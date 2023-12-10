台北的工資、水電、租金都比東京便宜，為何出門聚餐喝酒卻反而更貴？
我們想讓你知道的是
有一晚，日本朋友帶我去居酒屋吃晚餐，雖然位在惠比壽，但整間店幾乎點不到台幣一百多以上的東西。比較居酒屋、餐酒館、酒吧價位，台北時常都會超過日本甚至是西歐國家，如果說開店的人因此賺飽飽也就算了，但台北餐廳酒吧仍一間一間頂讓歇業。到底為什麼會這樣子？錢都是誰賺走了？
九月去日本旅遊一趟回台灣後，一直覺得忿忿不平至今，氣的是為什麼和日本相比，台北出外吃餐廳喝酒吧的花費會那麼貴。
印象最深刻的一幕，是在新宿歌舞伎町一間地下室小酒吧，旁邊的美國觀光客喝開了心情很好，不停請大家喝酒——左邊的客人（我）、右邊的客人、店員、後來來的其他客人，燒酒調酒一直上。
當他離開結帳時我想那數字一定很可觀，結果店員竟報出不可思議的價格：7000日圓，大約是台幣1500塊，這在台灣酒吧大概是三杯調酒的錢，加服務費就超過了。
或是另一晚，日本朋友帶我去「最近日本人下班很喜歡去的地方」吃晚餐，那個全東京有多家分店的「スタンド富士」雖坐落在偏高級的惠比壽區，但整間店幾乎點不到台幣一百多以上的東西，絕大多都只要幾十塊。
當然，台北還是有很多便宜划算（雖也慢慢在漲價）的小吃跟火鍋，但若是比較居酒屋、餐酒館、酒吧的價位，台北時常都會超過日本甚至是西歐國家——即便我們的平均收入低他們一大截。
在高價之下，如果說開店的人因此賺飽飽也就算了，但台北餐廳酒吧仍一間一間頂讓歇業，許多店家都把「經營困難」掛在嘴上，到底為什麼會這樣子？錢都是誰賺走了？
東京和台北，在哪裡開店的成本高？
從人事支出角度來看，東京的基本工資比日本其他地區高，目前是每小時1072日元，換算台幣大約370元（而他們餐飲業通常不會只給基本工資），相較台灣基本工資176元，東京高了我們快一半。
水電部分也類似，根據能源局資料，日本住宅電費比台灣高超過2.5倍，更不用說台灣放眼世界幾乎是最便宜的水價了。
至於大部分人直接想到的租金問題，雖然我們常抱怨台北租金很高，但從統計數據來看，其實台北租金整體而言是低於東京的，就算納入GDP加權計算出的「痛苦指數」，台北排名也是低於東京。
真要說，唯一台北開餐廳要比東京貴的，可能就是食材。相較日本大部分食材都能由國內供給，在台灣開餐廳有很多材料都需要進口，貿易商轉手之間的物價疊加與額外的關稅，確實會墊高食材成本。
不過對一個管理妥當的餐廳來說，食材成本理論上不會佔總成本的30%，因此額外的食材成本影響再大，也不該造成像東京與台北那樣大的價格差別。
所以奇怪了，到底台北在貴什麼？
為什麼類似的餐酒，台北常常比東京貴？
有一段時間，我不停用這個問題煩周遭的餐飲從業者，最後綜合各方說法得到了兩個我認為十分合理的答案。
首先，是東京人下班後吃飯喝酒的習慣比台北人要廣泛，而且吃得更晚。
這表示，在東京一間餐廳只要開門營業，即使是週一到週四也能有大量客人，達到更高的翻桌率；反觀台北，許多餐酒館和酒吧做的可能是五六生意，上班日晚上通常比較空蕩，徒耗水電人力。
因為這樣的消費習慣差異，東京的餐廳經營者可以更有信心壓低價格，因為他知道只要開業就會有收入（更不用說與其他店家的價格競爭），而台北因為有週間生意較不好的預期，自然會要提高售價，來攤平每日開店成本的支出。
這樣想也有道理，像是幾乎取代台灣人自家廚房的小吃店，只要開店就大排長龍，當然可以提出更有競爭的價格。換個角度想，或許只要我們更努力吃，更努力喝，長遠來看就可以創造更平價的居酒屋、餐酒館、酒吧環境？
另一個讓我茅塞頓開說法，是一家酒吧老闆說的：「我們的租金其實比東京貴！」我舉出數據反駁，而她給了我精闢的見解：因為台北店家坪數比較大。
真的耶！在日本很多居酒屋跟酒吧，會座落在商辦大樓高樓層的某一戶，或是街道上比你伸開雙手還窄的小空間，有時候就是一個藏著瓦斯爐與酒架的吧檯、貼著牆壁的客椅子，最裡頭的人要走出來還得請所有人移位。
在此之下，雖然東京單位租金較台北高，但對比開在鬧區街邊一樓，寬敞氣派的餐廳與酒吧，台北店家大坪數空間當然得付出更多單位的房租，也直接拉高經營成本。
雖然最近台北越來越多隱藏美食或街角小店，但主流餐廳仍會講求裝潢與空間，這一部分也是反映到台灣消費者出門用餐喝酒時對氣氛的追求，而身體力行的店家們，就只好將那些額外支出，轉移到價目表上。
綜上所述，必須要說台北和東京有這樣的價格差距，真不是店家或投資者的錯，更多是消費者習慣帶來的影響。其實只要看看台北許多新近開的餐酒館，有時只隔半年或一年就換人經營重新裝潢，相信店老闆和員工們也不樂見如此。
除了消費習慣影響翻桌率和空間導致高租金之外，你覺得還有哪些可能呢？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
我們想讓你知道的是
11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）