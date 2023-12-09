Netflix《歡迎來到三達里》：「信看」組合申惠善、池昌旭開收視紅盤，昔日戀人將破鏡重圓？

文：JC酒依絲

JTBC《歡迎回到三達里》於12月2日開播，首播兩集收視率落在5.2%、5.3%，高於前檔《大力女子姜南順》開播收視。

本劇由池昌旭、申惠善主演，場景設定在被大海包圍的濟州島上，劇情講述面臨重大職涯危機的趙三達（申惠善飾）不得不離開首爾，逃回家鄉濟州島，與青梅竹馬且分手八年的前男友趙容弼（池昌旭飾）再度相遇的故事。

此劇乍一看頗有《海岸村恰恰恰》鄉村羅曼史氛圍，清新而不時迸出笑料，而男女主角的關係又像是《壞媽媽》強豪和美珠一般，從出生就結下深厚的緣分，究竟《歡迎回到三達里》的故事是什麼呢？以下就讓我們一起來看看首播的劇情吧！

嚮往成龍的女人與只想當小溪的男人

趙三達與趙容弼出生於同年同月同一天，兩人的出生僅僅相差了五分鐘，故三達堅稱自己是姊姊。從小三達便擁有女將軍般的性格，一心想離開濟州島，嚮往到首爾發展，對她來說，濟州島就像一條小溪，而她是水中蛟龍，必須有更大的舞台才行。

多年以後，三達成為了時尚名流圈炙手可熱的攝影師，由她操刀的寫真每張都是A Cut，而她也正盡心籌備入行15年以來首個個人攝影循迴展，事業如日中天。

而趙容弼則是一心想守護家鄉，願做一條小溪的男人。他是濟州氣象廳內最暴走、不受控的氣象預報員，也是四處奔走宴席為大家帶來歡樂表演的業餘歌手，有他在的地方總是非常歡樂。

容弼憑藉著對家鄉的熱愛、敏銳的觀察和超強的計算能力，他對於天氣的預測總是神準，但也因為太常頂撞氣象總廳的決議讓主管頭痛不已。多次會議下來，氣象總廳當然也發現了容弼的才華，並且強力延攬他加入首爾的團隊，可容弼始終只願意堅守家鄉。

但其實堅守家鄉也只是個幌子，實則在首爾，有他不能見的人。

捲入負面爭議，夢想一夕崩塌

眼看三達的事業即將邁入巔峰時刻，卻迎來突如其來的危機。

她先是慘遭被男友劈腿，後來發現劈腿的對象是跟了自己四年的助理，更令人傻眼的是，助理非但沒有對三達表達歉意，還因不滿三達被搶了男友還若無其事地工作、在工作上處處阻攔她的成長，激烈地向三達表達自己自尊心受挫，兩人爆發衝突。

爆發衝突當晚，助理以長久遭受職場霸凌的原因企圖自殺不成。一夕之間，三達成為人人喊打的罪人，原先排滿的行程通通被取消，就連以《15年：我的人》為主題的巡迴攝影展，那些與她關係緊密而參與拍攝的至親好友，紛紛要求撤除照片，十五年的辛苦歲月全部化為烏有。

只在呼吸能承受的範圍努力，堅持不住就回水面喘息

事實上，三達並非表面上的堅不可摧，被劈腿、被助理背叛、事業全毀等都讓她受到極大的打擊，只是她的性格只允許一個人躲起來喝酒將心事飲下肚，也不願向他人表達自己的弱點。

就像她堅持不說出助理和前男友的私情，導致霸凌爭議越演越烈、記者找上家門，最後只能與同住的姊妹三人連忙逃回濟州島。

濟州島上有一句對海女的叮囑：

「一天也不要貪心，在看似平靜的大海實則危機四伏，只在呼吸能承受的範圍努力，堅持不住就回水面喘息。」

於是，那個逢年過節都忙到無法返鄉的三達回來了，回到家鄉稍作喘息。

但，三達在首爾落魄的事絕對不能讓她那擔任海女會長的母親知道，否則母親一定會因深受打擊而做出脫序行為。

還有，那個出生就與她結下深厚緣分的男人趙容弼又該怎麼避而不見呢？

不只是青梅竹馬，還是分手八年的EX

說到趙三達和趙容弼的那一段情，就連同村的摯友們都雲裡霧裡，畢竟兩人從小玩在一起，曾一起參加歌唱比賽、在海邊吃冰棒、還曾一同經歷蜜蜂危機，不曾想有一天會有超出青梅竹馬的感情。

長大成人以後，趙三達前往首爾發展，趙容弼像跟屁蟲一樣跟到了首爾，兩人從朋友昇華成戀人。

至於兩人是怎麼分手的呢？趙容弼的死黨說是三達為了留學甩了容弼；可三達的家人卻說是三達被容弼甩了以後，只能出國留學療傷，兩方說法各異，真正的原因只有這對昔日戀人知道。

回到濟州島的三達當然不願意觸碰傷口，就連媽媽都幫著她躲在家中。

不過誰知道進出三達家就跟進廚房一樣的容弼隔天就不請自來，還把三達當成小偷，兩人隔著一扇門對峙了許久。

夜裡，三達一個人在海邊獨飲，容弼擔心三達會掉進海裡，一個箭步衝上保護自己卻墜入海中。

首播兩集劇情緊湊，交代了三達與容弼的童年往事和成人以後的發展，也留下了昔日戀人破鏡重圓的伏筆，加上信看演員申惠善、池昌旭首播便演技大爆發，有笑點也有淚點，更加值得一追。

《歡迎回到三達里》全集共16集，每週六、日於Netflix上架更新。

本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此

原標題：【首播劇評】《歡迎回到三達里》：堅持不住就回到水面喘息！申惠善捲爭議急返鄉，和池昌旭分手八年再重逢

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：王祖鵬