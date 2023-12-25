《誰讓青春沒有明天》：連吃飯錢也拿來買毒？孩子們告訴社工，因為害怕在學校「被孤立」
我們想讓你知道的是
過去，販毒集團不會特別想賣毒給學生，因為學生沒錢。但是近年來為了拓展規模、增闢財源，他們開始將毒手伸進校園，看中學生容易受到同儕蠱惑與好奇的心態，逐漸在校園內形成一種令人憂心的新型供需模式。
文：戴志揚
全班30位女同學染毒，淪陷酒店賣身——「毒品」是隨時在孩子身邊的一顆未爆彈
短短半年，同班30人集體染毒
跑新聞的生涯中有許多「不思議」，這些讓我覺得難以置信、無法理解或是根本無厘頭的案件，最常出現在青少年身上或是校園內。
其中，「毒品」有如隨時存在於孩子身邊的一顆未爆彈。
2010年，警方接獲線報，得知有一群高職女學生在某酒店上班。「有未成年少女在轄內的酒店陪酒！」這句話觸動警方的敏感神經，於是開始布線調查，未料真的查獲一票少女陪酒，更讓警方驚訝的是，她們竟然還是同班同學。
案件的源起，是一名應召站的馬伕在高中校園利用小藥頭拓展下線，並教他們務必要對同學灌輸「吸食三級毒品Ｋ他命無罪」的錯誤觀念。一開始，先邀約招待外出唱歌、聚餐，免費提供Ｋ他命、搖頭丸給無知的同學吸食，待他們漸漸成癮後，再引誘他們「進階」吸食第二級毒品安非他命。
其中一名下線誘騙了一個叫晴天的女孩受害，當她染毒後，又鎖定同班同學當目標，短短半年內的連鎖效應，竟讓30位女同學染上毒癮。
碰了分享的「捲菸」和「咖啡」之後
在染毒之前，晴天是個性開朗、愛交朋友的陽光少女。高二的寒假，學長約她到KTV。酒酣耳熱時，學長拿出幾支細長捲菸及咖啡包調好後，鼓吹大家共享。
雖然她約略知道是自己不該碰的東西，但在學長半誘惑、半勸說下，忍不住吸了幾口菸，瞬間感覺身體變輕，還止不住地狂笑。
接著她喝下提神咖啡，只覺得天旋地轉，身體無法控制地舞動，眼前的世界充滿扭曲與奇幻色彩。
以為「我不會上癮」，其實早已染上毒癮
這場聚會後，晴天成了學長歡唱趴的固定咖，每次都抱著「嚐一口就好，我會小心，不會上癮」的心態。
不到一個月，她開始不時地感到極度疲倦，呵欠連連，坐立難安，身體內有如螞蟻爬過，由內而外出現發癢、刺痛感，白皙的臉龐也冒出幾顆痘痘。她渾然不知自己已染上毒癮，而這些墜入地獄般的折磨與不適就是「戒斷症狀」。
只有學長提供的毒品能緩解這些症狀，於是她急著找學長「唱歌」。儘管學長貼心地允諾她的要求，卻若有似無地語帶刀鋒說：「這也是我花了不少錢買的。下次多少補貼我一些吧，否則你就自己找人買。」
從此以後，晴天開始向學長買毒。但掏盡零用錢，甚至想盡各種理由從父母身上攢錢，仍不夠支付每天買毒所需。
為了賺更多錢買毒、還債，拉同學下海
有一天，學長帶著一位自稱是經紀人的朋友找上門，直接要她去酒店陪酒償債。面對自己無力償還的買毒債務，晴天只好答應陪酒，但堅持不賣身。
然而才上班第二個星期，客人就要求帶出場。她堅持謹守自己「不賣身」的底線，結果經紀人直接變臉，叫幾個小弟把她帶到小房間內，給了一陣毒打。不得已之下，她只好下海。
不久後，為了賺更多錢買毒及還債，晴天也開始成為販毒集團與酒店經紀人的下線，模仿著過去學長誘她掉入陷阱的模式，也設下陷阱，找同班同學下手……
只有讓自己半夢半醒，才能撐過一天……
某天，和刑警熟識的幾名酒客來到這家酒店內，意外發現同一個包廂的小姐竟然是同班同學，而且來上班的還不只這幾人。
警方獲報得知後，發動一場大規模的掃蕩，晴天進了警局，她上班的酒店另有14名同學也被逮，甚至還有其他女同學跨縣市陪酒。
警方也發現還有多人因還不出毒債，遭酒店經紀人用鐵鍊綁在小房間內拘禁，逼迫性交易。
在這段期間，若有人想要脫離酒店或拒絕上班，就會有黑衣人出面威脅：「馬上讓你家人知道你在吸毒，還在陪酒！」感到恐懼的女學生只能含淚繼續受到操控。
當少女的身分一一被清查出來，員警和檢察官都無法置信，30名在學少女竟然在如老鼠會般一個拉一個的網絡下，集體吸毒。她們與晴天有同樣的遭遇，因為擔心父母知情，不敢發出求救訊號，最後愈陷愈深，無力自拔。
這群同班同學陷落速度之快，在台灣教育史上罕見。
一名女學生被捕後，對社工說：「吸毒、坐檯陪酒，都是惡性循環的不歸路。我知道這樣不對、這樣不好，但我真的找不到方法回頭。」
她懷念以前對未來懷有憧憬的時光，但從發現染上毒癮那刻，最後為了購毒而養債，簽下賣身契、進入酒店陪酒，每天的頭腦毫無清醒過。
她說：「我連亂想的時間與心情都沒有，我也不想清醒。只有讓自己半夢半醒，我才能撐過一天……」
「我們都是毒一班」，駭人卻真實
「我們都是毒一班」的這個駭人案例，讓台灣毒品入侵校園的途徑與手法一覽無遺。
反毒是一項從家庭到整個社會都要支持、配合且動起來的大工程，只要有一個環節失能，就會成為破口，任憑花再多的努力也將功虧一簣。
怕被同學孤立，只能跟著失速下墜
過去，販毒集團不會特別想賣毒給學生，因為學生沒錢。但是近年來為了拓展規模、增闢財源，他們開始將毒手伸進校園，看中學生容易受到同儕蠱惑與好奇的心態，逐漸在校園內形成一種令人憂心的新型供需模式。
曾有竹聯幫成員為了拓展旗下的販毒版圖，有計畫地吸收學生，透過毒品所收的手下有上百人，最後東窗事發，有三十幾人被帶到警局。
為什麼他們會如下水餃般，一個拉一個地掉入染毒深淵，連吃飯錢也拿來買毒？孩子們告訴社工，因為害怕在學校「被孤立」。
其中一個叫阿忠的學生說，眼看身邊的朋友一個個向吸毒的同學靠過去，雖然不斷告訴自己不可以，但他終究忍不住好奇地初嚐一口安非他命，從此卻開啟與毒癮纏鬥的人生。
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。