市場缺工藍領出頭天，「中產以上、富有未滿」的白領面臨省錢大作戰

美國將高收入但未達富有的族群稱為HENRYs（High Earners, Not Rich Yet），在高通膨及高利率的雙重壓力下。他們處在少見的艱困時刻。與低收入族群相比，它們薪資成長緩慢、債務成本上升且生活費用飆漲，他們開始成為平價消費的擁護者，而且對經濟的強勁成長近乎無感。

Money More, Fearless：白領省錢大作戰

從2020年新冠疫情爆發後，全球經濟如雲霄飛車直線滑落後快速上升，加上生成式AI的發展讓HENRYs未蒙其利先受其害。與藍領階級相比，白領的薪資成長緩慢、工作機會減少，甚至還面臨裁員危機。畢竟人工智慧能夠支援繪圖跟整理資料，但無法修水電或是照顧長輩。

是的，火熱的勞動市場需才孔急，但大多數的職缺都是專業技術職，藍領工人的未來一片光明，白領階級卻是一片黯淡。（美版「求職天眼通」）Glassdoor的首席經濟學家Aaron Terrazas表示全球經濟正在進入「反2000年代」：

2000年代初期是白領工作揚眉吐氣，藍領工作面臨多重阻礙的經濟時代；現在恰好相反，我們正在見證與2000年代初期完全相反的情況。”

儘管擁有相當的可支配收入，但面對通貨膨脹的衝擊及經濟可能衰退的恐懼，HENRYs族群調整消費習慣，越來越多高收入族群購買商品選擇降級，並轉向「一元商店」這類平價購物場所，花費偏重生活必需品而減少非必需品的支出。如無外務就待在家裡，畢竟越少接觸外界的五光十色，就越少衝動消費的可能。

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這種趨勢在各個行業越趨明顯，包括蘋果餐廳（Applebee's）、IHOP和Chipotle等平價餐廳的2022年都指出來自高收入客群的業績有所增加。最明顯的是，零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）、也將後疫情時代市占率成長的原因，指向家庭年收入10萬美元以上的客戶。

麥當勞這類的快餐連鎖店也觀察到，來自低收入顧客的消費因漲價而減少，業績成長多來自於中產階級或以上的消費族群。這些變化充分反應消費者在面對經濟挑戰和通膨壓力的習慣改變。

新冠疫情的意外助攻：藍領出頭天，扭轉部分薪資不平等

根據麻省理工學院和麻省大學Amherst分校研究人員在國家經濟研究局的一份工作論文中發現，疫情期間迅速成長的工資，已縮小了大學及高中畢業生、與無學位的人之間的工資差距，收入後10%的工人薪資漲幅，高於前10%的工人，意外扭轉部分薪資不平等情形。

雖然薪資漲幅漸趨穩定，專業技工和服務業的招募開始降溫，但收入後50%工人的薪資漲幅依然超過前50%的人。雖然今年以來通膨已明顯下降，許多人的生活成本仍然高漲，儘管通膨的壓力對每個人造成的影響各有不同，但有一個關鍵對HENRYs族群造成沉重負擔：育兒費用。

美國銀行研究所的研究顯示，自2019年起育兒成本上升30%以上，以年收入10萬到25萬美元之間的家庭負擔增加最重。僅看2023年，年收入15萬到25萬美元之間的家庭育兒成本比去年增加近8%；年收入超過25萬美元的家庭育兒成本「僅」增加近4%。

你的「帳面」財富增加，不是你的財富增加

根據聯準會的消費者財務調查顯示，疫情以來美國人的淨資產普遍上升，最大的因素是來自房價上漲以及自住房屋凈值的飆升。從2019年到2022年，美國人平均淨資產增加37%，是1989年聯準會進行調查以來最高紀錄的兩倍之多。在計入通膨的影響後，家庭淨資產中位數為192,000美元。

單從數字看家庭淨資產的確明顯增加，但生活品質卻未如此「有感」。因此淨資產與可支配所得並不劃上等號。

由於許多HENRYs的淨資產大多投入在房屋，而聯準會可能在未來長時間維持高利率，家庭的房貸利息支出增加，處在高點的房貸利率讓多數家庭不會賣掉現有房屋購買新屋，因此資產增加對多數民眾近乎無感。與此同時研究顯示，為了維持與之前相近的生活水準，HENRYs的工時變得更長，心理跟生理的壓力都隨之提升。

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Stash Wealth是一家專門為HENRYs族群提供理財諮詢的公司，創始人兼執行長Priya Malani指出部分HENRYs可能因過度準備退休資金而降低目前的生活水準。

照顧年邁父母、支應日常開銷、成家育兒、償還貸款及退休準備壓得他們喘不過氣。高盛也指出一般家庭難以用有限的財務來源平衡多個財務目標，原本計畫用於退休的資金大多用於上面「財務大坑」。

儘管壓力龐大，部分家庭依然會擠出部分資金用於旅行，選擇享受當下而並非全著重在財產。消費習慣的調整反映HENRYs族群在當前脆弱經濟環境的謹慎和選擇性放鬆，但隨著通膨上升，即使只是出去餐廳用餐或觀賞電影，都明顯感受物價上漲對民眾造成的影響持續擴大。

HENRYs族群依然維持不錯的生活水準，但他們正面臨少見的經濟環境衝擊，與2020年初期形成鮮明對比，他們或許可以維持「小康以上，富有未滿」，但這段艱困時間可能比預期的更久。隨著勞動市場明顯降溫，育兒成本隨著後疫情時代的補貼結束再度上升，HENRYs族群的這段黑暗隧道離盡頭恐怕路途尚遠。

本文經商益授權轉載，原文發表於此

原標題：「中產以上、富有未滿」的冰河期？育兒支出快速上升，改擇平價消費

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航