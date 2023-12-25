《華頓商學院趨勢剖析》：在零工經濟中，老年人有可能成為最勤勉的一群人

文：馬洛．吉蘭（Mauro F. Guillén）

三分之一的美國人退而不休

正式退休的美國人，有將近三分之一仍繼續工作賺錢，在歐洲以外的其他國家，也是類似的比例。雪莉．蘇麗文（Sherry Sullivan）和艾克蘭．艾爾．雅瑞斯（Akram Al Ariss），針對退休後繼續工作的人，展開大規模的文獻回顧研究，結果發現退休後繼續工作的主因，其實是經濟因素。

此外，教育程度較高的族群，退休後繼續工作的比例也較高。有些產業人力短缺，即使年紀大了，也容易找到兼職或全職工作。「教育程度較高的退休人士，特別容易找到有薪水的工作，或是一邊做有薪的工作，一邊當無薪的志工。」

心理因素也會有影響。「如果認為工作會滿足社交......和個人......需求，退休後更有可能繼續工作賺錢。」退休後選擇做慈善或創業，心理因素也是原因。「如果認為工作會實現世代傳承（例如把知識傳授給他人，對社會有貢獻），更可能從事看護或志工活動，不拿薪水。」其他研究人員發現，有些退休人士重視個人獨立和成就，偏好當自營作業者；另外有一些人，選擇受僱於人，可能是要貢獻社會，或者找一些事情做，活絡身體和心靈。

心理學研究證實，退休後繼續工作，不只是因為財務失算或規劃不善（例如退休後突然驚覺，退休金和儲蓄可能不夠用），而是有更複雜的因素，例如不工作以後，生活頓失重心，亂成一團。

根據基於美國健康與退休研究（U.S. Health and Retirement Study），退休後繼續工作的人有超過八○％是出於自己的期望。哈佛醫學院（Harvard Medical School）經濟學家妮可．梅斯塔斯（Nicole Maestas）認為：「退休後繼續工作的人，大多在退休以前就有這樣的打算。唯獨少數一群人，原本決定不工作，後來卻重返職場，但追根究柢，經濟困難通常不是主因。」她因此推測，這些人是等到真正離開勞動力市場，才考慮回去繼續工作的。

「如果要說有什麼衝擊，導致這些人回去工作，大概是退休這件事並沒有想像中那麼美好。」退休後決定繼續工作，終究是因為「工作的期望尚未實現」，而非「休閒的期望尚未滿足」。換句話說，那些繼續工作的退休人士並非不滿意退休後的休閒生活，而是討厭不工作的空虛。

根據梅斯塔斯的估算，大約四○％的退休人士和五三％提早退休的人，終究會重返工作崗位。

不過，退休後和退休前的工作狀況，無法相提並論。退休後做的工作，薪資顯然較低，雇主普遍不提供醫療保健福利。退休人士會刻意避開耗費體力的工作，往往會離開製造業，偏好服務業的工作機會。

值得注意的是，退休後繼續工作的人各有不同的歷程。有些人從全職工作退休後，直接轉做兼職，另外有些人從全職工作退休後，有一段時間完全沒工作，後來才重返職場，從事一些勞動。

如果是後者，完全顛覆了人生序列模型，等於在人生各個階段來回穿梭。梅斯塔斯研究發現，原則上，退休後更容易找到工作的人偏好部分退休；相反地，有些人退休後不容易找工作，或者需要先學習新技能，只好完全退休。在未來，我們可能會期望退休人士利用閒暇的時間，重返全職學習模式，探索新的職業，追求另一個符合他們需求和偏好的職業。

梅斯塔斯發現，「退休後先休息一陣子的人，比起一退休就直接轉做兼職的人，更有機會轉行。」這有什麼含義呢？在年齡層的最頂端，人生序列模型正在沒落，取而代之的是更複雜的模式。先從工作到退休，再從退休到學習，最後從學習到重返工作崗位。

AI將消除高齡劣勢

科技對人類的工作有什麼影響？南安普敦大學（University of Southampton）老年學家珍．法金漢（Jane Falkingham）認為，耗費體力的工作會逐漸交給機器或機器人來做。她說：「這正在改變工作的性質，有助於延長工作年限。」

有些人在職場提倡多元包容，相信科技可以消除高齡的劣勢，並發揮多世代職場的潛力。麗莎．麥可斯（Lisa Michaels）是自由作家，同時也是編輯和行銷顧問，認為「工作團隊中的老員工有很多珍貴的價值，看待事情的角度有別於年輕人，也可以擔任新世代的導師。」在她看來，人工智慧軟體簡單好用，將幫助六十多歲的人適應職場的科技變遷，以免在重複性任務犯錯，也就有更多的餘裕，專心處理最擅長的事。「智慧機器可以幫老員工代勞，完成重複性任務，老員工就可以挪出更多的時間，執行更需要創造力、更有意義的任務。」

她甚至提議利用物聯網（Internet of Things,IoT），串連所有的裝置和感測器，「讓新人直接向老員工學習，如果老員工剛好身兼導師，就算不在場，也可以透過物聯網提供指導，訓練年輕員工。」她甚至提到一個特殊情況，「如果老員工訓練的新人出問題，能夠即時介入，掌控情況。」她還建議做好資料分析，追蹤不同的工作風格和觀點，對多世代職場的影響。

最誘人的機會其實潛藏在遠距科技，方便老年人在家辦公和學習。退休最大的優點就是擺脫固定的時程表，例如上下班通勤，如果這樣的話，遠距工作的模式讓六十歲以上的人能夠實現快樂的彈性工作，企業與經濟體也能夠善用老年人的經驗。同理可證，退休人士也可以透過遠距學習，銜接退休後的新工作，方便換工作和轉行。