【韓劇】《無人島的DIVA》大結局：部分收尾讓人疑惑，精彩度下滑好險有壞到底的反派

文：抱城

最後兩集《無人島的DIVA》迎來溫馨的大結局，首尾相呼應，讓人感到溫暖又能會心一笑。追逐這齣on檔劇的筆者，變成主角「徐木河」的粉絲了，等她每週的兩首歌。第十二集結束時還真有些捨不得啊！這真的是動聽又動人的作品呢。

看了這個美好又有趣的結局，會有補血效果，讓或沉重、或疲倦的心情平復。部分故事支線的收尾讓人有些疑惑，看了留下些許疑點。不過呢，主線大致收束，瑕不掩瑜！以下再跟著筆者回味最後兩集吧！

（以下內容涉及劇情，請斟酌閱讀）

家庭關係

家庭關係，是貫穿故事全體的一條故事線，筆者會以「父親」、「母親」兩點討論。

（一）父親的樣貌

故事中有三位父親，第一位是木河爸（李宥俊飾），溺死後漂流到無人島的海灘。第二位，則是基浩爸鄭鋒頑（李承俊飾），十五年前跟十五年後都一樣是個惡鬼，試圖以情勒與暴力獲取自己的愛。第三位父親，則是李旭（李中玉飾），偽裝成基浩、采浩以保護家人。

暴力的「幅度」

不管是木河爸或基浩爸鄭鋒頑，在劇情安排下都相當有壓迫感。除了劇情安排、色調搭配、音效與背景樂的挑選都相當緊張。這齣劇，正是有因為「家暴」之「抑」，才顯得後面「夢想」追尋的「揚」的對比。

而暴力場面，主要依賴的是施暴者、受暴者雙造的演技。

在第一集中，少年基浩（文佑鎮飾）被打時，一開始有個摔倒在地的情景，後來基浩爸用衣架打的幅度很大，這樣的動作張力就十分有說服力。而輪到少女木河被打時，場面的安排又不一樣了。

少女演員為李蕊，她與飾演木河爸的李宥俊對戲時，是以蜷曲角落發抖痛哭的表現來詮釋。而木河爸是大力摔吉他，跟蜷曲角落恰成為強烈對比。這些暴力場面，加上餐廳內的驚悚情節（基浩爸強迫木河跟木河爸擁抱並道歉），奠定了鄭鋒頑反派的基礎，也才讓這個反派如此可怕、討厭，造就此故事之張力所在。

謊言失格

「謊言」是三個父親的共通點。但家暴男木河爸、基浩爸的謊言，是對孩子說謊，謊稱他們會改過自新不打人，但事實不然；與其對比的是李旭，其謊言是對采浩也對這個社會說謊，謊稱他們的姜家身分，是為了保護孩子免於家暴傷害。

在第十一集，檢察官審訊時，鄭鋒頑跟李旭兩人都說謊了。家暴男謊稱采浩勒他，李旭則謊稱兒子、妻子不知道冒用身分的事情。

所幸，這檢察官有如包青天般，說了：

「一邊為了守護自己的孩子而說謊，一邊則是為了懲罰孩子而說謊。那你認為哪一方，才是真正的父親呢？」

死亡與重生

兩位家暴的父親，都死了。木河爸是在落海後喪生，基浩爸則是砍人後服藥自殺，死法不同，但都是孤獨且孓然一身地死去。木河在海灘上看見父親的屍體時，跪地痛哭。基浩看著鄭鋒頑瘋魔的遺書，揉皺紙張難過哭泣。

但絕對，都不是為了家暴者而哭，因為愛早就被暴力消磨了。無人記掛他們，這樣最好了。相反的是李旭，在被砍後僥倖存活，更因惡人的自取滅亡而讓度過劫難。是個好人會活過來的故事結構。（不過如果李旭死了，結局應該也可以是幸福的吧？只是觀眾會罵？）

（二）母親與守護

母親會守護孩子嗎？在《無人島的DIVA》中出現了兩位母親，這兩個角色對於孩子都充滿了愛，也守護著自己孩子。但兩人守護的方式不盡相同。

家庭理髮的溫暖

基浩媽楊才慶（徐正妍飾）一開始也只能跟著一起受暴，無力阻擋有警職又有暴力傾向的鄭鋒頑。後來遇見李旭，才想到了方法，於是一家人便跟著改名換姓成「姜家」。她的性格，從姜保傑（鄭基浩、李基浩）、姜遇學（鄭采浩、李采浩）的性格可看出端倪，善良又熱情。

這個角色的溫暖，與鄭鋒頑的冷酷形成強烈對比，除外故事亦設定她面對加害人僵直不動的凍結反應。這樣的脆弱無為與她溫暖進取的態度，又是另個對比了。有心守護家人，但只能透過逃亡的方式，因此，顯示出木河跟兩兄弟挺身而出的珍貴。

姓名的傳承

從蘭珠媽（文淑飾）口中，尹蘭珠得知自己的名字便是母親的藝名。原來蘭珠媽曾經當過歌手，但獲得「珍貴且美麗的禮物」，因此放棄生涯，把藝名當成女兒的名字。因此般傳承，又因緣際會下尹蘭珠真成了歌手。所以對蘭珠媽來說，蘭珠是自己的繼承者。

本來蘭珠身邊吸引來的人，就是一群太為他人著想的笨蛋（木河、朴永關），這顯示著蘭珠也是個會為其他人著想而捨去自我的人。所以，比起為了自己，蘭珠為了母親努力更容易。所以蘭珠後續獲得動力，再出新歌。

只是蘭珠媽藏匿日本銷售紀錄一事，讓人覺得蘭珠媽的愛像是把女兒當成真人RPG玩，用以彌補自身遺憾。不過，蘭珠本就是在乎他人肯定勝過金錢的人，所以當母親期盼她在舞台上唱一輩子。所以不解的蘭珠，也會因母親已逝而在記憶中美化成感動吧。

（三）家庭的修補

《無人島的DIVA》為主角基浩、木河創造了恐怖的木河爸、基浩爸作為開始，結尾讓基浩、木河結了婚，成為李旭、楊才慶這對溫暖可愛的爸媽的兒子、兒媳。而中間曾一度愛上木河的遇學（采浩），也釋懷了。整部劇修補了主角群的家庭關係，完美收官。

夢想的拉扯

夢想，亦是此劇之主軸。因想逃離家暴，更因木河天賦異稟，這份夢想便顯得可貴。「無人島」跟現實的區隔，真如木河與她那看似高天之上、遙不可及的夢想。本劇主軸在於木河追求夢想，因此讓她不斷靠近夢想卻又遭逢阻礙。最大的阻礙，都與「家暴」有關。

（一）被折騰的夢想

第一集因為家暴而主動放棄，好不容易決定逃亡卻又被家暴父追趕而漂流到無人島。第二、三集成為蘭珠代唱後想追求夢想卻又被打槍，口是心非的主動放棄，讓夢想轉移，改為「尋找基浩」跟「輔佐蘭珠」。