《誰讓青春沒有明天》：連吃飯錢也拿來買毒？孩子們告訴社工，因為害怕在學校「被孤立」

文：戴志揚

全班30位女同學染毒，淪陷酒店賣身——「毒品」是隨時在孩子身邊的一顆未爆彈

短短半年，同班30人集體染毒

跑新聞的生涯中有許多「不思議」，這些讓我覺得難以置信、無法理解或是根本無厘頭的案件，最常出現在青少年身上或是校園內。

其中，「毒品」有如隨時存在於孩子身邊的一顆未爆彈。

2010年，警方接獲線報，得知有一群高職女學生在某酒店上班。「有未成年少女在轄內的酒店陪酒！」這句話觸動警方的敏感神經，於是開始布線調查，未料真的查獲一票少女陪酒，更讓警方驚訝的是，她們竟然還是同班同學。

案件的源起，是一名應召站的馬伕在高中校園利用小藥頭拓展下線，並教他們務必要對同學灌輸「吸食三級毒品Ｋ他命無罪」的錯誤觀念。一開始，先邀約招待外出唱歌、聚餐，免費提供Ｋ他命、搖頭丸給無知的同學吸食，待他們漸漸成癮後，再引誘他們「進階」吸食第二級毒品安非他命。

其中一名下線誘騙了一個叫晴天的女孩受害，當她染毒後，又鎖定同班同學當目標，短短半年內的連鎖效應，竟讓30位女同學染上毒癮。

碰了分享的「捲菸」和「咖啡」之後

在染毒之前，晴天是個性開朗、愛交朋友的陽光少女。高二的寒假，學長約她到KTV。酒酣耳熱時，學長拿出幾支細長捲菸及咖啡包調好後，鼓吹大家共享。

雖然她約略知道是自己不該碰的東西，但在學長半誘惑、半勸說下，忍不住吸了幾口菸，瞬間感覺身體變輕，還止不住地狂笑。

接著她喝下提神咖啡，只覺得天旋地轉，身體無法控制地舞動，眼前的世界充滿扭曲與奇幻色彩。

以為「我不會上癮」，其實早已染上毒癮

這場聚會後，晴天成了學長歡唱趴的固定咖，每次都抱著「嚐一口就好，我會小心，不會上癮」的心態。

不到一個月，她開始不時地感到極度疲倦，呵欠連連，坐立難安，身體內有如螞蟻爬過，由內而外出現發癢、刺痛感，白皙的臉龐也冒出幾顆痘痘。她渾然不知自己已染上毒癮，而這些墜入地獄般的折磨與不適就是「戒斷症狀」。

只有學長提供的毒品能緩解這些症狀，於是她急著找學長「唱歌」。儘管學長貼心地允諾她的要求，卻若有似無地語帶刀鋒說：「這也是我花了不少錢買的。下次多少補貼我一些吧，否則你就自己找人買。」

從此以後，晴天開始向學長買毒。但掏盡零用錢，甚至想盡各種理由從父母身上攢錢，仍不夠支付每天買毒所需。

為了賺更多錢買毒、還債，拉同學下海

有一天，學長帶著一位自稱是經紀人的朋友找上門，直接要她去酒店陪酒償債。面對自己無力償還的買毒債務，晴天只好答應陪酒，但堅持不賣身。

然而才上班第二個星期，客人就要求帶出場。她堅持謹守自己「不賣身」的底線，結果經紀人直接變臉，叫幾個小弟把她帶到小房間內，給了一陣毒打。不得已之下，她只好下海。

不久後，為了賺更多錢買毒及還債，晴天也開始成為販毒集團與酒店經紀人的下線，模仿著過去學長誘她掉入陷阱的模式，也設下陷阱，找同班同學下手……

只有讓自己半夢半醒，才能撐過一天……

某天，和刑警熟識的幾名酒客來到這家酒店內，意外發現同一個包廂的小姐竟然是同班同學，而且來上班的還不只這幾人。

警方獲報得知後，發動一場大規模的掃蕩，晴天進了警局，她上班的酒店另有14名同學也被逮，甚至還有其他女同學跨縣市陪酒。

警方也發現還有多人因還不出毒債，遭酒店經紀人用鐵鍊綁在小房間內拘禁，逼迫性交易。

在這段期間，若有人想要脫離酒店或拒絕上班，就會有黑衣人出面威脅：「馬上讓你家人知道你在吸毒，還在陪酒！」感到恐懼的女學生只能含淚繼續受到操控。

當少女的身分一一被清查出來，員警和檢察官都無法置信，30名在學少女竟然在如老鼠會般一個拉一個的網絡下，集體吸毒。她們與晴天有同樣的遭遇，因為擔心父母知情，不敢發出求救訊號，最後愈陷愈深，無力自拔。

這群同班同學陷落速度之快，在台灣教育史上罕見。

一名女學生被捕後，對社工說：「吸毒、坐檯陪酒，都是惡性循環的不歸路。我知道這樣不對、這樣不好，但我真的找不到方法回頭。」

她懷念以前對未來懷有憧憬的時光，但從發現染上毒癮那刻，最後為了購毒而養債，簽下賣身契、進入酒店陪酒，每天的頭腦毫無清醒過。

她說：「我連亂想的時間與心情都沒有，我也不想清醒。只有讓自己半夢半醒，我才能撐過一天……」

「我們都是毒一班」，駭人卻真實

「我們都是毒一班」的這個駭人案例，讓台灣毒品入侵校園的途徑與手法一覽無遺。

反毒是一項從家庭到整個社會都要支持、配合且動起來的大工程，只要有一個環節失能，就會成為破口，任憑花再多的努力也將功虧一簣。

怕被同學孤立，只能跟著失速下墜

過去，販毒集團不會特別想賣毒給學生，因為學生沒錢。但是近年來為了拓展規模、增闢財源，他們開始將毒手伸進校園，看中學生容易受到同儕蠱惑與好奇的心態，逐漸在校園內形成一種令人憂心的新型供需模式。

曾有竹聯幫成員為了拓展旗下的販毒版圖，有計畫地吸收學生，透過毒品所收的手下有上百人，最後東窗事發，有三十幾人被帶到警局。

為什麼他們會如下水餃般，一個拉一個地掉入染毒深淵，連吃飯錢也拿來買毒？孩子們告訴社工，因為害怕在學校「被孤立」。

其中一個叫阿忠的學生說，眼看身邊的朋友一個個向吸毒的同學靠過去，雖然不斷告訴自己不可以，但他終究忍不住好奇地初嚐一口安非他命，從此卻開啟與毒癮纏鬥的人生。