以巴衝突：美國一票否決聯合國安理會加薩停火決議案，英國棄權、其他13個成員國投贊成

文：傑里米・鮑文（Jeremy Bowen，BBC國際事務編輯）

聯合國秘書長安東尼奧・古特雷斯表示，加薩衝突「對維護國際和平與安全構成嚴重威脅」，並提到敵對行動蔓延到「被佔領的約旦河西岸、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克和葉門」。

古特雷斯觸發了《聯合國憲章》第99條規定，促使聯合國安理會在周五（12月8日）進行表決，因為他認為這是一個必須提請安理會注意的非常緊急的問題。

以色列政府對聯合國及其秘書長表達了憎厭。

以色列拒絕接受古特雷斯對事態的描述，聲稱他實際上是世界和平的威脅，因為他在以色列完全摧毀哈瑪斯之前就試圖結束戰鬥，是在迎合哈瑪斯。

以色列這種不愉快的情緒不會有所改善，尤其是古特雷斯還提到，還有一個風險是加薩局勢可能會進一步惡化，以至於大批巴勒斯坦人越過邊界進入埃及——這也是埃及政府非常擔心的問題。

古特雷斯說，「加薩人道主義支持系統完全崩潰」的風險很高。巴勒斯坦人認為，這正是以色列想要的，因為以色列想要把所有巴勒斯坦人趕出加薩。

Photo Credit: Reuters / BBC News 聯合國秘書長古特雷斯

以色列不允許記者進入加薩，因此BBC記者無法親自到那裡進行報導，但從我們看到的圖片和影片，以及與我們交流的人來看，古特雷斯所言非常凖確。

盡你所能地想像，那裡平民的處境絕對是災難性的，因為他們遭受了無情的軍事打擊。以色列說，他們正在盡其所能拯救平民的生命，但堅持認為哈瑪斯應該承擔把平民當作人盾的負責。

在聯合國投票階段，美國否決了這項呼籲停火的決議，美國人稱，以色列已說過會遵守戰爭規則，避免不必要平民傷亡。但對於那些擔心大量生命逝去的人而言，這聽起來有些空洞，他們認為以色列的言行之間有差距。

我認為，秘書長決定進行表決——他知道這很可能會被否決——背後的策略是要促使美國人對以色列說：「夠了夠了，你們已經有足夠的時間，殺了足夠多的人，是時候停火了」。

我接觸過的一些外交官說，他們可能會再給以色列一個月的時間——我認為古特雷斯的策略是試圖縮短這個時間，一方面是通過增加國際壓力，另一方面是通過羞辱美國人，讓他們自己意識到不能繼續堅持這個立場，因為它越來越站不住腳。

今天，隨著以色列國防軍（IDF）在加薩關押的囚犯被扒光內衣，用卡車運走的鏡頭的公布，這種壓力也在增加。當地社群媒體上的報導顯示，這些人可能多達700人，這是一幅殘酷的戰爭畫面。

這些消息來源（包括其中一些人的家人）稱，他們是從一所聯合國學校被帶走的，當時他們正在那裡避難，還有一些人試圖逃離，但被殺害。

昨天流傳著一段可怕的影片，影片中六人躺在街上死去，據說他們來自同一地區和同一所學校附近，其中一一具血淋淋的屍體，躺在他攜帶的一面白旗上面。

以色列國防軍說，他們正在努力查明誰是嫌疑人，誰應對10月7日的可怕襲擊負責，而且他們一直在遵守有關衝突的國際法。

但是，對於那些對以色列的所作所為沒有多少同情心，或者因為加薩的屠殺程度而失去同情心的人來說，這是以色列對巴勒斯坦人的尊嚴和健康漠不關心的又一表現。

現在這裡天氣寒冷，所以被迫穿著內衣在街上走動，有些人像影片中那樣被蒙住眼睛，有些人的雙手被反綁在背後，這無疑是令人不快的。

以色列人說這無法避免，其他人則說這非常野蠻。

決議草案遭美國否決

星期五（12月8日），美國否決了聯合國安理會呼籲立即在加薩實行人道主義停火的決議草案。

美國作為安理會常任理事國，有權阻止安理會提交的任何動議。

美國的盟友英國投了棄權票，其他13個成員國投了贊成票。該決議草案由阿拉伯聯合大公國提出，有97個成員國簽署該決議草案成為共同提案國。

聯合國秘書長古特雷斯早些時候表示，加薩局勢正處於崩潰邊緣，現在是「世界和歷史的眼睛都在關注」的時刻。

該決議草案遭否決後，美國尋求捍衛其決定，而其他國家則繼續提出批評。

美國常駐聯合國副代表稱該決議「是一份脫離現實的不平衡決議」，並補充說，該決議沒有包含他們所要求的措辭，包括明確譴責哈瑪斯10月7日襲擊以色列平民的行為。他們還再次呼籲「兩國方案」是實現該地區持久和平的唯一途徑。

美國代表說：「這項決議本質上是說以色列應該容忍這種行為，應該允許這種恐怖行為不受控制。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 以色列駐聯合國大使吉利德・埃爾丹感謝美國總統拜登「堅定地站在我們一邊」。

以色列駐聯合國大使吉利德・埃爾丹（Gilad Erdan）感謝美國總統拜登「堅定地站在我們一邊」，阻止了要求加薩立即停火的決議。埃爾丹在社群媒體上發帖說，美國表現出了「領導力和價值觀」，而且「一點光明驅散了很多黑暗」。

英國代表解釋了為何對停火決議投了棄權票，表示不會投票贊成一項不譴責「哈瑪斯所犯暴行」的決議。

這位代表表示，「以色列需要能夠應對哈瑪斯構成的威脅」，但他補充說，以色列必須遵守國際法。英國並重申了為實現「兩國方案」做出切實努力的重要性。

美國的否決遭到中國和俄羅斯的批評。

該決議草案的共同提案國中國在發言中稱，北京對這一草案被美國否決「表示了極大的失望和遺憾」，該草案的核心是要求加薩立即停火並釋放所有人質。

北京還指責美國拒絕支持停火草案的作法是「雙重標凖」。中國常駐聯合國代表說，「需要指出，一邊縱容戰事延續，一邊聲稱關心加薩民眾的生命安全和人道需求，這是自相矛盾的。」