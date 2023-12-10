新加坡宣佈在AI領域搶先機，黃仁勳也捎來輝達將與星國合作的消息
我們想讓你知道的是
時隔25年後再度造訪新加坡的黃仁勳，在記者會上暗示輝達在新加坡將有「更多搞頭」，其中包括可能在當地加建一台超級電腦。此外他也透露，輝達將與新加坡資訊通信媒體發展局合作創建11種語言的大型語言模式（LLM）。
文：李國豪
編按：本文的「我國」、「本地」意指新加坡。
如果說網路的出現，改變了二十世紀末的世界風貌，那在本世紀有類似影響力的，非人工智慧（AI）莫屬，而新加坡顯然也看到了AI領域的潛力，開始動作頻頻，準備搶先機。
本月4日，副總理兼財政部長黃循財在新加坡人工智慧會議（Singapore Conference on AI）開幕晚宴上，宣布我國將推出新版的全國人工智慧策略2.0（National AI Strategy 2.0，簡稱NAIS 2.0）。
透過NAIS 2.0，政府希望加速新加坡人工智慧（AI）的發展，並成為全球AI部署和解決方案創新的領跑者，著手處包括在接下來三年至五年內，把本地人工智慧從業人員擴增至1萬5000人，相當於目前的三倍。
為了擴大AI人才池，星國當局將多管齊下，包括重新設計與擴大AI學徒計劃、向本地企業加緊推廣AI的應用，以及透過在職培訓提升本地勞動團隊的AI技能。當局也將持續歡迎來自全球各地的AI人才。
此外，NAIS 2.0也將打造一個標誌性的AI基地，讓AI創作者和使用者能在同一處共同努力，形成對創新至關重要的知識社區，以孕育本地AI群體。
AI教父來訪
令人振奮的是，NAIS 2.0公佈後兩天，有「AI教父」之稱的美國晶片製造商輝達（Nvidia）聯合創辦人兼首席執行官黃仁勳就在其新加坡之旅中，捎來了該公司將與我國加深AI領域合作的好消息。在這次行程中，黃仁勳也與總理李顯龍和新加坡經濟發展局局長傅美晶會面，討論有關人工智慧的潛在「大投資」。
時隔25年後再度造訪新加坡的黃仁勳在記者會上暗示輝達在新加坡將有「更多搞頭」。
其中包括可能在本地加建一台超級電腦：
「我們在新加坡已經有一台超級電腦，而我們有意再建一台更大的。」
此外他也透露，輝達將與新加坡資訊通信媒體發展局合作創建11種語言的大型語言模式（LLM）。
目前，全球知名的大型語言模型主要源自西方國家，但他們的文化、價值和習俗都與新加坡及其他東南亞國家相去甚遠。而現今世界流行的生成式人工智慧，包括OpenAI的ChatGPT、微軟的Bing和Google的Bard都是基於上述大型語言模型打造。
由新加坡資媒局等機構主導，斥資7000萬新元推出的國家多模式大型語言模型計劃，要目的就是為了開發首個具有東南亞特點的基礎語言模型，以更符合新加坡及週邊地區的獨特語言特徵。
換句話說，這個名為「Sea-Lion」的大型語言模型將更具本土特色及東南亞色彩。
近幾年人工智慧在全球掀起熱潮，輝達更趁勢崛起成為AI晶片市場的領頭羊。
黃仁勳個人也憑著對AI領域的遠見卓識和建樹良多，今年9月獲美國《時代》雜誌評選為I領域百大影響力人物（TIME100 AI）。
與輝達和黃仁勳加深合作，對新加坡的AI之路將大有助益。
適當監管及培訓國人不可或缺
無論如何，我國雄心勃勃，努力搶食AI這塊大餅之際，相關監管機制必不可少，以免具有高度學習和認知能力的AI遭人濫用，乃至對人類文明構成威脅。
但過度監管而扼殺創新的風險，亦不可輕忽。NAIS 2.0報告指出，當局將確保監管環境切合AI發展所需。
至於如何讓本地廣大勞工團隊擁抱這項新科技，善用其帶來的便利，而非遭AI取代或淘汰，自AI熱潮開始以來，一直都是人們心中最大的疑慮。為此，政府強調未來將在成人教育和培訓方面大量投資，以重新培訓員工和提升他們的技能。
NAIS 2.0報告也指出，這項新版AI大計和1.0版本最大的不同是，AI已不僅僅是一種機遇，國人必須懂得AI，新加坡人和企業也應該有成為全球AI領頭羊的遠大抱負。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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韓國整形醫院都在用原廠獨家在台上市!韓國newco 100%純棉洗臉巾是保養的關鍵第一步
我們想讓你知道的是
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
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