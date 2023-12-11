以巴衝突：美國一票否決聯合國安理會加薩停火決議案，英國棄權、其他13個成員國投贊成
我們想讓你知道的是
以色列駐聯合國大使吉利德・埃爾丹感謝美國總統拜登「堅定地站在我們一邊」，阻止了要求加薩立即停火的決議。埃爾丹在社群媒體上發帖說，美國表現出了「領導力和價值觀」，而且「一點光明驅散了很多黑暗」。英國代表解釋了為何對停火決議投了棄權票，表示不會投票贊成一項不譴責「哈瑪斯所犯暴行」的決議。
文：傑里米・鮑文（Jeremy Bowen，BBC國際事務編輯）
聯合國秘書長安東尼奧・古特雷斯表示，加薩衝突「對維護國際和平與安全構成嚴重威脅」，並提到敵對行動蔓延到「被佔領的約旦河西岸、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克和葉門」。
古特雷斯觸發了《聯合國憲章》第99條規定，促使聯合國安理會在周五（12月8日）進行表決，因為他認為這是一個必須提請安理會注意的非常緊急的問題。
以色列政府對聯合國及其秘書長表達了憎厭。
以色列拒絕接受古特雷斯對事態的描述，聲稱他實際上是世界和平的威脅，因為他在以色列完全摧毀哈瑪斯之前就試圖結束戰鬥，是在迎合哈瑪斯。
以色列這種不愉快的情緒不會有所改善，尤其是古特雷斯還提到，還有一個風險是加薩局勢可能會進一步惡化，以至於大批巴勒斯坦人越過邊界進入埃及——這也是埃及政府非常擔心的問題。
古特雷斯說，「加薩人道主義支持系統完全崩潰」的風險很高。巴勒斯坦人認為，這正是以色列想要的，因為以色列想要把所有巴勒斯坦人趕出加薩。
以色列不允許記者進入加薩，因此BBC記者無法親自到那裡進行報導，但從我們看到的圖片和影片，以及與我們交流的人來看，古特雷斯所言非常凖確。
盡你所能地想像，那裡平民的處境絕對是災難性的，因為他們遭受了無情的軍事打擊。以色列說，他們正在盡其所能拯救平民的生命，但堅持認為哈瑪斯應該承擔把平民當作人盾的負責。
在聯合國投票階段，美國否決了這項呼籲停火的決議，美國人稱，以色列已說過會遵守戰爭規則，避免不必要平民傷亡。但對於那些擔心大量生命逝去的人而言，這聽起來有些空洞，他們認為以色列的言行之間有差距。
我認為，秘書長決定進行表決——他知道這很可能會被否決——背後的策略是要促使美國人對以色列說：「夠了夠了，你們已經有足夠的時間，殺了足夠多的人，是時候停火了」。
我接觸過的一些外交官說，他們可能會再給以色列一個月的時間——我認為古特雷斯的策略是試圖縮短這個時間，一方面是通過增加國際壓力，另一方面是通過羞辱美國人，讓他們自己意識到不能繼續堅持這個立場，因為它越來越站不住腳。
今天，隨著以色列國防軍（IDF）在加薩關押的囚犯被扒光內衣，用卡車運走的鏡頭的公布，這種壓力也在增加。當地社群媒體上的報導顯示，這些人可能多達700人，這是一幅殘酷的戰爭畫面。
這些消息來源（包括其中一些人的家人）稱，他們是從一所聯合國學校被帶走的，當時他們正在那裡避難，還有一些人試圖逃離，但被殺害。
昨天流傳著一段可怕的影片，影片中六人躺在街上死去，據說他們來自同一地區和同一所學校附近，其中一一具血淋淋的屍體，躺在他攜帶的一面白旗上面。
以色列國防軍說，他們正在努力查明誰是嫌疑人，誰應對10月7日的可怕襲擊負責，而且他們一直在遵守有關衝突的國際法。
但是，對於那些對以色列的所作所為沒有多少同情心，或者因為加薩的屠殺程度而失去同情心的人來說，這是以色列對巴勒斯坦人的尊嚴和健康漠不關心的又一表現。
現在這裡天氣寒冷，所以被迫穿著內衣在街上走動，有些人像影片中那樣被蒙住眼睛，有些人的雙手被反綁在背後，這無疑是令人不快的。
以色列人說這無法避免，其他人則說這非常野蠻。
決議草案遭美國否決
星期五（12月8日），美國否決了聯合國安理會呼籲立即在加薩實行人道主義停火的決議草案。
美國作為安理會常任理事國，有權阻止安理會提交的任何動議。
美國的盟友英國投了棄權票，其他13個成員國投了贊成票。該決議草案由阿拉伯聯合大公國提出，有97個成員國簽署該決議草案成為共同提案國。
聯合國秘書長古特雷斯早些時候表示，加薩局勢正處於崩潰邊緣，現在是「世界和歷史的眼睛都在關注」的時刻。
該決議草案遭否決後，美國尋求捍衛其決定，而其他國家則繼續提出批評。
美國常駐聯合國副代表稱該決議「是一份脫離現實的不平衡決議」，並補充說，該決議沒有包含他們所要求的措辭，包括明確譴責哈瑪斯10月7日襲擊以色列平民的行為。他們還再次呼籲「兩國方案」是實現該地區持久和平的唯一途徑。
美國代表說：「這項決議本質上是說以色列應該容忍這種行為，應該允許這種恐怖行為不受控制。」
以色列駐聯合國大使吉利德・埃爾丹（Gilad Erdan）感謝美國總統拜登「堅定地站在我們一邊」，阻止了要求加薩立即停火的決議。埃爾丹在社群媒體上發帖說，美國表現出了「領導力和價值觀」，而且「一點光明驅散了很多黑暗」。
英國代表解釋了為何對停火決議投了棄權票，表示不會投票贊成一項不譴責「哈瑪斯所犯暴行」的決議。
這位代表表示，「以色列需要能夠應對哈瑪斯構成的威脅」，但他補充說，以色列必須遵守國際法。英國並重申了為實現「兩國方案」做出切實努力的重要性。
美國的否決遭到中國和俄羅斯的批評。
該決議草案的共同提案國中國在發言中稱，北京對這一草案被美國否決「表示了極大的失望和遺憾」，該草案的核心是要求加薩立即停火並釋放所有人質。
北京還指責美國拒絕支持停火草案的作法是「雙重標凖」。中國常駐聯合國代表說，「需要指出，一邊縱容戰事延續，一邊聲稱關心加薩民眾的生命安全和人道需求，這是自相矛盾的。」
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-12-11 以巴衝突：美國一票否決聯合國安理會加薩停火決議案，英國棄權、其他13個成員國投贊成
- 2023-12-11 反猶聽證會表現遭猛烈抨擊，美國賓大校長、董事會主席雙雙辭職
- 2023-12-11 哈瑪斯：除非談判否則以色列討不回任何人質；聯合國、世衛秘書長譴責安理會無視加薩人道危機
Tags：
2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
我們想讓你知道的是
11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）