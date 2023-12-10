台北的工資、水電、租金都比東京便宜，為何出門聚餐喝酒卻反而更貴？

九月去日本旅遊一趟回台灣後，一直覺得忿忿不平至今，氣的是為什麼和日本相比，台北出外吃餐廳喝酒吧的花費會那麼貴。

印象最深刻的一幕，是在新宿歌舞伎町一間地下室小酒吧，旁邊的美國觀光客喝開了心情很好，不停請大家喝酒——左邊的客人（我）、右邊的客人、店員、後來來的其他客人，燒酒調酒一直上。

當他離開結帳時我想那數字一定很可觀，結果店員竟報出不可思議的價格：7000日圓，大約是台幣1500塊，這在台灣酒吧大概是三杯調酒的錢，加服務費就超過了。

或是另一晚，日本朋友帶我去「最近日本人下班很喜歡去的地方」吃晚餐，那個全東京有多家分店的「スタンド富士」雖坐落在偏高級的惠比壽區，但整間店幾乎點不到台幣一百多以上的東西，絕大多都只要幾十塊。

擷取自 スタンド富士 菜單

當然，台北還是有很多便宜划算（雖也慢慢在漲價）的小吃跟火鍋，但若是比較居酒屋、餐酒館、酒吧的價位，台北時常都會超過日本甚至是西歐國家——即便我們的平均收入低他們一大截。

在高價之下，如果說開店的人因此賺飽飽也就算了，但台北餐廳酒吧仍一間一間頂讓歇業，許多店家都把「經營困難」掛在嘴上，到底為什麼會這樣子？錢都是誰賺走了？

東京和台北，在哪裡開店的成本高？

從人事支出角度來看，東京的基本工資比日本其他地區高，目前是每小時1072日元，換算台幣大約370元（而他們餐飲業通常不會只給基本工資），相較台灣基本工資176元，東京高了我們快一半。

水電部分也類似，根據能源局資料，日本住宅電費比台灣高超過2.5倍，更不用說台灣放眼世界幾乎是最便宜的水價了。

至於大部分人直接想到的租金問題，雖然我們常抱怨台北租金很高，但從統計數據來看，其實台北租金整體而言是低於東京的，就算納入GDP加權計算出的「痛苦指數」，台北排名也是低於東京。

真要說，唯一台北開餐廳要比東京貴的，可能就是食材。相較日本大部分食材都能由國內供給，在台灣開餐廳有很多材料都需要進口，貿易商轉手之間的物價疊加與額外的關稅，確實會墊高食材成本。

不過對一個管理妥當的餐廳來說，食材成本理論上不會佔總成本的30%，因此額外的食材成本影響再大，也不該造成像東京與台北那樣大的價格差別。

所以奇怪了，到底台北在貴什麼？

為什麼類似的餐酒，台北常常比東京貴？

有一段時間，我不停用這個問題煩周遭的餐飲從業者，最後綜合各方說法得到了兩個我認為十分合理的答案。

首先，是東京人下班後吃飯喝酒的習慣比台北人要廣泛，而且吃得更晚。

這表示，在東京一間餐廳只要開門營業，即使是週一到週四也能有大量客人，達到更高的翻桌率；反觀台北，許多餐酒館和酒吧做的可能是五六生意，上班日晚上通常比較空蕩，徒耗水電人力。

因為這樣的消費習慣差異，東京的餐廳經營者可以更有信心壓低價格，因為他知道只要開業就會有收入（更不用說與其他店家的價格競爭），而台北因為有週間生意較不好的預期，自然會要提高售價，來攤平每日開店成本的支出。

這樣想也有道理，像是幾乎取代台灣人自家廚房的小吃店，只要開店就大排長龍，當然可以提出更有競爭的價格。換個角度想，或許只要我們更努力吃，更努力喝，長遠來看就可以創造更平價的居酒屋、餐酒館、酒吧環境？

Photo Credit: 關鍵評論網

另一個讓我茅塞頓開說法，是一家酒吧老闆說的：「我們的租金其實比東京貴！」我舉出數據反駁，而她給了我精闢的見解：因為台北店家坪數比較大。

真的耶！在日本很多居酒屋跟酒吧，會座落在商辦大樓高樓層的某一戶，或是街道上比你伸開雙手還窄的小空間，有時候就是一個藏著瓦斯爐與酒架的吧檯、貼著牆壁的客椅子，最裡頭的人要走出來還得請所有人移位。

在此之下，雖然東京單位租金較台北高，但對比開在鬧區街邊一樓，寬敞氣派的餐廳與酒吧，台北店家大坪數空間當然得付出更多單位的房租，也直接拉高經營成本。

雖然最近台北越來越多隱藏美食或街角小店，但主流餐廳仍會講求裝潢與空間，這一部分也是反映到台灣消費者出門用餐喝酒時對氣氛的追求，而身體力行的店家們，就只好將那些額外支出，轉移到價目表上。

綜上所述，必須要說台北和東京有這樣的價格差距，真不是店家或投資者的錯，更多是消費者習慣帶來的影響。其實只要看看台北許多新近開的餐酒館，有時只隔半年或一年就換人經營重新裝潢，相信店老闆和員工們也不樂見如此。

除了消費習慣影響翻桌率和空間導致高租金之外，你覺得還有哪些可能呢？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航