉國務卿的位子，不久後福特在1976年總統大選輸給卡特，季辛吉因此卸任，轉而成立基金會及顧問公司繼續活躍於國際政治舞台。
統領白宮，施展外交才能
尼克森政府時期，美國身陷越戰泥淖，國內反戰氣氛高漲。與此同時，美蘇在冷戰陰影下持續對抗，從亞太、中東、非洲，到中南美洲，處處可見代理人戰爭，宗教與種族衝突亦不時爆發。
季辛吉統領白宮後，在美國外交政策上發揮了巨大影響力。最重要的當屬「低盪」（Détente）政策。由於美蘇雙方都面臨軍備競賽和軍費開支帶來的巨大經濟影響，加上蘇聯與中國交惡，華府與莫斯科都有強烈的動機緩和局勢，討論軍控問題。
在季辛吉安排下，尼克森和布里茲涅夫破冰相見，成為鐵幕降下後首次會面的美蘇領袖，兩人更三度互訪促進關係。美蘇隨後達成了具有里程碑意義的一系列軍控和核不擴散協議。美蘇關係和緩，避免了兩強擦槍走火，保證了一定程度上的和平和全球安全。
在那一個運籌帷幄、縱橫捭闔的年代，季辛吉頻繁到訪中東，開創了著名的「穿梭外交」（shuttle diplomacy）。他自誇：「下週不可能發生危機，我的行程都已經排滿了。 」那是一個單憑個人之力就能扭轉大局、改變世界歷史軌跡的年代。在季辛吉的斡旋下，1973年以色列與諸鄰國的贖罪日戰爭（Yom Kippur War，即第四次中東戰爭）得以結束。
1977年1月，季辛吉卸任國務卿時發表告別演説，他將自己八年白宮生涯的個人成就，歸功於美國這一個能實現夢想的國度。從猶太移民到美國國務卿，這真是美國夢的樣板戲。他説：「身為一個美國人意味著什麼？ 我想，這是一個人人可以昂首挺胸過街的國家。」
告別公職，遭遇惡評如潮
季辛吉在華府八年公職生涯在他卸任後遭進一步披露和解密。不少外交決策背後的操弄被剝離菁英政治的光環，曝光於大眾的視野中。
其中最大的負資產，當屬尼克森政府在越南戰場上為打擊北越共產黨的活動，對當時保持中立的柬埔寨進行秘密轟炸，以圖削弱北越共產黨的供給。
1969年起，季辛吉幫助制定並負責執行了這項被稱為「菜單行動」（Operation Menu）的計劃，用早餐、午餐、晚餐、零食、甜點等來指代各個襲擊目標和行動項目。根據五角大樓的一份報告，1969至1970年間，季辛吉批准了對柬埔寨的3875次轟炸，並對公眾和國會隱瞞了這項缺乏正當性的行動。
Tags：
能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
我們想讓你知道的是
為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
（經濟部能源署廣告）