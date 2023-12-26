《雙輪上的單車史》：1989年6月4日早上，北京市民醒來發現市中心出現一座「單車墳場」

文：裘迪．羅森（Jody Rosen）

1989年6月4日，北京市民早上醒來，發現古老城市的中心出現了一座單車墳場。

坦克車趁夜開入市中心，中國人民解放軍沿路開槍掃射，擊斃數百名甚至可能多達數千名同胞，其中有許多連續50天占據偌大天安門廣場示威要求民主改革的民眾。關於天安門鎮壓民眾的事件，於6月5日下午拍攝的「坦克人」照片成了永難抹除的影像記憶：在天安門廣場北邊的長安街上，一名身分不詳的示威者獨自挺身阻擋成排坦克車前進。

如今，這些照片和幾乎所有涉及六四事件的資料在中國皆遭查禁封鎖。而在1989年的春天到夏天，中國民眾會常常在電視上看到截然不同的畫面。

解放軍奪回天安門廣場控制權後，首要任務是抹除一切痕跡。聚集在天安門廣場的群眾人數一度多達百萬，其中大多數是學生，軍隊將他們留下的幾乎所有痕跡，不論枕頭、毯子、帳篷、標語牌板、旗幟或示威群眾命名為「民主女神」的33英尺高石膏像，全部毀壞殆盡並將殘餘物集中成數堆，再放火焚燒或以直升機運走。

接下來數天以至數週，電視上不斷播放恢復秩序的景象：天安門廣場如今放眼望去，一片潔淨空蕩。或者近乎空蕩。至少還有一個景象提醒世人記得這場示威運動和血腥殘暴的結局，這個大屠殺之後的場景在緩慢掃過天安門廣場的橫搖鏡頭下反覆出現：數十輛遭坦克車輾壓毀損的單車堆積如小山。

中國政府無疑想要人民看見這堆殘骸，將它傳達的訊息銘記在心。天安門廣場的示威群眾是一支單車大隊。六四事件的導火線是前任中共中央總書記胡耀邦的死訊，他在1987年因支持民主改革而被迫辭職。希望推動改革的中國人民視胡耀邦為英雄，當他心臟病發逝世的消息於1989年4月15日傳到北京各大學，學生開始聚集並臨時發起悼念和示威活動。據說北京師範大學一名學生「騎著單車拿了個擴音器指揮陷入混亂的群眾」，人群很快開始朝天安門廣場行進。

其中一名示威者是30歲的記者張伯笠，他那時是北京大學的作家班學員。張伯笠明白示威學生「需要向政府提出要求」，於是他停下腳步拿出紙筆，很快列出呼籲政府施行民主、保障新聞自由、反對貪官汙吏等要求，這些訴求於是成了六四運動的基礎。「我寫下7項要求，」張伯笠回憶道，「然後騎單車追上其他人。」

接下來數天，又有數千人湧入天安門廣場，人群擠滿人民大會堂、安放毛澤東遺體的毛主席紀念堂，以及其他中共權力中樞與象徵所在的廣場。廣場中央聳立著十層樓高的人民英雄紀念碑，民眾在碑上掛起巨幅胡耀邦肖像。4月22日，胡耀邦的國葬儀式於人民大會堂舉行，超過十萬名學生聚集在外，要求與時任國務院總理的李鵬會面。

中國各地皆發生抗議示威活動，中共中央政治局內部展開激烈辯論，李鵬和其他強硬派敦促最高領導人鄧小平採取高壓手段強力鎮壓示威群眾。4月26日，中共黨報《人民日報》發布社論，稱天安門示威運動的目的是要「搗亂全國」，「是一場有計畫的陰謀，是一次動亂」。

但有更多示威者湧入天安門廣場，很多人騎著單車前來。大多數的人騎單速的城市自行車，也有些人是騎後面拖著載貨平板的三輪人力車。騎單車的示威者帶來寫了標語的旗幟和牌板，旗幟在他們身後隨風飄盪。一名觀察者將他們比擬為高桅帆船組成的艦隊—大批單車彷彿參加賽船會，浩浩蕩蕩駛入北京的大街小巷。有些示威者騎車時互相勾著手臂，透過這種雜技招式展現團結精神和力量。

5月10日，學生舉行大規模「單車遊行」，以表態支持要求保障新聞自由的記者。有超過1萬名示威者騎單車參與遊行，長25英里的遊行路線是沿著北京古城牆遺跡繞行前往天安門廣場。當時住在北京的美國學生金培力（Philip J. Cunningham）也加入遊行隊伍，當天與其他人一起從北京大學校園出發。他在回憶錄《天安門明月》（Tiananmen Moon；2009）中記述，遊行在群眾違反警方禁令、成功衝入廣場時達到高潮：

當天最激動亢奮的時候，就在大家瘋狂衝進天安門廣場那一刻。拚著一股桀驁不馴之氣，我們一大群人呈巨大橫排，蜂擁衝入已成禁地的廣場。⋯⋯騎在單車上放眼望去，景象無比壯觀。在我們身前和身後，紅色旗幟和各校標語在半空中飛揚，隨著疾馳的單車大隊飄盪鋪展。這些旗幟和標語明明是繫在單車上，或由騎車技術高明的示威者高舉，卻讓人有種錯覺，以為它們就像魔法師學徒的飛天掃帚，有魔力能夠自己飛到空中。

如果說因為有單車和三輪車，天安門靜坐示威才得以延續，絕非言過其實。廣場上的民眾利用單車來豎立旗桿和搭設帳篷，三輪車的載貨平板上下成了民眾打地鋪的位子，一輛輛單車和三輪車將源源不斷的物資補給運入天安門廣場，車子也成了小吃攤和飲料攤。超過3000名示威者開始絕食抗議後，醫師和護理師在單車車手把上掛了自製的紅十字，騎車趕到天安門廣場當志工。民眾也將載貨三輪車改造成戰地行軍床運送病弱不支者。

政府於5月20日宣布北京戒嚴，大眾運輸全面停止營運，之後單車更是變得不可或缺。示威者騎單車來回各大學校園傳遞訊息、交流情報。學生在天安門正對面立起的民主女神像，則是從中央美術學院以三輪人力車載運各部位到廣場後再組裝完成，屹立的女神像剛好面對極具象徵意義的20英尺高毛主席肖像。