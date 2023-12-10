亞錦賽台灣2比1擊敗菲律賓，冠軍戰徐若熙先發抗日

亞錦賽台灣2比1擊敗菲律賓，10日與日本爭冠

（中央社）亞洲棒球錦標賽超級循環賽台灣隊昨（9）天靠著投手伍祐城7.1局失1分展現壓制力，6局下抓準菲律賓隊投手群亂流搶分，終場以2比1拿勝、連6屆晉級冠軍戰，今（10）天將再與日本爭冠。

亞洲棒球錦標賽超級循環賽台灣隊前（8）天不敵日本隊，昨天與菲律賓隊交手全力搶勝，台北大巨蛋湧入1萬6298名觀眾進場替台灣隊加油。

昨天比賽兩隊前5局打完僵持不下，台灣隊6局下有攻勢，1人出局後林靖凱選到四壞保送，林承飛敲出二壘打推進，廖健富遭觸身球保送攻占滿壘，滿壘時劉基鴻選到保送擠回第一分，再靠著拿莫．伊漾高飛犧牲打跑回第2分。

先發投手伍祐城用球數精簡，昨天4局上雖有被敲出長打，但都適時穩住陣腳、沒有讓對手延續攻勢，伍祐城投到8局用球數還沒有破80顆，但1人出局後投出四壞保送退場。

張景淯8局1人出局、一壘有人時接手後援，先暴投讓跑者上到二壘，2人出局後被敲出左外野方向安打，左外野手回傳本壘，但主審判定菲律賓隊跑者安全回壘得分，這1分要算在先發投手伍祐城身上。

伍祐城昨天總計用76球投7.1局被敲出4支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分責失分，張景淯中繼0.2局無失分，李子強9局登板後援無失分，替球隊守住勝利。

伍祐城亞錦賽先發郭李建夫給滿分，與日本爭冠盼得點圈有發揮

（中央社）亞洲棒球錦標賽台灣隊昨天以2比1擊敗菲律賓隊、晉級冠軍戰，總教練給先發投手伍祐城表現100分；迎戰今天冠軍戰，郭李建夫期待得點圈打擊發揮，攻守陣容會再開會討論。

亞洲棒球錦標賽超級循環賽台灣隊前天不敵日本隊，昨天在台北大巨蛋擊敗菲律賓隊晉級冠軍戰，但超級循環賽2場比賽打線發揮不如預期，昨天團隊也僅出現5支安打。

總教練郭李建夫表示，昨天打得比較緊張，面對菲律賓隊投手球速較慢，加上控球不穩定，台灣隊的打者在設定和攻擊掌握上沒能適時調整，所以沒能有所發揮。

台灣隊投手群展現壓制力，伍祐城投7.1局被敲出4支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分責失分，好投壓制率隊搶勝、拿下勝投。

郭李建夫給伍祐城表現打100分，也提到有觀察到菲律賓隊對變化球的掌握度比較低，伍祐城的小曲球投得好，昨天這個球路發揮壓制效果，才能讓台灣隊打者抓準空隙打下2分、搶下勝利。

台灣隊昨天團隊5支安打有2安是林承飛敲出，林承飛表示，短期盃賽先得分就有比賽優勢，也提到這2場比賽大家都太想要表現，反而有點綁手綁腳，但過程做好能力範圍可以做到的事情，結果交給上帝，最後一場比賽希望大家好好享受。

今天冠軍戰將再碰上日本隊，郭李建夫表示會再開會討論攻守陣容。台灣隊上屆冠軍戰擊敗日本隊奪冠，今天全力搶勝、挑戰2連霸。

亞錦賽冠軍賽，投手徐若熙先發搶勝

（中央社）亞洲棒球錦標賽台灣隊連6屆闖進冠軍戰，今天將與日本爭冠，派出新生代王牌投手徐若熙先發。徐若熙坦言，這批日本隊球風跟印象中不同，也對中心棒次丸山壯史印象深刻。

徐若熙此次亞錦賽擔任開幕戰先發投手，對韓國總計用77球投7局，僅被敲出2支安打，沒有出現保送，飆出10次三振，沒有失分，根據現場計分板顯示，單場最快球速為150公里，率隊以4比0搶勝、展現王牌身手。

台灣隊此次預賽戰績3連勝晉級超級循環賽複賽，前天延長賽不敵日本隊，昨天以2比1擊敗菲律賓隊搶勝、取得冠軍戰門票，冠軍戰將再與日本隊碰頭，台灣隊將派出徐若熙先發、力拚2連霸。

徐若熙表示，印象中上次在國際賽對上日本隊已經是國中，首度在成棒國際賽對日本投就是高張力的冠軍戰，但他也提到不管是什麼比賽一定都會緊張。

此次亞錦賽日本隊不執行小球戰術、以強攻為球風。徐若熙表示，這跟印象中的日本隊很不一樣，過往覺得日本隊打者棒子很黏、會做戰術，但這批日本隊擅長攻擊直球，腳程也很快。

亞錦賽開幕戰徐若熙母隊味全龍隊總教練葉君璋有到場觀賽，今天應該也會到場。徐若熙表示，這幾天葉總沒有特別提醒什麼，沒有什麼問題就維持下去。

近期台灣隊中陸續有球員出現感冒症狀，徐若熙表示前天開始有喉嚨痛、鼻塞，但沒有發燒，體力沒有受到太大影響。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範