【韓劇】《無人島的DIVA》大結局：部分收尾讓人疑惑，精彩度下滑好險有壞到底的反派
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《無人島的DIVA》在結構上，前4集絕對是巔峰，有了個非常吸引人的故事開端。第5集以後就陷入略為平板的來來回回，所幸反派反到底稍稍撐起此劇的張力。整體來說，這齣劇於筆者來說，尚可，清新且結局圓滿。
文：抱城
最後兩集《無人島的DIVA》迎來溫馨的大結局，首尾相呼應，讓人感到溫暖又能會心一笑。追逐這齣on檔劇的筆者，變成主角「徐木河」的粉絲了，等她每週的兩首歌。第十二集結束時還真有些捨不得啊！這真的是動聽又動人的作品呢。
看了這個美好又有趣的結局，會有補血效果，讓或沉重、或疲倦的心情平復。部分故事支線的收尾讓人有些疑惑，看了留下些許疑點。不過呢，主線大致收束，瑕不掩瑜！以下再跟著筆者回味最後兩集吧！
（以下內容涉及劇情，請斟酌閱讀）
家庭關係
家庭關係，是貫穿故事全體的一條故事線，筆者會以「父親」、「母親」兩點討論。
（一）父親的樣貌
故事中有三位父親，第一位是木河爸（李宥俊飾），溺死後漂流到無人島的海灘。第二位，則是基浩爸鄭鋒頑（李承俊飾），十五年前跟十五年後都一樣是個惡鬼，試圖以情勒與暴力獲取自己的愛。第三位父親，則是李旭（李中玉飾），偽裝成基浩、采浩以保護家人。
- 暴力的「幅度」
不管是木河爸或基浩爸鄭鋒頑，在劇情安排下都相當有壓迫感。除了劇情安排、色調搭配、音效與背景樂的挑選都相當緊張。這齣劇，正是有因為「家暴」之「抑」，才顯得後面「夢想」追尋的「揚」的對比。
而暴力場面，主要依賴的是施暴者、受暴者雙造的演技。
在第一集中，少年基浩（文佑鎮飾）被打時，一開始有個摔倒在地的情景，後來基浩爸用衣架打的幅度很大，這樣的動作張力就十分有說服力。而輪到少女木河被打時，場面的安排又不一樣了。
少女演員為李蕊，她與飾演木河爸的李宥俊對戲時，是以蜷曲角落發抖痛哭的表現來詮釋。而木河爸是大力摔吉他，跟蜷曲角落恰成為強烈對比。這些暴力場面，加上餐廳內的驚悚情節（基浩爸強迫木河跟木河爸擁抱並道歉），奠定了鄭鋒頑反派的基礎，也才讓這個反派如此可怕、討厭，造就此故事之張力所在。
- 謊言失格
「謊言」是三個父親的共通點。但家暴男木河爸、基浩爸的謊言，是對孩子說謊，謊稱他們會改過自新不打人，但事實不然；與其對比的是李旭，其謊言是對采浩也對這個社會說謊，謊稱他們的姜家身分，是為了保護孩子免於家暴傷害。
在第十一集，檢察官審訊時，鄭鋒頑跟李旭兩人都說謊了。家暴男謊稱采浩勒他，李旭則謊稱兒子、妻子不知道冒用身分的事情。
所幸，這檢察官有如包青天般，說了：
「一邊為了守護自己的孩子而說謊，一邊則是為了懲罰孩子而說謊。那你認為哪一方，才是真正的父親呢？」
- 死亡與重生
兩位家暴的父親，都死了。木河爸是在落海後喪生，基浩爸則是砍人後服藥自殺，死法不同，但都是孤獨且孓然一身地死去。木河在海灘上看見父親的屍體時，跪地痛哭。基浩看著鄭鋒頑瘋魔的遺書，揉皺紙張難過哭泣。
但絕對，都不是為了家暴者而哭，因為愛早就被暴力消磨了。無人記掛他們，這樣最好了。相反的是李旭，在被砍後僥倖存活，更因惡人的自取滅亡而讓度過劫難。是個好人會活過來的故事結構。（不過如果李旭死了，結局應該也可以是幸福的吧？只是觀眾會罵？）
（二）母親與守護
母親會守護孩子嗎？在《無人島的DIVA》中出現了兩位母親，這兩個角色對於孩子都充滿了愛，也守護著自己孩子。但兩人守護的方式不盡相同。
- 家庭理髮的溫暖
基浩媽楊才慶（徐正妍飾）一開始也只能跟著一起受暴，無力阻擋有警職又有暴力傾向的鄭鋒頑。後來遇見李旭，才想到了方法，於是一家人便跟著改名換姓成「姜家」。她的性格，從姜保傑（鄭基浩、李基浩）、姜遇學（鄭采浩、李采浩）的性格可看出端倪，善良又熱情。
這個角色的溫暖，與鄭鋒頑的冷酷形成強烈對比，除外故事亦設定她面對加害人僵直不動的凍結反應。這樣的脆弱無為與她溫暖進取的態度，又是另個對比了。有心守護家人，但只能透過逃亡的方式，因此，顯示出木河跟兩兄弟挺身而出的珍貴。
- 姓名的傳承
從蘭珠媽（文淑飾）口中，尹蘭珠得知自己的名字便是母親的藝名。原來蘭珠媽曾經當過歌手，但獲得「珍貴且美麗的禮物」，因此放棄生涯，把藝名當成女兒的名字。因此般傳承，又因緣際會下尹蘭珠真成了歌手。所以對蘭珠媽來說，蘭珠是自己的繼承者。
本來蘭珠身邊吸引來的人，就是一群太為他人著想的笨蛋（木河、朴永關），這顯示著蘭珠也是個會為其他人著想而捨去自我的人。所以，比起為了自己，蘭珠為了母親努力更容易。所以蘭珠後續獲得動力，再出新歌。
只是蘭珠媽藏匿日本銷售紀錄一事，讓人覺得蘭珠媽的愛像是把女兒當成真人RPG玩，用以彌補自身遺憾。不過，蘭珠本就是在乎他人肯定勝過金錢的人，所以當母親期盼她在舞台上唱一輩子。所以不解的蘭珠，也會因母親已逝而在記憶中美化成感動吧。
（三）家庭的修補
《無人島的DIVA》為主角基浩、木河創造了恐怖的木河爸、基浩爸作為開始，結尾讓基浩、木河結了婚，成為李旭、楊才慶這對溫暖可愛的爸媽的兒子、兒媳。而中間曾一度愛上木河的遇學（采浩），也釋懷了。整部劇修補了主角群的家庭關係，完美收官。
夢想的拉扯
夢想，亦是此劇之主軸。因想逃離家暴，更因木河天賦異稟，這份夢想便顯得可貴。「無人島」跟現實的區隔，真如木河與她那看似高天之上、遙不可及的夢想。本劇主軸在於木河追求夢想，因此讓她不斷靠近夢想卻又遭逢阻礙。最大的阻礙，都與「家暴」有關。
（一）被折騰的夢想
第一集因為家暴而主動放棄，好不容易決定逃亡卻又被家暴父追趕而漂流到無人島。第二、三集成為蘭珠代唱後想追求夢想卻又被打槍，口是心非的主動放棄，讓夢想轉移，改為「尋找基浩」跟「輔佐蘭珠」。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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