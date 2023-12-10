12/10國際人權日：蔡英文喊話堅持走轉型正義道路、監委倡關注失聯移工困境與權益

蔡英文：轉型正義道路堅持走下去

（中央社）今（10）天是世界人權日，總統蔡英文說，轉型正義讓台灣的歷史真相更清晰，社會更團結、民主更進步，「轉型正義的道路，我們會繼續堅持走下去。」

蔡總統今天透過臉書發文表示，每一年的世界人權日都是在向社會宣示，要記得歷史，反省過去，不能重蹈覆轍。同時，也檢視政府推動的人權及轉型正義工作。

她說，今（2023）年轉型正義重要的里程碑，是落實了財產返還工作。經過財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會的調查，通過4件財產返還案件，受難者前輩當年被沒收的財產，將會返還原始的土地登記，無法原物返還部分，也會以金錢來賠償受難者前輩的損失。

蔡總統表示，回顧7年多來，政府啟動系統性的轉型正義工程，銜接國際人權標準。在法制面完成促轉條例，在政策面則以轉型正義委員會提出的報告，一步步落實轉型正義工程藍圖。

她說，像是平復國家不法、回復受難者權利及療癒政治暴力創傷，針對不義遺址進行審定和保存，也持續徵集保存政治檔案，成立促進轉型正義基金，挹注各項轉型正義業務的推動。今年也核定發布「國家轉型正義教育行動綱領」，希望藉由教育的深化，促進社會的溝通。

蔡總統說，這些努力都是要讓不同世代和立場的民眾，透過口述、檔案、研究、以及教育，體認威權體制帶來的危害，建立民主價值，強化民主法治的觀念。

她認為，轉型正義的工程，讓台灣過往的歷史更全面、更清晰，讓社會更團結、民主更進步，也讓每個人都能受到民主國家充分的保障。

監委：籲關注失聯移工困境與權益

（中央社）今天是國際人權日，監察院發表「一群在台灣沒有身分的人——移工為什麼要失聯？」新書；監委王美玉說，希望藉此讓各界看到移工在政策、制度上的困境，得到應有保障，彰顯台灣的人權價值。

監委王美玉、趙永清、王幼玲、紀惠容透過新聞稿表示，在台移工已超過74萬人，但有一群移工為了圓夢來台，最後卻流落異鄉、四處躲藏打黑工；監察院將今年剛完成的調查研究報告，編印成「一群在台灣沒有身分的人—移工為什麼要失聯？」一書。

監委指出，近10年累計超過20萬名移工失聯，他們因為在工作中遭逢危機、走到困境，卻求助無門，只好選擇離開「合法」的雇主另謀生路，也因此違法而失去合法身分，目前滯留在台的失聯移工已逾8.2萬人，也衍生許多「黑戶寶寶」人權議題。

監委說，台灣引進移工已超過30年，從事民眾不願投入的3K（骯髒、辛苦、危險）產業與失能照顧工作，儘管政府已跨部會推動改善措施，從強化源頭管理及查察處罰、鼓勵失聯移工自行到案、持續放寬引進移工，到推動留才久用方案等，但移工失聯問題仍未減緩。

監委在書中的序言指出，一般人或許認為失聯移工是違法在先，卻忘了他們原本也是滿懷賺錢的憧憬，飄洋過海來台貢獻勞力、換取報酬，都只是為了想改變人生，讓家人能過上好日子，但為什麼平均每年都有上萬名移工選擇失聯、轉入地下。

監委表示，書中透過33名失聯移工的生命故事，讓各界看到他們因工作遭受不當對待、落入惡劣環境但求助無門，想要擺脫借貸來台的債務、追求更高薪資，也希望擺脫被管制、24小時無休的生活，選擇成為失聯移工；這些生命故事下，更多的是來自制度面造成的困境。

監委說，希望透過這項調查研究與出書，喚起各界的共鳴，讓政府能領會現行制度如何讓一整個群體成為受害者而著手改善，讓他們得到應有的保障，才能終止不斷上演的苦難人生。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範