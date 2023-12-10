12/10國際人權日：蔡英文喊話堅持走轉型正義道路、監委倡關注失聯移工困境與權益
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今天是世界人權日，總統蔡英文說，轉型正義讓台灣的歷史真相更清晰，社會更團結、民主更進步，「轉型正義的道路，我們會繼續堅持走下去。」今年轉型正義重要的里程碑，是落實了財產返還工作，這些努力是要讓不同世代和立場的民眾，透過口述、檔案、研究、以及教育，體認威權體制帶來的危害，建立民主價值，強化民主法治的觀念。
蔡英文：轉型正義道路堅持走下去
（中央社）今（10）天是世界人權日，總統蔡英文說，轉型正義讓台灣的歷史真相更清晰，社會更團結、民主更進步，「轉型正義的道路，我們會繼續堅持走下去。」
蔡總統今天透過臉書發文表示，每一年的世界人權日都是在向社會宣示，要記得歷史，反省過去，不能重蹈覆轍。同時，也檢視政府推動的人權及轉型正義工作。
她說，今（2023）年轉型正義重要的里程碑，是落實了財產返還工作。經過財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會的調查，通過4件財產返還案件，受難者前輩當年被沒收的財產，將會返還原始的土地登記，無法原物返還部分，也會以金錢來賠償受難者前輩的損失。
蔡總統表示，回顧7年多來，政府啟動系統性的轉型正義工程，銜接國際人權標準。在法制面完成促轉條例，在政策面則以轉型正義委員會提出的報告，一步步落實轉型正義工程藍圖。
她說，像是平復國家不法、回復受難者權利及療癒政治暴力創傷，針對不義遺址進行審定和保存，也持續徵集保存政治檔案，成立促進轉型正義基金，挹注各項轉型正義業務的推動。今年也核定發布「國家轉型正義教育行動綱領」，希望藉由教育的深化，促進社會的溝通。
蔡總統說，這些努力都是要讓不同世代和立場的民眾，透過口述、檔案、研究、以及教育，體認威權體制帶來的危害，建立民主價值，強化民主法治的觀念。
她認為，轉型正義的工程，讓台灣過往的歷史更全面、更清晰，讓社會更團結、民主更進步，也讓每個人都能受到民主國家充分的保障。
監委：籲關注失聯移工困境與權益
（中央社）今天是國際人權日，監察院發表「一群在台灣沒有身分的人——移工為什麼要失聯？」新書；監委王美玉說，希望藉此讓各界看到移工在政策、制度上的困境，得到應有保障，彰顯台灣的人權價值。
監委王美玉、趙永清、王幼玲、紀惠容透過新聞稿表示，在台移工已超過74萬人，但有一群移工為了圓夢來台，最後卻流落異鄉、四處躲藏打黑工；監察院將今年剛完成的調查研究報告，編印成「一群在台灣沒有身分的人—移工為什麼要失聯？」一書。
監委指出，近10年累計超過20萬名移工失聯，他們因為在工作中遭逢危機、走到困境，卻求助無門，只好選擇離開「合法」的雇主另謀生路，也因此違法而失去合法身分，目前滯留在台的失聯移工已逾8.2萬人，也衍生許多「黑戶寶寶」人權議題。
監委說，台灣引進移工已超過30年，從事民眾不願投入的3K（骯髒、辛苦、危險）產業與失能照顧工作，儘管政府已跨部會推動改善措施，從強化源頭管理及查察處罰、鼓勵失聯移工自行到案、持續放寬引進移工，到推動留才久用方案等，但移工失聯問題仍未減緩。
監委在書中的序言指出，一般人或許認為失聯移工是違法在先，卻忘了他們原本也是滿懷賺錢的憧憬，飄洋過海來台貢獻勞力、換取報酬，都只是為了想改變人生，讓家人能過上好日子，但為什麼平均每年都有上萬名移工選擇失聯、轉入地下。
監委表示，書中透過33名失聯移工的生命故事，讓各界看到他們因工作遭受不當對待、落入惡劣環境但求助無門，想要擺脫借貸來台的債務、追求更高薪資，也希望擺脫被管制、24小時無休的生活，選擇成為失聯移工；這些生命故事下，更多的是來自制度面造成的困境。
監委說，希望透過這項調查研究與出書，喚起各界的共鳴，讓政府能領會現行制度如何讓一整個群體成為受害者而著手改善，讓他們得到應有的保障，才能終止不斷上演的苦難人生。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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