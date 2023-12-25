《華頓商學院趨勢剖析》：在零工經濟中，老年人有可能成為最勤勉的一群人
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除了傳統的工作模式外，現在還有遠距工作這個替代選擇，零工經濟（以科技為基礎的自由工作者）也迅速成長，尤其是共享應用程式（例如Uber、Airbnb），以及數位工作平台崛起，導致勞動市場的經濟活動人口和非經濟活動人口，不再像之前那麼截然二分，新增一連串的混合類別，可能是兼職或自由工作者。
文：馬洛．吉蘭（Mauro F. Guillén）
三分之一的美國人退而不休
正式退休的美國人，有將近三分之一仍繼續工作賺錢，在歐洲以外的其他國家，也是類似的比例。雪莉．蘇麗文（Sherry Sullivan）和艾克蘭．艾爾．雅瑞斯（Akram Al Ariss），針對退休後繼續工作的人，展開大規模的文獻回顧研究，結果發現退休後繼續工作的主因，其實是經濟因素。
此外，教育程度較高的族群，退休後繼續工作的比例也較高。有些產業人力短缺，即使年紀大了，也容易找到兼職或全職工作。「教育程度較高的退休人士，特別容易找到有薪水的工作，或是一邊做有薪的工作，一邊當無薪的志工。」
心理因素也會有影響。「如果認為工作會滿足社交......和個人......需求，退休後更有可能繼續工作賺錢。」退休後選擇做慈善或創業，心理因素也是原因。「如果認為工作會實現世代傳承（例如把知識傳授給他人，對社會有貢獻），更可能從事看護或志工活動，不拿薪水。」其他研究人員發現，有些退休人士重視個人獨立和成就，偏好當自營作業者；另外有一些人，選擇受僱於人，可能是要貢獻社會，或者找一些事情做，活絡身體和心靈。
心理學研究證實，退休後繼續工作，不只是因為財務失算或規劃不善（例如退休後突然驚覺，退休金和儲蓄可能不夠用），而是有更複雜的因素，例如不工作以後，生活頓失重心，亂成一團。
根據基於美國健康與退休研究（U.S. Health and Retirement Study），退休後繼續工作的人有超過八○％是出於自己的期望。哈佛醫學院（Harvard Medical School）經濟學家妮可．梅斯塔斯（Nicole Maestas）認為：「退休後繼續工作的人，大多在退休以前就有這樣的打算。唯獨少數一群人，原本決定不工作，後來卻重返職場，但追根究柢，經濟困難通常不是主因。」她因此推測，這些人是等到真正離開勞動力市場，才考慮回去繼續工作的。
「如果要說有什麼衝擊，導致這些人回去工作，大概是退休這件事並沒有想像中那麼美好。」退休後決定繼續工作，終究是因為「工作的期望尚未實現」，而非「休閒的期望尚未滿足」。換句話說，那些繼續工作的退休人士並非不滿意退休後的休閒生活，而是討厭不工作的空虛。
根據梅斯塔斯的估算，大約四○％的退休人士和五三％提早退休的人，終究會重返工作崗位。
不過，退休後和退休前的工作狀況，無法相提並論。退休後做的工作，薪資顯然較低，雇主普遍不提供醫療保健福利。退休人士會刻意避開耗費體力的工作，往往會離開製造業，偏好服務業的工作機會。
值得注意的是，退休後繼續工作的人各有不同的歷程。有些人從全職工作退休後，直接轉做兼職，另外有些人從全職工作退休後，有一段時間完全沒工作，後來才重返職場，從事一些勞動。
如果是後者，完全顛覆了人生序列模型，等於在人生各個階段來回穿梭。梅斯塔斯研究發現，原則上，退休後更容易找到工作的人偏好部分退休；相反地，有些人退休後不容易找工作，或者需要先學習新技能，只好完全退休。在未來，我們可能會期望退休人士利用閒暇的時間，重返全職學習模式，探索新的職業，追求另一個符合他們需求和偏好的職業。
梅斯塔斯發現，「退休後先休息一陣子的人，比起一退休就直接轉做兼職的人，更有機會轉行。」這有什麼含義呢？在年齡層的最頂端，人生序列模型正在沒落，取而代之的是更複雜的模式。先從工作到退休，再從退休到學習，最後從學習到重返工作崗位。
AI將消除高齡劣勢
科技對人類的工作有什麼影響？南安普敦大學（University of Southampton）老年學家珍．法金漢（Jane Falkingham）認為，耗費體力的工作會逐漸交給機器或機器人來做。她說：「這正在改變工作的性質，有助於延長工作年限。」
有些人在職場提倡多元包容，相信科技可以消除高齡的劣勢，並發揮多世代職場的潛力。麗莎．麥可斯（Lisa Michaels）是自由作家，同時也是編輯和行銷顧問，認為「工作團隊中的老員工有很多珍貴的價值，看待事情的角度有別於年輕人，也可以擔任新世代的導師。」在她看來，人工智慧軟體簡單好用，將幫助六十多歲的人適應職場的科技變遷，以免在重複性任務犯錯，也就有更多的餘裕，專心處理最擅長的事。「智慧機器可以幫老員工代勞，完成重複性任務，老員工就可以挪出更多的時間，執行更需要創造力、更有意義的任務。」
她甚至提議利用物聯網（Internet of Things,IoT），串連所有的裝置和感測器，「讓新人直接向老員工學習，如果老員工剛好身兼導師，就算不在場，也可以透過物聯網提供指導，訓練年輕員工。」她甚至提到一個特殊情況，「如果老員工訓練的新人出問題，能夠即時介入，掌控情況。」她還建議做好資料分析，追蹤不同的工作風格和觀點，對多世代職場的影響。
最誘人的機會其實潛藏在遠距科技，方便老年人在家辦公和學習。退休最大的優點就是擺脫固定的時程表，例如上下班通勤，如果這樣的話，遠距工作的模式讓六十歲以上的人能夠實現快樂的彈性工作，企業與經濟體也能夠善用老年人的經驗。同理可證，退休人士也可以透過遠距學習，銜接退休後的新工作，方便換工作和轉行。
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。