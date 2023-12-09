出於地緣政治的不確定性，蘋果正將iPad產品的開發資源轉向越南
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美國、歐盟以及其它許多國家開始了「去風險」化，將許多原本設在中國的生產和資本轉移出來，轉移到與西方價值觀一致的國家。於是，一個生產鍊和供應鏈從中國向外轉移的大潮已經興起，而越南距離中國最近，其改革開放力度比中國更大，具有更為寬鬆的商業環境，自然成為這場「去中國化」浪潮的受益者。
文：木風
日本媒體《日經亞洲》週五（12月8日）報導，美國智慧型手機巨頭蘋果公司正在將iPad的產品開發資源轉向越南。
報導說，蘋果公司正在與它的一個中國合作夥伴比亞迪（BYD Company）一起將新產品導入資源（New Product Introduction，NPI）轉移到越南。比亞迪是中國一家汽車公司，它也為蘋果公司組裝iPad產品。
《日經亞洲》報導，這是蘋果公司首次將iPad這樣的核心產品轉移至正在迅速成為供應鏈轉移目的地的越南。
iPad型號的試產工程驗證將於2月中旬左右開始，該型號產品將於明年下半年上市。
《路透社》報導，蘋果和比亞迪還沒有就此事對路透社的詢問作出回應。
蘋果在中國的主要供應商立訊精密和富士康在今年稍早開始將部分業務從中國轉移出去，以實現生產多元化，而東南亞是它們的首選目標。
最近幾年，全世界經歷了三年Covid-19疫情和美中關係的惡化。人們普遍感受到中國這個「世界工廠」作為全球生產鏈和供應鏈中的重要一環並不可靠。中共憑藉其對產品和零件的控制向其它國家進行經濟脅迫，使之成為對抗美歐和控制他國的一個重要籌碼。
在三年疫情爆發期間，中共堅持清零政策，隨意封城，中斷生產和零件的供應，導致世界許多國家出現了材料和零件的短缺，成為通貨膨脹失控的一個主要因素。
為此，美國、歐盟以及其它許多國家開始了「去風險」化，將許多原本設在中國的生產和資本轉移出來，轉移到與西方價值觀一致的國家。於是，一個生產鍊和供應鏈從中國向外轉移的大潮已經興起，而越南距離中國最近，其改革開放力度比中國更大，具有更為寬鬆的商業環境，自然成為這場「去中國化」浪潮的受益者。
《日經亞洲》的報導說，蘋果之所以將產品開發資源轉移出中國也主要是出於地緣政治的不確定性。除了越南以外，蘋果也準備將iPhone的開發生產資源轉移至印度。
蘋果是全球最大的平板電腦製造商，今年前三個季度，蘋果在全球的市佔率為36.6%。目前，越南生產的iPad數量佔蘋果總產量的10%，其餘則仍在中國。
總部設在香港的市場研究公司Counterpoint Research高級技術分析師林益帆（Ivan Lam）說：「越南在製造業中始終發揮著至關重要的戰略作用，作為樞紐並有可能成為下一個全球製造中心之一 。」
本文經美國之音授權刊登，原文見：全球供應鏈轉移又一重大行動：蘋果iPad正從中國轉向越南
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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我們想讓你知道的是
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綠領人才4：綠能融資顧問
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