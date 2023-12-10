以色列「加強緊逼」哈瑪斯，聯合國警告加薩一半人口挨餓、平民無處安身、公共秩序崩潰

以色列矢言緊逼哈瑪斯，聯合國示警一半加薩人挨餓

（中央社）加薩走廊（Gaza Strip）戰火持續延燒，以色列今（10）天矢言「加強緊逼」巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）。聯合國援助官員警告，加薩有一半人口都在挨餓。

《BBC》報導，聯合國世界糧食計劃署（WFP）副主任斯考（Carl Skau）說，僅一小部分的所需物資能夠進入加薩走廊，一些地區有9成民眾整天完全沒東西吃。

斯考表示，加薩局勢惡劣，要運送物資「幾乎不可能」。

以色列認為必須持續空襲加薩，以殲滅哈瑪斯並解救以色列人質。《法新社》報導，以色列今天說，目前仍有137名人質被關押在加薩走廊。

以色列國防軍發言人赫克特（Richard Hecht）今天告訴《BBC》：「任何平民死亡和苦痛都令人痛苦，但我們別無選擇。」

他說：「我們正盡一切所能，盡量深入加薩走廊取得斬獲。」

先前僅有加薩走廊與埃及之間的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）開放，允許限量援助進入加薩。本週以色列同意開放克瑞沙洛（Kerem Shalom）關卡，接下來幾天可從以色列進入加薩，但只有經過檢查的援助卡車可通過。這些卡車之後會到拉法，以跨境入加薩。

斯考表示，他和世界糧食計劃署團隊本週到加薩期間碰上的「恐懼、混亂和絕望」情景讓他難以招架，他們目睹「倉庫、分發地點的混亂，有數以千計絕望的挨餓民眾，超市貨架空空如也，避難所人滿為患，浴室擠爆」。

《法新社》提到，加薩約240萬人口中，估計已有190萬人流離失所。

此外，加薩走廊南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）現在被以色列戰車兩面包夾，居民表示當地局勢嚴峻。

甘尤尼斯市僅存的醫療機構納瑟醫院（Nasser Hospital）的整形外科和燒傷科主任莫哈拉比（Ahmed Moghrabi）接受《BBC》採訪時強忍淚水，講述糧食短缺的情況。

他說：「我有個3歲女兒，她老是跟我要些糖果、蘋果和其他水果，但我沒辦法給她，覺得很無奈。」

他還說：「現在糧食不夠，沒有足夠的食物，只有米飯，你相信嗎？我們吃一次，一天只有一次。」

援助組織表示，加薩面臨「世界末日般」的人道主義局勢，處於被疾病和飢餓壓垮的邊緣。

加薩衛生部最新數據顯示，加薩走廊兩個月來的戰事中，至少有1萬7700人死亡，大部分是婦孺。

美國昨（9）天否決聯合國安全理事會要求加薩走廊戰爭立即人道主義停火的決議草案，引發巴勒斯坦和人道主義團體強烈譴責。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）為否決舉動辯護，表示這項決議草案「脫離了現實，不會以任何具體方式推動實際行動」，並說內容依舊包含無條件停火的要求，這會放任哈瑪斯得以重複10月7日攻擊以色列的行徑。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）感謝「美國採取的正確立場」，並矢言「持續我們殲滅哈瑪斯的正義戰爭」。

此外，《美聯社》報導，10月7日遭遇哈瑪斯攻擊的一處集體農場（kibbutz）代表今天表示，25歲人質巴魯克（Sahar Baruch）已過世。哈瑪斯宣稱他是以軍昨天救援任務失敗時喪命，以軍則說是哈瑪斯殺了他。

加薩南部以哈激烈交戰，聯合國：平民無處安身、公共秩序瀕崩潰

（中央社）以色列軍隊7日在加薩南部大城甘尤尼斯與哈瑪斯武裝分子作戰，聯合國警告表示，以哈戰爭爆發近兩個月，加薩走廊的公共秩序即將徹底瓦解。

目擊者指出，以色列軍隊、戰車、裝甲運兵車和推土機駛進加薩走廊第2大城市甘尤尼斯，迫使已經流離失所的平民百姓再次逃離。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」和「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）的消息人士告訴法新社，他們的武裝分子正在爭奪進入甘尤尼斯的控制權。

但以色列軍隊表示，他們已經突破防線，並「在市中心鎖定一些目標發動攻擊」，以軍在當地發現了30個地道豎井，並予以摧毀。

以色列總理納坦雅胡在一段影音聲明中表示，以色列軍隊正逼近哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）的住處。以方發言人說，辛瓦棲身於甘尤尼斯一個地下處所。

甘尤尼斯居民馬蒂（Amal Mahdi）在以色列連夜襲擊中倖存下來，她說：「我們悲痛欲絕，精神崩潰⋯⋯需要有人為我們找到解決方案，這樣我們才能擺脫這種局面。」

公共秩序瀕崩潰

根據聯合國數據，加薩北部的大部分地區已因猛烈交火和砲轟而夷為瓦礫堆，導致190萬人無家可歸。

以色列矢言要摧毀哈瑪斯，並解救仍被扣押在加薩的138名人質。在1日結束的為期一週休戰期間，以色列有數十名人質獲釋。

但加薩大規模平民傷亡引發了全球關注，以色列的圍困行動導致加薩食物、水、燃料和藥品極度短缺，只有少數物資能進入加薩。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，他預計「由於條件惡劣，加薩公共秩序很快就會完全崩潰⋯可能對整體巴勒斯坦人產生不可逆轉的衝擊」。

沒糧食，無處安身

以色列在進攻哈瑪斯初期，命令巴勒斯坦人撤離人口稠密的加薩走廊北部，當時許多平民逃往甘尤尼斯。如今他們被逼著再往南撤退到與埃及接壤的拉法關卡，目前拉法已經關閉了。

巴勒斯坦人巴克（Ghassan Bakr）告訴《法新社》說：「我們到達這裡時，沒有避難所，昨晚還下著雨。沒有任何食物可以吃，沒有麵包，連麵粉都沒有。」而以色列的轟炸也隨之而來。