Netflix《歡迎來到三達里》：「信看」組合申惠善、池昌旭開收視紅盤，昔日戀人將破鏡重圓？

我們想讓你知道的是
《歡迎來到三達里》首播兩集劇情緊湊，交代了三達與容弼的童年往事和成人以後的發展，也留下了昔日戀人破鏡重圓的伏筆，加上信看演員申惠善、池昌旭首播便演技大爆發，有笑點也有淚點，更加值得一追。
文：JC酒依絲
JTBC《歡迎回到三達里》於12月2日開播，首播兩集收視率落在5.2%、5.3%，高於前檔《大力女子姜南順》開播收視。
本劇由池昌旭、申惠善主演，場景設定在被大海包圍的濟州島上，劇情講述面臨重大職涯危機的趙三達（申惠善飾）不得不離開首爾，逃回家鄉濟州島，與青梅竹馬且分手八年的前男友趙容弼（池昌旭飾）再度相遇的故事。
此劇乍一看頗有《海岸村恰恰恰》鄉村羅曼史氛圍，清新而不時迸出笑料，而男女主角的關係又像是《壞媽媽》強豪和美珠一般，從出生就結下深厚的緣分，究竟《歡迎回到三達里》的故事是什麼呢？以下就讓我們一起來看看首播的劇情吧！
嚮往成龍的女人與只想當小溪的男人
趙三達與趙容弼出生於同年同月同一天，兩人的出生僅僅相差了五分鐘，故三達堅稱自己是姊姊。從小三達便擁有女將軍般的性格，一心想離開濟州島，嚮往到首爾發展，對她來說，濟州島就像一條小溪，而她是水中蛟龍，必須有更大的舞台才行。
多年以後，三達成為了時尚名流圈炙手可熱的攝影師，由她操刀的寫真每張都是A Cut，而她也正盡心籌備入行15年以來首個個人攝影循迴展，事業如日中天。
而趙容弼則是一心想守護家鄉，願做一條小溪的男人。他是濟州氣象廳內最暴走、不受控的氣象預報員，也是四處奔走宴席為大家帶來歡樂表演的業餘歌手，有他在的地方總是非常歡樂。
容弼憑藉著對家鄉的熱愛、敏銳的觀察和超強的計算能力，他對於天氣的預測總是神準，但也因為太常頂撞氣象總廳的決議讓主管頭痛不已。多次會議下來，氣象總廳當然也發現了容弼的才華，並且強力延攬他加入首爾的團隊，可容弼始終只願意堅守家鄉。
但其實堅守家鄉也只是個幌子，實則在首爾，有他不能見的人。
捲入負面爭議，夢想一夕崩塌
眼看三達的事業即將邁入巔峰時刻，卻迎來突如其來的危機。
她先是慘遭被男友劈腿，後來發現劈腿的對象是跟了自己四年的助理，更令人傻眼的是，助理非但沒有對三達表達歉意，還因不滿三達被搶了男友還若無其事地工作、在工作上處處阻攔她的成長，激烈地向三達表達自己自尊心受挫，兩人爆發衝突。
爆發衝突當晚，助理以長久遭受職場霸凌的原因企圖自殺不成。一夕之間，三達成為人人喊打的罪人，原先排滿的行程通通被取消，就連以《15年：我的人》為主題的巡迴攝影展，那些與她關係緊密而參與拍攝的至親好友，紛紛要求撤除照片，十五年的辛苦歲月全部化為烏有。
只在呼吸能承受的範圍努力，堅持不住就回水面喘息
事實上，三達並非表面上的堅不可摧，被劈腿、被助理背叛、事業全毀等都讓她受到極大的打擊，只是她的性格只允許一個人躲起來喝酒將心事飲下肚，也不願向他人表達自己的弱點。
就像她堅持不說出助理和前男友的私情，導致霸凌爭議越演越烈、記者找上家門，最後只能與同住的姊妹三人連忙逃回濟州島。
濟州島上有一句對海女的叮囑：
「一天也不要貪心，在看似平靜的大海實則危機四伏，只在呼吸能承受的範圍努力，堅持不住就回水面喘息。」
於是，那個逢年過節都忙到無法返鄉的三達回來了，回到家鄉稍作喘息。
但，三達在首爾落魄的事絕對不能讓她那擔任海女會長的母親知道，否則母親一定會因深受打擊而做出脫序行為。
還有，那個出生就與她結下深厚緣分的男人趙容弼又該怎麼避而不見呢？
不只是青梅竹馬，還是分手八年的EX
說到趙三達和趙容弼的那一段情，就連同村的摯友們都雲裡霧裡，畢竟兩人從小玩在一起，曾一起參加歌唱比賽、在海邊吃冰棒、還曾一同經歷蜜蜂危機，不曾想有一天會有超出青梅竹馬的感情。
長大成人以後，趙三達前往首爾發展，趙容弼像跟屁蟲一樣跟到了首爾，兩人從朋友昇華成戀人。
至於兩人是怎麼分手的呢？趙容弼的死黨說是三達為了留學甩了容弼；可三達的家人卻說是三達被容弼甩了以後，只能出國留學療傷，兩方說法各異，真正的原因只有這對昔日戀人知道。
回到濟州島的三達當然不願意觸碰傷口，就連媽媽都幫著她躲在家中。
不過誰知道進出三達家就跟進廚房一樣的容弼隔天就不請自來，還把三達當成小偷，兩人隔著一扇門對峙了許久。
夜裡，三達一個人在海邊獨飲，容弼擔心三達會掉進海裡，一個箭步衝上保護自己卻墜入海中。
首播兩集劇情緊湊，交代了三達與容弼的童年往事和成人以後的發展，也留下了昔日戀人破鏡重圓的伏筆，加上信看演員申惠善、池昌旭首播便演技大爆發，有笑點也有淚點，更加值得一追。
《歡迎回到三達里》全集共16集，每週六、日於Netflix上架更新。
本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此
原標題：【首播劇評】《歡迎回到三達里》：堅持不住就回到水面喘息！申惠善捲爭議急返鄉，和池昌旭分手八年再重逢
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：王祖鵬
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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