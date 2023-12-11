新藥與學名藥之間的拉鋸戰：如何讓台灣「藥品費用支出」變得更公平？
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台灣當前的「藥品費用分配比率目標制（DET）」實施過程中，出現了一個明顯的不公平現象：第一大類藥品（新藥、專利期內藥品）費用成長幅度較高，但藥價削減的重點卻落在第三大類藥品上。這種不平衡的做法不僅對學名藥市場造成不利影響，也可能阻礙整體藥品市場的健康發展。
文：藥師公會全國聯合會
在台灣的健康保險體系中，藥品費用分配比率目標制（DET）發揮著不可或缺的作用。DET的設計是為了合理分配醫療資源，確保病患能夠獲得必要的藥物治療，同時控制整體醫療開支。
根據〈全民健康保險藥品價格調整作業辦法〉，藥品可分為三大類：第一類包括專利期內藥品、含有效成分之單方製劑及複方製劑，以及同分組品項；第二類則包括逾專利期五年內的藥品、含逾期成分的單方製劑、含逾期成分的複方製劑，但專利期滿者歸於第三類；第三類為非第一、第二類的藥品。
各類藥品有不同的法規限制，其中專利期是區分的主要標準。這一制度尤其聚焦於在第一大類與第三大類之間達到一種費用平衡。然而，隨著時間的推移和市場環境的變化，DET的原有架構也逐漸暴露出一些弊端，需要進行適時的調整和改進。
藥價調整後可能面臨缺藥和換藥的問題。當政府進行藥價調整，尤其是在第一大類藥品中，可能導致一些製藥公司不願意或無法繼續提供特定藥品，進而引發缺藥的現象。這對依賴這些藥物維持生命的病人來說可能是極大的挑戰，因為他們需要穩定供應的藥品。
另一方面，在DET框架下，若政府將更多預算投入第一大類藥品，會導致對第三大類藥品的支持減少。這可能迫使病人需要從原本有效的治療方案轉換到新的藥物，這種轉換可能對病人的身體狀況產生不確定性和風險。換藥可能需要時間來適應。
第一大類藥品中，約有60%是針對癌症等特定疾病的新藥。這些藥物對於大多數人來說較少用到。這些藥物的研發成本高昂、藥費成長率高，又僅少數特定族群的病患能夠受益。
第三大類藥品主要包括慢性病藥物，其中約80%的病人使用這些藥品。慢性病的治療通常需要長期用藥，且這些藥物對維持病人的生活品質至關重要。若將第三大類藥品視為次要，並削減相應的資源，可能導致慢性病病人面臨用藥不足、治療困難等問題，進而影響整體健康體系的穩定。
第一大類藥品的需求快速成長，而政府過去選擇減少對第三大類的支持，進而影響藥品的公平性和可及性。而這種不平衡可能會使得普通病人難以取得必需的慢性病藥物，而將資源傾向於只針對特定病患的新藥研發。
因此，在進行藥價調整時，政府應該謹慎評估對不同類別藥品的影響，確保在追求公平性和可及性的同時，最大限度地減少對病人造成的不便和風險。政府可能需要採取綜合的政策措施，以緩解潛在的缺藥和換藥問題，確保病人的醫療需求能夠得到適當的滿足。
什麼是DET？
多年來，隨著全民健保的實施，我們見證了藥品支付制度的演變。原本由專家會議審議的藥價基準，已經轉變為由利害關係人共同參與的共同擬訂會議，審議藥物給付項目及支付標準。這種制度每兩年進行一次的藥價調查，現在則轉變為「藥品費用支出目標制」（Drug Expenditure Target，簡稱DET）。
在台灣的市場經濟制度下，政府需要對多項藥品進行健保支付價格的訂定。面對競爭激烈、變動迅速的藥品市場，政府實施了法定的訂價制度，必須隨著政經環境的快速變化不斷進行改革。
醫界、地區醫院代表、藥界、國際大藥廠、代理商、國內研發藥廠、病人團體以及國內學界，各自持有不同的訴求。為了應對這樣多元的需求，需要建立一個多元、多層次、擴大參與的政策討論平台，以便更好地溝通，確保快速形塑改革方向並穩健逐步執行改革時程。
根據《全民健康保險法》第62條第4項的規定，藥品費用在經保險人審查後核付給各保險醫事服務機構。當支付的費用超出預先設定的藥品費用分配比率目標時，保險人會在次一年度修正藥物給付項目及支付標準。
簡而言之，DET是一種制度，其核心理念是有一固定預算。如果當年度的藥費超支，就只給付預算內的藥費，再透過隔年的「殺價」機制，針對需要調整的品項，依據藥價市場調查結果，進行藥價調整。
實施DET的目的在於有效管控藥費占率，預設整體藥費支出目標值，以確保藥費維持在合理範圍內。當藥費超出目標值時，DET自動啟動隔年的藥價調整，提高藥價調整的可預測性。
不平衡的現狀：新藥與學名藥之間的拉鋸戰
當前的DET實施過程中，出現了一個明顯的不公平現象：第一大類藥品（新藥、專利期內藥品）費用成長幅度較高，但藥價削減的重點卻落在第三大類藥品上。這種不平衡的做法不僅對學名藥市場造成不利影響，也可能阻礙整體藥品市場的健康發展。
為了解決這一問題，藥師公會全聯會建議，第一大類和第三大類藥品的藥價調整需要脫鉤，第一大類和第三大類在「各自內部」進行藥費調整。應該維持第一大類的預算穩定，同時確保第三大類藥品的正常供應。此外，也支持政府以獨立預算或機構，專門服務需要第一大類藥品的族群。
目前制度難以同時滿足第一大類（國外原廠）和第三大類（國內藥業）的藥費成長需求，尤其是第三大類中的國內供應商，所受到藥價調整的傷害較為顯著。藥師公會全聯會提出的作法，可以避免惡性降價的情況，以確保國內產業的合理權益。
另外，針對第一大類藥品，藥師公會全聯會建議加速新藥的收載和增加健康投資，提升健保支出至全台灣GDP的8%或以上，跟上鄰近已開發國家的腳步。這將有助於促進醫藥創新並滿足病友新型治療的迫切需求。此外，新藥退場機制，也就是醫療科技再評估（Health Technology Reassessment），需納入藥學專業考量，這不僅可以有效地管理健保市場中藥品的納入和退出給付的合理性，更能保障藥品質量和供應的穩定性。
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
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去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
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2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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2. 美股：
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4. 大戶投：「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
5.房貸：「理財型房貸」為永豐銀行提供之服務，請評估投資風險及自身償債能力，詳情請至房貸網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/mortgage/