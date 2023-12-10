為何我們常坐在沙發上打瞌睡，一躺到床上卻又睡不著？

文：Taylor Mei

無論是身累還是心累，「累」的狀態無論古今中外都會出現。像是經過一天漫長的工作，回到有沙發的家中，可能坐著坐著就睡著了。直到一、兩個小時過去，從沙發上醒來後，完成回家該做的梳洗，等到終於是時候要上床睡覺，卻發現躺在床上的自己竟顯得格外清醒⋯⋯

為何我們常在沙發上睡著？

據《CNN》報導指出，「睡眠壓力」（sleep pressure）是為什麼大家在車上、沙發上較容易睡著的原因之一。睡眠壓力是生理因疲倦等因素，促使人體想要睡覺的一種動力，當清醒的時間愈久，累積的睡眠壓力就會逐漸累積，身體就會變得愈來愈想睡。

再加上人體的生理時鐘也會隨晝夜進行調整，當一天從白天進入黑夜，自然就會變得昏沈。除了睡眠壓力及生理時鐘的影響外，環境也是促使一人是否能有好睡眠的關鍵。如吃完飯後，搭配一個溫暖舒適的空間，加上一盞微弱的燈並以電視節目作為背景音，不僅比起吃飽飯結果發現外面下雨，只好站在騎樓等雨停還要來得舒服許多，也讓人更容易犯睏。

一不小心就把睡眠扣打用光了

這時若真的屈服於睡眠的誘惑，原先高漲的睡眠壓力，很有可能在這樣的情況下被降低，導致到了想要好好躺在床上睡覺的時候，反而會覺得自己怎麼睡都睡不著。

當然把「睡眠扣打」用掉這個情況還是有它的條件，如果只是單純在沙發上不小心打盹個5分鐘左右，或許對晚一點上床睡覺的品質，以及見到周公的速度不會有太大影響。不過，如果這一睡就睡了一個小時，那很有可能等一下躺在床上就只能數羊了。

一般睡眠週期通常是90分鐘左右，逐漸從淺至深層睡眠邁進，經過好一陣子後又再由深向淺。如果睡到一半，因為某些原因在深層睡眠階段醒來，可能會感到十分昏沈，但也非常容易再重新回到原本的睡眠週期。只是若是不小心從淺眠階段醒來，與深層睡眠階段不同，再躺下很有可能也不太容易睡著。