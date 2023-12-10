大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊，10年7億美元合約創運動史紀錄

大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊 10年7億美元合約創紀錄

（中央社）美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平今（10）天證實，他已與洛杉磯道奇隊簽下價值7億美元（約新台幣220億元）、為期10年的創紀錄合約。

《法新社》報導，大谷翔平在Instagram上發文證實，「我決定選擇道奇隊作為我效力的下個球隊。」

《美聯社》也報導，大谷翔平在洛杉磯天使隊效力6個賽季後，將在當地延續他的職業生涯。

大谷翔平的經紀人巴雷羅（Nez Balelo）透過聲明宣布，「對於一位獨一無二、創造歷史的球員來說，這也是一份獨一無二、創造歷史的合約。大谷很期待開始（與道奇隊）合作，他的合約結構反映出雙方真正的承諾，以確保彼此獲得長期成功。」

大谷翔平加盟道奇獲棒球史上最貴合約 10年總額220億台幣

（中央社）日籍球星大谷翔平今天宣布將加盟洛杉磯道奇隊，同意一筆10年7億美元（約新台幣220億元）合約，這是美國職棒大聯盟（MLB）史上也是棒球史上最鉅額合約。

大谷翔平今天透過社群媒體發表消息，貼出洛杉磯道奇隊徽，向過去效力6年的洛杉磯天使隊球團與球迷表達感謝，同時向道奇隊球迷保證，「為球隊全力以赴直到職業生涯最後一天」。

大谷翔平今（2023）年29歲，簽下這筆10年合約，職棒球員生涯大約40歲是退休年齡，大谷這筆合約如果走完，他很可能在道奇隊退休。

運動媒體《ESPN》報導，大谷這筆合約是棒球史上最鉅額的合約，超越天使前隊友楚勞特（Mike Trout）2019年獲得的12年4.26億美元合約。

大谷平均年薪7000萬美元（約新台幣22億元）也改寫大聯盟紀錄。在此之前，大聯盟最高平均年薪是魏蘭德（Justin Verlander）、 薛哲（Max Scherzer）保持的4330萬美元。

大谷一年領7000萬美元，比某些球隊的全隊薪資還多。巴爾的摩金鶯隊2023年開幕日的團隊薪資是6090萬美元，奧克蘭運動家是5690萬美元。

《洛杉磯時報》引述知情人士報導，這筆天價合約將以一種前所未見的方式付清。也就是當大谷為道奇隊打完10個球季之後，他才會收到大部分的錢，這樣的作法為大谷提供稅收上的優惠，另一方面也讓道奇隊減輕負擔，使球隊資金用在補強陣容。

媒體報導，這份合約沒有逃脫條款，意味在合約期間大谷翔平沒有提前結束合約的權利，除非球隊同意交易或提前結束合約，否則大谷翔平要為道奇隊打滿10年，那時也接近他可能的退休年齡。

大谷翔平加盟道奇獲7億美元合約 稱霸全球運動史

（中央社）日籍球星大谷翔平今天宣布，同意洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元（約新台幣221億元）合約。美國職棒大聯盟官網報導，這是全球運動史上最鉅額合約。

29歲的大谷翔平將成為全球最富有的運動員，大聯盟官網報導，這筆合約超越了足球巨星梅西（Lionel Messi）2017年到2021年球季與巴塞隆納隊的6.74億美元合約。

就北美運動史而言，大谷這筆合約也超越了職業美式足球聯盟（NFL）堪薩斯酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）簽下的10年4.5億美元合約。大谷同時改寫美國職棒紀錄，在此之前洛杉磯天使的前隊友楚勞特（Mike Trout）2019年獲得的12年4.26億美元合約。

《富比世》（Forbes）雜誌分析，大谷翔平的價值凸顯了職業運動的持續成長。近年來娛樂事業因為串流平台而出現重大變化，打破觀眾過去在固定時間收看電視的習慣，但運動賽事不受影響，持續吸引固定時間收看轉播的觀眾。

這樣的收視模式，使得運動賽事轉播在娛樂產業當中保有強勁的競爭力。《富比世》報導，無論美式足球NFL或美國職籃NBA的人氣都持續上升，球隊老闆與球員是最大受益者。

報導指出，大谷翔平這次獲得打破全球運動史紀錄的天價合約，凸顯明星球員在職業運動產業的重要性，頂級球星就像影視產業中的大牌明星，等同票房保證，能為球隊賺進大筆鈔票。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範