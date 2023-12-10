大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊，10年7億美元合約創運動史紀錄
我們想讓你知道的是
大谷翔平今天宣布將加盟洛杉磯道奇隊，以一筆10年7億美元（約新台幣220億元）合約，寫下MLB史上也是棒球史上最鉅額合約紀錄。29歲的大谷翔平將成為全球最富有的運動員，年薪7000萬美元（約新台幣22億元）比某些球隊的全隊薪資還多。而在此之前，大聯盟最高平均年薪是魏蘭德（Justin Verlander）、 薛哲（Max Scherzer）保持的4330萬美元，這筆合約也超越了足球巨星梅西2017年到2021年球季與巴塞隆納隊的6.74億美元合約。
大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊 10年7億美元合約創紀錄
（中央社）美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平今（10）天證實，他已與洛杉磯道奇隊簽下價值7億美元（約新台幣220億元）、為期10年的創紀錄合約。
《法新社》報導，大谷翔平在Instagram上發文證實，「我決定選擇道奇隊作為我效力的下個球隊。」
《美聯社》也報導，大谷翔平在洛杉磯天使隊效力6個賽季後，將在當地延續他的職業生涯。
大谷翔平的經紀人巴雷羅（Nez Balelo）透過聲明宣布，「對於一位獨一無二、創造歷史的球員來說，這也是一份獨一無二、創造歷史的合約。大谷很期待開始（與道奇隊）合作，他的合約結構反映出雙方真正的承諾，以確保彼此獲得長期成功。」
大谷翔平加盟道奇獲棒球史上最貴合約 10年總額220億台幣
（中央社）日籍球星大谷翔平今天宣布將加盟洛杉磯道奇隊，同意一筆10年7億美元（約新台幣220億元）合約，這是美國職棒大聯盟（MLB）史上也是棒球史上最鉅額合約。
大谷翔平今天透過社群媒體發表消息，貼出洛杉磯道奇隊徽，向過去效力6年的洛杉磯天使隊球團與球迷表達感謝，同時向道奇隊球迷保證，「為球隊全力以赴直到職業生涯最後一天」。
大谷翔平今（2023）年29歲，簽下這筆10年合約，職棒球員生涯大約40歲是退休年齡，大谷這筆合約如果走完，他很可能在道奇隊退休。
運動媒體《ESPN》報導，大谷這筆合約是棒球史上最鉅額的合約，超越天使前隊友楚勞特（Mike Trout）2019年獲得的12年4.26億美元合約。
大谷平均年薪7000萬美元（約新台幣22億元）也改寫大聯盟紀錄。在此之前，大聯盟最高平均年薪是魏蘭德（Justin Verlander）、 薛哲（Max Scherzer）保持的4330萬美元。
大谷一年領7000萬美元，比某些球隊的全隊薪資還多。巴爾的摩金鶯隊2023年開幕日的團隊薪資是6090萬美元，奧克蘭運動家是5690萬美元。
《洛杉磯時報》引述知情人士報導，這筆天價合約將以一種前所未見的方式付清。也就是當大谷為道奇隊打完10個球季之後，他才會收到大部分的錢，這樣的作法為大谷提供稅收上的優惠，另一方面也讓道奇隊減輕負擔，使球隊資金用在補強陣容。
媒體報導，這份合約沒有逃脫條款，意味在合約期間大谷翔平沒有提前結束合約的權利，除非球隊同意交易或提前結束合約，否則大谷翔平要為道奇隊打滿10年，那時也接近他可能的退休年齡。
大谷翔平加盟道奇獲7億美元合約 稱霸全球運動史
（中央社）日籍球星大谷翔平今天宣布，同意洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元（約新台幣221億元）合約。美國職棒大聯盟官網報導，這是全球運動史上最鉅額合約。
29歲的大谷翔平將成為全球最富有的運動員，大聯盟官網報導，這筆合約超越了足球巨星梅西（Lionel Messi）2017年到2021年球季與巴塞隆納隊的6.74億美元合約。
就北美運動史而言，大谷這筆合約也超越了職業美式足球聯盟（NFL）堪薩斯酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）簽下的10年4.5億美元合約。大谷同時改寫美國職棒紀錄，在此之前洛杉磯天使的前隊友楚勞特（Mike Trout）2019年獲得的12年4.26億美元合約。
《富比世》（Forbes）雜誌分析，大谷翔平的價值凸顯了職業運動的持續成長。近年來娛樂事業因為串流平台而出現重大變化，打破觀眾過去在固定時間收看電視的習慣，但運動賽事不受影響，持續吸引固定時間收看轉播的觀眾。
這樣的收視模式，使得運動賽事轉播在娛樂產業當中保有強勁的競爭力。《富比世》報導，無論美式足球NFL或美國職籃NBA的人氣都持續上升，球隊老闆與球員是最大受益者。
報導指出，大谷翔平這次獲得打破全球運動史紀錄的天價合約，凸顯明星球員在職業運動產業的重要性，頂級球星就像影視產業中的大牌明星，等同票房保證，能為球隊賺進大筆鈔票。
新聞來源
延伸閱讀
- 大谷翔平兩度全票奪美聯MVP，史上第一人；賽揚獎得主出爐：美聯洋基柯爾、國聯教士史奈爾
- 投手大谷，打者翔平——用「不務正業」挑戰大聯盟投打分工
- 大谷翔平「二刀流」締造紀錄，投打局數皆達標MLB史上第一人
- 激不得的大谷翔平：跨世代的天才「三刀流」，可不只是天分！
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
Tags：
「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
我們想讓你知道的是
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
（經濟部能源署廣告）