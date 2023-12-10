市場缺工藍領出頭天，「中產以上、富有未滿」的白領面臨省錢大作戰
我們想讓你知道的是
美國高收入但未達富有的族群（HENRYs）正面臨少見的艱困時刻：過去2年雖然薪資跟工作職缺明顯上升，但大多針對藍領技術工人，白領卻面對生成式AI帶來的裁員衝擊；高通膨跟高利率加重「HENRYs」的生活及房貸負擔，育兒支出大幅上升，壓得他們喘不過氣，原本計畫用於退休的資金反而得花在這些「財務大坑」。
美國將高收入但未達富有的族群稱為HENRYs（High Earners, Not Rich Yet），在高通膨及高利率的雙重壓力下。他們處在少見的艱困時刻。與低收入族群相比，它們薪資成長緩慢、債務成本上升且生活費用飆漲，他們開始成為平價消費的擁護者，而且對經濟的強勁成長近乎無感。
Money More, Fearless：白領省錢大作戰
從2020年新冠疫情爆發後，全球經濟如雲霄飛車直線滑落後快速上升，加上生成式AI的發展讓HENRYs未蒙其利先受其害。與藍領階級相比，白領的薪資成長緩慢、工作機會減少，甚至還面臨裁員危機。畢竟人工智慧能夠支援繪圖跟整理資料，但無法修水電或是照顧長輩。
是的，火熱的勞動市場需才孔急，但大多數的職缺都是專業技術職，藍領工人的未來一片光明，白領階級卻是一片黯淡。（美版「求職天眼通」）Glassdoor的首席經濟學家Aaron Terrazas表示全球經濟正在進入「反2000年代」：
2000年代初期是白領工作揚眉吐氣，藍領工作面臨多重阻礙的經濟時代；現在恰好相反，我們正在見證與2000年代初期完全相反的情況。”
儘管擁有相當的可支配收入，但面對通貨膨脹的衝擊及經濟可能衰退的恐懼，HENRYs族群調整消費習慣，越來越多高收入族群購買商品選擇降級，並轉向「一元商店」這類平價購物場所，花費偏重生活必需品而減少非必需品的支出。如無外務就待在家裡，畢竟越少接觸外界的五光十色，就越少衝動消費的可能。
這種趨勢在各個行業越趨明顯，包括蘋果餐廳（Applebee's）、IHOP和Chipotle等平價餐廳的2022年都指出來自高收入客群的業績有所增加。最明顯的是，零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）、也將後疫情時代市占率成長的原因，指向家庭年收入10萬美元以上的客戶。
麥當勞這類的快餐連鎖店也觀察到，來自低收入顧客的消費因漲價而減少，業績成長多來自於中產階級或以上的消費族群。這些變化充分反應消費者在面對經濟挑戰和通膨壓力的習慣改變。
新冠疫情的意外助攻：藍領出頭天，扭轉部分薪資不平等
根據麻省理工學院和麻省大學Amherst分校研究人員在國家經濟研究局的一份工作論文中發現，疫情期間迅速成長的工資，已縮小了大學及高中畢業生、與無學位的人之間的工資差距，收入後10%的工人薪資漲幅，高於前10%的工人，意外扭轉部分薪資不平等情形。
雖然薪資漲幅漸趨穩定，專業技工和服務業的招募開始降溫，但收入後50%工人的薪資漲幅依然超過前50%的人。雖然今年以來通膨已明顯下降，許多人的生活成本仍然高漲，儘管通膨的壓力對每個人造成的影響各有不同，但有一個關鍵對HENRYs族群造成沉重負擔：育兒費用。
美國銀行研究所的研究顯示，自2019年起育兒成本上升30%以上，以年收入10萬到25萬美元之間的家庭負擔增加最重。僅看2023年，年收入15萬到25萬美元之間的家庭育兒成本比去年增加近8%；年收入超過25萬美元的家庭育兒成本「僅」增加近4%。
你的「帳面」財富增加，不是你的財富增加
根據聯準會的消費者財務調查顯示，疫情以來美國人的淨資產普遍上升，最大的因素是來自房價上漲以及自住房屋凈值的飆升。從2019年到2022年，美國人平均淨資產增加37%，是1989年聯準會進行調查以來最高紀錄的兩倍之多。在計入通膨的影響後，家庭淨資產中位數為192,000美元。
單從數字看家庭淨資產的確明顯增加，但生活品質卻未如此「有感」。因此淨資產與可支配所得並不劃上等號。
由於許多HENRYs的淨資產大多投入在房屋，而聯準會可能在未來長時間維持高利率，家庭的房貸利息支出增加，處在高點的房貸利率讓多數家庭不會賣掉現有房屋購買新屋，因此資產增加對多數民眾近乎無感。與此同時研究顯示，為了維持與之前相近的生活水準，HENRYs的工時變得更長，心理跟生理的壓力都隨之提升。
Stash Wealth是一家專門為HENRYs族群提供理財諮詢的公司，創始人兼執行長Priya Malani指出部分HENRYs可能因過度準備退休資金而降低目前的生活水準。
照顧年邁父母、支應日常開銷、成家育兒、償還貸款及退休準備壓得他們喘不過氣。高盛也指出一般家庭難以用有限的財務來源平衡多個財務目標，原本計畫用於退休的資金大多用於上面「財務大坑」。
儘管壓力龐大，部分家庭依然會擠出部分資金用於旅行，選擇享受當下而並非全著重在財產。消費習慣的調整反映HENRYs族群在當前脆弱經濟環境的謹慎和選擇性放鬆，但隨著通膨上升，即使只是出去餐廳用餐或觀賞電影，都明顯感受物價上漲對民眾造成的影響持續擴大。
HENRYs族群依然維持不錯的生活水準，但他們正面臨少見的經濟環境衝擊，與2020年初期形成鮮明對比，他們或許可以維持「小康以上，富有未滿」，但這段艱困時間可能比預期的更久。隨著勞動市場明顯降溫，育兒成本隨著後疫情時代的補貼結束再度上升，HENRYs族群的這段黑暗隧道離盡頭恐怕路途尚遠。
本文經商益授權轉載，原文發表於此
原標題：「中產以上、富有未滿」的冰河期？育兒支出快速上升，改擇平價消費
《商益》主張「商業是最大的公益」，報導專注於讓讀者理解資本力量、商業本質以及財經語言。歡迎加入Discord社群，並免費註冊訂閱商益電子報。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）