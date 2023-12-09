趙少康搶得到年輕票？從網路聲量數據來看，成效似乎有點慘淡
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在趙少康活躍於政壇的年代，他便以擅長操作議題戰、文宣戰著稱，不過對於他宣稱欲爭取年輕選票部分，倘若趙少康在選前一個多月，還只會使用同一套戰術及打法，恐怕拓展票源的效果仍將會不如預期，遑論助侯友宜拚勝選。
今年73歲的中廣董事長趙少康擔任國民黨總統參選人侯友宜副手，兩人組成「侯康配」對戰民進黨「賴蕭配」和民眾黨「柯盈配」，但如何開拓年輕選票卻成為百年政黨最大難題。
近期趙少康頻頻向年輕人喊話，試圖抓住年輕「柯粉」，不僅預告將推出「石破天驚」的居住正義政策，讓年輕人買得起房子，也積極接受媒體專訪，同時對外宣布，將會接受五所學校邀請，走入校園與年輕人面對面，且任何問題都不迴避，互相溝通一下。
不過，民眾黨總統參選人柯文哲受訪時嘲諷趙少康說，趙少康是「上世紀的人」，「他（趙少康）能力沒問題，但問題是沒人想跟他談，年輕人怎麼會想跟上個世紀的人講話？」
趙少康到底搶不搶得到年輕票？
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析趙少康擔任侯友宜副手以來，自11月25日至12月6日的網路輿情聲量走勢。
結果發現，趙少康「開局」時聲量非常的高，11月25日當天創造超過5.5萬則超高聲量，然而熱度撐不過兩天聲量就疲軟，11月27日起聲量「腰斬」，剩下每日平均2.3萬則聲量；而12月起聲勢繼續跳水，至今每日平均聲量崩跌至1.3萬則，整體「開高走低」，明顯無法維持熱度。
儘管在這段時間內，趙少康叫陣民進黨、砲打柯文哲，幾乎每天都拋出不同的新聞話題，但從網路輿情數據觀察，他吸引網路族群、年輕族群的能力仍有待商榷。
此外，進一步分析趙少康的網路聲量來源，數據分析結果揭露，趙少康相關聲量最大來源，是經常轉貼各種新聞、討論政治議題的PTT論壇的八卦版（Gossiping），佔了趙少康總體聲量的22％，排名第二的是PTT論壇的政黑版（HatePolitics），聲量佔比為5％。
值得注意的是，其餘的頻道幾乎全都是政治立場親藍的媒體，例如「中天新聞」、「新聞大白話」的YouTube頻道，以及「聯合新聞網」、及「TVBS新聞」的臉書粉絲專頁，另外還有趙少康、侯友宜個人的臉書粉絲專頁等。
整體而言，若以臉書頻道為例，趙少康的聲量有近七成的聲量集中在親藍媒體或自己陣營的粉絲專頁，這也凸顯趙少康試圖發動各類議題戰，想操作空戰以爭取年輕族群認同，然而目前觸及到的對象仍以藍營受眾為大宗，向外擴散話題、拓展新粉絲的能力相當有限。
實際上，趙少康擔任侯友宜副手的定位，被不少評論認為目的在於「鞏固深藍」。
在趙少康活躍於政壇的年代，他便以擅長操作議題戰、文宣戰著稱，而後長年擔任政論節目主持人並經營媒體，對於熱門話題的掌握能力是無庸置疑的，從過去兩週的網路輿情數據觀察，趙少康確實已經激起藍營支持者的熱情，達成「鞏固深藍」的目的。
不過，對於他宣稱欲爭取年輕選票部分，倘若趙少康在選前一個多月，還只會使用同一套戰術及打法，恐怕拓展票源的效果仍將會不如預期，遑論助侯友宜拚勝選。
本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：趙少康搶得到年輕票？最新數據揭超慘結果
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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