《流亡拉丁美洲》：後悔當初沒有做足功課，居然在入境墨西哥的海關被敲了槓！

文：Soy Mavis

歡迎光臨墨西哥——小心一入境就被騙

貝里斯沒有的麥當勞、漢堡王或肯德基，在從貝里斯市北上後的三小時就都有了，那是貝墨邊境的切圖瑪爾市（Chetumal）。是的，我在中美的流浪記終於在聖誕假期光臨了墨西哥！

墨西哥可說是提起拉丁美洲文化不可或缺的大國，但鮮少台灣人能說出他正確的地理位置。當你提起墨西哥，十之八九的台灣人會回答你：「噢！川普造長城的那個？」、「不是在中南美嘛！？」但若你攤開地圖，會發現他其實就是在北美洲的尾巴：上到下是加拿大、美國和墨西哥，而我們說的中美洲是個橋段，連著北美洲和南美洲。

然而，會以為墨西哥在中南美這樣地理知識上的謬誤，是因為除了地理課綱，還有媒體和政治的介入。若仔細一點看地圖，應該可以發現，中美這個地域是屬於北美洲的範疇，簡而易該：只有北美洲和南美洲，所謂的中美不過是政治地理。也因為如此，想統稱這包含墨西哥的西語國度，可以稱它為拉丁美洲。

墨國的國土若要我形容，我說它像隻大鯨魚，翹起的尾鰭圍繞出墨西哥灣，整個尾鰭就是因馬雅文明曾昌盛的猶加敦半島（Península de Yucatán），尾鰭下方開始連結中美。我們就是於尾鰭的側翼往上玩起，行政劃分為金塔納羅奧州（Quintana roo），由貝墨邊界切圖馬爾市（Chetumal）向北玩到坎昆（Cancún）再轉機至墨西哥市（Ciudad de México）最後再回到梅里達（Mérida）。

切圖馬爾市（Chetumal）除了是位於貝墨邊界重要的城市外，也是金塔納羅奧州（Quintana roo）的首都。貝國內部無大型製造業無法讓進出口平衡維持物價水平，相比墨國有豐沛的資源物價低上許多。

許多貝國人假日就是乘著公車到切圖馬爾採購一些生活用品，因為不用付貝里斯離境費、入境墨國沒超過七天也不用付離境費，採購日常所需不要太過分都還不會被海關抽稅，划算至極！有餘力的父母假日就帶著小孩們到切圖馬爾市（Chetumal）光臨知名速食店，入住便宜卻有泳池的飯店玩耍。墨西哥對許多拉美國家來說，無疑是他們欣羨的泱泱大國。

而為什麼我對出入境費用如此熟悉？就得說起自身被騙的慘痛經驗。

墨西哥交通方便，ADO巴士橫行全國，我們在貝里斯市公車站搭乘ADO北上入境，墨西哥國境大，一趟旅程通常5-6小時起跳，巴士內有廁所供使用。夜班巴士在夜晚駛向邊界，首先得出境貝里斯，司機會請全車的人下車向貝里斯海關報到，非貝國人民得繳付四十貝幣（約650台幣）的出境費，於此同時，ADO巴士會被臨檢看看車內是否藏有毒品，一切都沒問題乘客才能回到巴士內開往墨西哥入境。

由於我們搭的是夜班巴士，抵達墨西哥入境海關口已是凌晨，只剩鬆散的軍備和少量的人力。入境的辦公室除了和貝里斯相比大了很多外，流程都是一樣的得排隊蓋入境章。那時我剛從睡夢中醒來，順著車上的乘客乖乖掏錢，但海關的樣子很不對勁！

「繳多少錢？」我睡眼惺忪地問前方的旅人。

「23美金。」他答。

我翻找錢包找出了20元貝幣和20元美金（貝幣和美金為2:1），我問司機：「這樣混著貨幣可以嗎？」

司機毫不猶豫：「當然可以呀！」

輪到我時海關接過我的護照，看見我的墨西哥簽證就馬上接過貝幣和美金還問我要找多少墨西哥披索？

不是一般會告訴我匯率然後算給我看嗎？我愣愣地回：「120披索？」

海關神色有些慌張，冒著汗急從抽屜撈出一些零錢塞給我，像是在搪塞什麼一樣。後來上了巴士清點才發現他多找了一些零錢，但想也沒想我就又隨著巴士行進的韻律昏睡過去。

事後回想起這些不對勁我才傳訊息問在大使館工作的海產：「他好像連收據都是從抽屜拿出來的。」

海產：「噢！他們這些人！」，他忿恨的罵完公務員才跟我解釋：「你們根本就被騙了！根本沒有所謂的入境費用，唯一要付的是如果在墨國內待超過七天才需要付的離境費，且若是飛離墨西哥，離境費會算在機票裡，只有其他方式如步行或巴士才需要付離境費！」

等到有網路時一查才發現案例果真層出不窮，惡質的還有旅行社和司機，會一起聯手詐騙，我還發現大多都只會騙離境費，我這次遇到的收起「入境費」還真是新招呀！想起那晚司機毫不猶豫說當然可以同時收美金和貝幣的嘴臉，對，你當然可以啊！因為不管美金還是貝幣都進你口袋了。我後悔當初剛睡醒頭腦混沌且沒有做足功課，居然在一個國家的政府機關面前被敲了槓！

夜，還長。

再一次停車是在巴卡拉爾市（Bacalar），這是一處因潟湖而聞名的度假小鎮，停在此是因為得讓乘客在這的ADO車站加買一段到坎昆（Cancun）的車票。夜深車站寂寥無人，只有電視機和收費站台的大媽。零星的旅人上前繳費，快輪到我時側邊的電視畫風一轉，發出了令人面紅耳赤的呻吟聲，前面還是我聽不懂的西文，後續就是毫無語言障礙都知道在播什麼的劇情，我頭也不敢轉急等著買完車票離去。

我和朋友不好意思討論起這話題，只隱約聽見後排的旅人向收費的大媽抱怨，大媽確認了一下電視後訕笑：「喔～是這個呀！」

原來是不知幾點後解禁的深夜節目，豪放地在旅人面前展露無疑是墨國的熱情奔放！我躲進巴士裡，心裡想著，這個國家真不是浪得虛名！即便後續的旅途順利平安，第一晚的造訪著實讓我印象深刻，這個國家原來不只是傳說的毒梟和幫派，墨國的政府和各處行政單位，也不是省油的燈呢。