亞錦賽台灣2比1擊敗菲律賓，冠軍戰徐若熙先發抗日
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亞錦賽超級循環賽台灣前天不敵日本，昨天擊敗菲律賓晉級冠軍戰，但超級循環賽2場比賽打線發揮不如預期，昨天也僅出現5支安打。總教練表示，面對菲律賓隊投手球速較慢，加上控球不穩定，台灣隊的打者在設定和攻擊掌握上沒能適時調整，所以沒能有所發揮。今天冠軍戰將再碰上日本隊，總教練表示會再開會討論攻守陣容。台灣隊上屆冠軍戰擊敗日本隊奪冠，今天全力搶勝、挑戰2連霸。
亞錦賽台灣2比1擊敗菲律賓，10日與日本爭冠
（中央社）亞洲棒球錦標賽超級循環賽台灣隊昨（9）天靠著投手伍祐城7.1局失1分展現壓制力，6局下抓準菲律賓隊投手群亂流搶分，終場以2比1拿勝、連6屆晉級冠軍戰，今（10）天將再與日本爭冠。
亞洲棒球錦標賽超級循環賽台灣隊前（8）天不敵日本隊，昨天與菲律賓隊交手全力搶勝，台北大巨蛋湧入1萬6298名觀眾進場替台灣隊加油。
昨天比賽兩隊前5局打完僵持不下，台灣隊6局下有攻勢，1人出局後林靖凱選到四壞保送，林承飛敲出二壘打推進，廖健富遭觸身球保送攻占滿壘，滿壘時劉基鴻選到保送擠回第一分，再靠著拿莫．伊漾高飛犧牲打跑回第2分。
先發投手伍祐城用球數精簡，昨天4局上雖有被敲出長打，但都適時穩住陣腳、沒有讓對手延續攻勢，伍祐城投到8局用球數還沒有破80顆，但1人出局後投出四壞保送退場。
張景淯8局1人出局、一壘有人時接手後援，先暴投讓跑者上到二壘，2人出局後被敲出左外野方向安打，左外野手回傳本壘，但主審判定菲律賓隊跑者安全回壘得分，這1分要算在先發投手伍祐城身上。
伍祐城昨天總計用76球投7.1局被敲出4支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分責失分，張景淯中繼0.2局無失分，李子強9局登板後援無失分，替球隊守住勝利。
伍祐城亞錦賽先發郭李建夫給滿分，與日本爭冠盼得點圈有發揮
（中央社）亞洲棒球錦標賽台灣隊昨天以2比1擊敗菲律賓隊、晉級冠軍戰，總教練給先發投手伍祐城表現100分；迎戰今天冠軍戰，郭李建夫期待得點圈打擊發揮，攻守陣容會再開會討論。
亞洲棒球錦標賽超級循環賽台灣隊前天不敵日本隊，昨天在台北大巨蛋擊敗菲律賓隊晉級冠軍戰，但超級循環賽2場比賽打線發揮不如預期，昨天團隊也僅出現5支安打。
總教練郭李建夫表示，昨天打得比較緊張，面對菲律賓隊投手球速較慢，加上控球不穩定，台灣隊的打者在設定和攻擊掌握上沒能適時調整，所以沒能有所發揮。
台灣隊投手群展現壓制力，伍祐城投7.1局被敲出4支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分責失分，好投壓制率隊搶勝、拿下勝投。
郭李建夫給伍祐城表現打100分，也提到有觀察到菲律賓隊對變化球的掌握度比較低，伍祐城的小曲球投得好，昨天這個球路發揮壓制效果，才能讓台灣隊打者抓準空隙打下2分、搶下勝利。
台灣隊昨天團隊5支安打有2安是林承飛敲出，林承飛表示，短期盃賽先得分就有比賽優勢，也提到這2場比賽大家都太想要表現，反而有點綁手綁腳，但過程做好能力範圍可以做到的事情，結果交給上帝，最後一場比賽希望大家好好享受。
今天冠軍戰將再碰上日本隊，郭李建夫表示會再開會討論攻守陣容。台灣隊上屆冠軍戰擊敗日本隊奪冠，今天全力搶勝、挑戰2連霸。
亞錦賽冠軍賽，投手徐若熙先發搶勝
（中央社）亞洲棒球錦標賽台灣隊連6屆闖進冠軍戰，今天將與日本爭冠，派出新生代王牌投手徐若熙先發。徐若熙坦言，這批日本隊球風跟印象中不同，也對中心棒次丸山壯史印象深刻。
徐若熙此次亞錦賽擔任開幕戰先發投手，對韓國總計用77球投7局，僅被敲出2支安打，沒有出現保送，飆出10次三振，沒有失分，根據現場計分板顯示，單場最快球速為150公里，率隊以4比0搶勝、展現王牌身手。
台灣隊此次預賽戰績3連勝晉級超級循環賽複賽，前天延長賽不敵日本隊，昨天以2比1擊敗菲律賓隊搶勝、取得冠軍戰門票，冠軍戰將再與日本隊碰頭，台灣隊將派出徐若熙先發、力拚2連霸。
徐若熙表示，印象中上次在國際賽對上日本隊已經是國中，首度在成棒國際賽對日本投就是高張力的冠軍戰，但他也提到不管是什麼比賽一定都會緊張。
此次亞錦賽日本隊不執行小球戰術、以強攻為球風。徐若熙表示，這跟印象中的日本隊很不一樣，過往覺得日本隊打者棒子很黏、會做戰術，但這批日本隊擅長攻擊直球，腳程也很快。
亞錦賽開幕戰徐若熙母隊味全龍隊總教練葉君璋有到場觀賽，今天應該也會到場。徐若熙表示，這幾天葉總沒有特別提醒什麼，沒有什麼問題就維持下去。
近期台灣隊中陸續有球員出現感冒症狀，徐若熙表示前天開始有喉嚨痛、鼻塞，但沒有發燒，體力沒有受到太大影響。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
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為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
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