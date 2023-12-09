開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/09,
政治

趙少康搶得到年輕票？從網路聲量數據來看，成效似乎有點慘淡

趙少康搶得到年輕票？從網路聲量數據來看，成效似乎有點慘淡
國民黨副總統參選人趙少康25日在台北出席「中華民國中央軍事院校校友總會」會員代表大會，向與會者爭取支持。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在趙少康活躍於政壇的年代，他便以擅長操作議題戰、文宣戰著稱，不過對於他宣稱欲爭取年輕選票部分，倘若趙少康在選前一個多月，還只會使用同一套戰術及打法，恐怕拓展票源的效果仍將會不如預期，遑論助侯友宜拚勝選。

今年73歲的中廣董事長趙少康擔任國民黨總統參選人侯友宜副手，兩人組成「侯康配」對戰民進黨「賴蕭配」和民眾黨「柯盈配」，但如何開拓年輕選票卻成為百年政黨最大難題。

近期趙少康頻頻向年輕人喊話，試圖抓住年輕「柯粉」，不僅預告將推出「石破天驚」的居住正義政策，讓年輕人買得起房子，也積極接受媒體專訪，同時對外宣布，將會接受五所學校邀請，走入校園與年輕人面對面，且任何問題都不迴避，互相溝通一下。

不過，民眾黨總統參選人柯文哲受訪時嘲諷趙少康說，趙少康是「上世紀的人」，「他（趙少康）能力沒問題，但問題是沒人想跟他談，年輕人怎麼會想跟上個世紀的人講話？」

趙少康到底搶不搶得到年輕票？

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析趙少康擔任侯友宜副手以來，自11月25日至12月6日的網路輿情聲量走勢。

結果發現，趙少康「開局」時聲量非常的高，11月25日當天創造超過5.5萬則超高聲量，然而熱度撐不過兩天聲量就疲軟，11月27日起聲量「腰斬」，剩下每日平均2.3萬則聲量；而12月起聲勢繼續跳水，至今每日平均聲量崩跌至1.3萬則，整體「開高走低」，明顯無法維持熱度。

儘管在這段時間內，趙少康叫陣民進黨、砲打柯文哲，幾乎每天都拋出不同的新聞話題，但從網路輿情數據觀察，他吸引網路族群、年輕族群的能力仍有待商榷。

1701935568071
Photo Credit: TPOC

此外，進一步分析趙少康的網路聲量來源，數據分析結果揭露，趙少康相關聲量最大來源，是經常轉貼各種新聞、討論政治議題的PTT論壇的八卦版（Gossiping），佔了趙少康總體聲量的22％，排名第二的是PTT論壇的政黑版（HatePolitics），聲量佔比為5％。

值得注意的是，其餘的頻道幾乎全都是政治立場親藍的媒體，例如「中天新聞」、「新聞大白話」的YouTube頻道，以及「聯合新聞網」、及「TVBS新聞」的臉書粉絲專頁，另外還有趙少康、侯友宜個人的臉書粉絲專頁等。

整體而言，若以臉書頻道為例，趙少康的聲量有近七成的聲量集中在親藍媒體或自己陣營的粉絲專頁，這也凸顯趙少康試圖發動各類議題戰，想操作空戰以爭取年輕族群認同，然而目前觸及到的對象仍以藍營受眾為大宗，向外擴散話題、拓展新粉絲的能力相當有限。

1701935587435
Photo Credit: TPOC

實際上，趙少康擔任侯友宜副手的定位，被不少評論認為目的在於「鞏固深藍」。

在趙少康活躍於政壇的年代，他便以擅長操作議題戰、文宣戰著稱，而後長年擔任政論節目主持人並經營媒體，對於熱門話題的掌握能力是無庸置疑的，從過去兩週的網路輿情數據觀察，趙少康確實已經激起藍營支持者的熱情，達成「鞏固深藍」的目的。

不過，對於他宣稱欲爭取年輕選票部分，倘若趙少康在選前一個多月，還只會使用同一套戰術及打法，恐怕拓展票源的效果仍將會不如預期，遑論助侯友宜拚勝選。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：趙少康搶得到年輕票？最新數據揭超慘結果

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。