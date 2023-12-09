趙少康搶得到年輕票？從網路聲量數據來看，成效似乎有點慘淡

今年73歲的中廣董事長趙少康擔任國民黨總統參選人侯友宜副手，兩人組成「侯康配」對戰民進黨「賴蕭配」和民眾黨「柯盈配」，但如何開拓年輕選票卻成為百年政黨最大難題。

近期趙少康頻頻向年輕人喊話，試圖抓住年輕「柯粉」，不僅預告將推出「石破天驚」的居住正義政策，讓年輕人買得起房子，也積極接受媒體專訪，同時對外宣布，將會接受五所學校邀請，走入校園與年輕人面對面，且任何問題都不迴避，互相溝通一下。

不過，民眾黨總統參選人柯文哲受訪時嘲諷趙少康說，趙少康是「上世紀的人」，「他（趙少康）能力沒問題，但問題是沒人想跟他談，年輕人怎麼會想跟上個世紀的人講話？」

趙少康到底搶不搶得到年輕票？

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析趙少康擔任侯友宜副手以來，自11月25日至12月6日的網路輿情聲量走勢。

結果發現，趙少康「開局」時聲量非常的高，11月25日當天創造超過5.5萬則超高聲量，然而熱度撐不過兩天聲量就疲軟，11月27日起聲量「腰斬」，剩下每日平均2.3萬則聲量；而12月起聲勢繼續跳水，至今每日平均聲量崩跌至1.3萬則，整體「開高走低」，明顯無法維持熱度。

儘管在這段時間內，趙少康叫陣民進黨、砲打柯文哲，幾乎每天都拋出不同的新聞話題，但從網路輿情數據觀察，他吸引網路族群、年輕族群的能力仍有待商榷。

Photo Credit: TPOC

此外，進一步分析趙少康的網路聲量來源，數據分析結果揭露，趙少康相關聲量最大來源，是經常轉貼各種新聞、討論政治議題的PTT論壇的八卦版（Gossiping），佔了趙少康總體聲量的22％，排名第二的是PTT論壇的政黑版（HatePolitics），聲量佔比為5％。

值得注意的是，其餘的頻道幾乎全都是政治立場親藍的媒體，例如「中天新聞」、「新聞大白話」的YouTube頻道，以及「聯合新聞網」、及「TVBS新聞」的臉書粉絲專頁，另外還有趙少康、侯友宜個人的臉書粉絲專頁等。

整體而言，若以臉書頻道為例，趙少康的聲量有近七成的聲量集中在親藍媒體或自己陣營的粉絲專頁，這也凸顯趙少康試圖發動各類議題戰，想操作空戰以爭取年輕族群認同，然而目前觸及到的對象仍以藍營受眾為大宗，向外擴散話題、拓展新粉絲的能力相當有限。

Photo Credit: TPOC

實際上，趙少康擔任侯友宜副手的定位，被不少評論認為目的在於「鞏固深藍」。

在趙少康活躍於政壇的年代，他便以擅長操作議題戰、文宣戰著稱，而後長年擔任政論節目主持人並經營媒體，對於熱門話題的掌握能力是無庸置疑的，從過去兩週的網路輿情數據觀察，趙少康確實已經激起藍營支持者的熱情，達成「鞏固深藍」的目的。

不過，對於他宣稱欲爭取年輕選票部分，倘若趙少康在選前一個多月，還只會使用同一套戰術及打法，恐怕拓展票源的效果仍將會不如預期，遑論助侯友宜拚勝選。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此

原標題：趙少康搶得到年輕票？最新數據揭超慘結果

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航