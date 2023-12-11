新藥與學名藥之間的拉鋸戰：如何讓台灣「藥品費用支出」變得更公平？

文：藥師公會全國聯合會

在台灣的健康保險體系中，藥品費用分配比率目標制（DET）發揮著不可或缺的作用。DET的設計是為了合理分配醫療資源，確保病患能夠獲得必要的藥物治療，同時控制整體醫療開支。

根據〈全民健康保險藥品價格調整作業辦法〉，藥品可分為三大類：第一類包括專利期內藥品、含有效成分之單方製劑及複方製劑，以及同分組品項；第二類則包括逾專利期五年內的藥品、含逾期成分的單方製劑、含逾期成分的複方製劑，但專利期滿者歸於第三類；第三類為非第一、第二類的藥品。

各類藥品有不同的法規限制，其中專利期是區分的主要標準。這一制度尤其聚焦於在第一大類與第三大類之間達到一種費用平衡。然而，隨著時間的推移和市場環境的變化，DET的原有架構也逐漸暴露出一些弊端，需要進行適時的調整和改進。

藥價調整後可能面臨缺藥和換藥的問題。當政府進行藥價調整，尤其是在第一大類藥品中，可能導致一些製藥公司不願意或無法繼續提供特定藥品，進而引發缺藥的現象。這對依賴這些藥物維持生命的病人來說可能是極大的挑戰，因為他們需要穩定供應的藥品。

另一方面，在DET框架下，若政府將更多預算投入第一大類藥品，會導致對第三大類藥品的支持減少。這可能迫使病人需要從原本有效的治療方案轉換到新的藥物，這種轉換可能對病人的身體狀況產生不確定性和風險。換藥可能需要時間來適應。

第一大類藥品中，約有60%是針對癌症等特定疾病的新藥。這些藥物對於大多數人來說較少用到。這些藥物的研發成本高昂、藥費成長率高，又僅少數特定族群的病患能夠受益。

第三大類藥品主要包括慢性病藥物，其中約80%的病人使用這些藥品。慢性病的治療通常需要長期用藥，且這些藥物對維持病人的生活品質至關重要。若將第三大類藥品視為次要，並削減相應的資源，可能導致慢性病病人面臨用藥不足、治療困難等問題，進而影響整體健康體系的穩定。

第一大類藥品的需求快速成長，而政府過去選擇減少對第三大類的支持，進而影響藥品的公平性和可及性。而這種不平衡可能會使得普通病人難以取得必需的慢性病藥物，而將資源傾向於只針對特定病患的新藥研發。

因此，在進行藥價調整時，政府應該謹慎評估對不同類別藥品的影響，確保在追求公平性和可及性的同時，最大限度地減少對病人造成的不便和風險。政府可能需要採取綜合的政策措施，以緩解潛在的缺藥和換藥問題，確保病人的醫療需求能夠得到適當的滿足。

什麼是DET？

多年來，隨著全民健保的實施，我們見證了藥品支付制度的演變。原本由專家會議審議的藥價基準，已經轉變為由利害關係人共同參與的共同擬訂會議，審議藥物給付項目及支付標準。這種制度每兩年進行一次的藥價調查，現在則轉變為「藥品費用支出目標制」（Drug Expenditure Target，簡稱DET）。

在台灣的市場經濟制度下，政府需要對多項藥品進行健保支付價格的訂定。面對競爭激烈、變動迅速的藥品市場，政府實施了法定的訂價制度，必須隨著政經環境的快速變化不斷進行改革。

醫界、地區醫院代表、藥界、國際大藥廠、代理商、國內研發藥廠、病人團體以及國內學界，各自持有不同的訴求。為了應對這樣多元的需求，需要建立一個多元、多層次、擴大參與的政策討論平台，以便更好地溝通，確保快速形塑改革方向並穩健逐步執行改革時程。

根據《全民健康保險法》第62條第4項的規定，藥品費用在經保險人審查後核付給各保險醫事服務機構。當支付的費用超出預先設定的藥品費用分配比率目標時，保險人會在次一年度修正藥物給付項目及支付標準。

簡而言之，DET是一種制度，其核心理念是有一固定預算。如果當年度的藥費超支，就只給付預算內的藥費，再透過隔年的「殺價」機制，針對需要調整的品項，依據藥價市場調查結果，進行藥價調整。

實施DET的目的在於有效管控藥費占率，預設整體藥費支出目標值，以確保藥費維持在合理範圍內。當藥費超出目標值時，DET自動啟動隔年的藥價調整，提高藥價調整的可預測性。

不平衡的現狀：新藥與學名藥之間的拉鋸戰

當前的DET實施過程中，出現了一個明顯的不公平現象：第一大類藥品（新藥、專利期內藥品）費用成長幅度較高，但藥價削減的重點卻落在第三大類藥品上。這種不平衡的做法不僅對學名藥市場造成不利影響，也可能阻礙整體藥品市場的健康發展。

作者製作提供

為了解決這一問題，藥師公會全聯會建議，第一大類和第三大類藥品的藥價調整需要脫鉤，第一大類和第三大類在「各自內部」進行藥費調整。應該維持第一大類的預算穩定，同時確保第三大類藥品的正常供應。此外，也支持政府以獨立預算或機構，專門服務需要第一大類藥品的族群。

目前制度難以同時滿足第一大類（國外原廠）和第三大類（國內藥業）的藥費成長需求，尤其是第三大類中的國內供應商，所受到藥價調整的傷害較為顯著。藥師公會全聯會提出的作法，可以避免惡性降價的情況，以確保國內產業的合理權益。

另外，針對第一大類藥品，藥師公會全聯會建議加速新藥的收載和增加健康投資，提升健保支出至全台灣GDP的8%或以上，跟上鄰近已開發國家的腳步。這將有助於促進醫藥創新並滿足病友新型治療的迫切需求。此外，新藥退場機制，也就是醫療科技再評估（Health Technology Reassessment），需納入藥學專業考量，這不僅可以有效地管理健保市場中藥品的納入和退出給付的合理性，更能保障藥品質量和供應的穩定性。