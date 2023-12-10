侯友宜：台灣未來由2300萬人決定，和平是唯一選擇；蔡英文：若藍贏總統又國會過半，台灣會失去平衡力量

侯友宜接受外媒專訪：台灣未來由2300萬人決定

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜昨（9）天接受《美國國家廣播公司新聞網》（NBC News）專訪表示，台灣的未來由台灣2300萬人決定，兩岸之間的歧異必須用和平方式解決，中共從沒有放棄武力，因此，他不會存在不切實際幻想。

侯友宜競選辦公室昨天發出新聞稿表示，侯友宜與國民黨副總統參選人趙少康，昨天在緊湊的輔選行程中，先後接受《美國國家廣播公司新聞網》的專訪。

對於《NBC》記者問及目前兩岸關係，以及來自對岸日趨明顯的壓力，有無具體想法來改善關係並降低緊張局勢；侯友宜表示，台灣的未來，由台灣2300萬人來決定，兩岸之間的歧異，必須用和平的方式來解決，中共從來沒有放棄武力，因此，他不會存在不切實際的幻想。

侯友宜指出，中華民國是一個主權獨立的國家，會備戰不啟戰，持續強化自己的國防戰備，也就是維持嚇阻的實力，並且依據中華民國憲法，在兩岸以往的基礎上，逐步恢復包括官方在內的各種形式對話，讓兩岸在功能性議題上，持續互動，降低風險，進而降低敵意。

至於美台關係，侯友宜表示，美國是長期支持台灣的最重要盟友，美國對台灣的軍售，或是雙方的軍事合作與交流，都是台灣自主防衛上的關鍵角色，這樣的關係，一定會持續並且深化；特別是美國近來積極倡議的「印太經濟架構」，台灣身為地區的一份子，一定會善盡責任，希望美國能夠協助台灣共同參與，以及其他區域性的經濟整合倡議。

對於兩岸的未來發展，趙少康指出，和平是唯一的選擇，和平必須要以實力做後盾，台灣的防衛實力，需要美國的支持和協助，而民主，則是台灣面對中國大陸，最重要也是最好的武器。

趙少康說，尤其是兩岸有同樣的文化、同樣的血緣，陸方很難向大陸民眾解釋，為何民主制度可以在台灣發展，卻不能夠適用於中國大陸，台灣的民主發展，一定會對中國大陸有所影響。

蔡英文：若讓藍贏總統又國會過半，台會失去平衡力量

（中央社）總統蔡英文今（10）天赴新北市為立委輔選時表示，她的團隊從不卑躬屈膝，而是抬頭挺胸讓世界上架台灣；現在國民黨有14個執政縣市，若讓國民黨贏了總統又國會過半，台灣會失去平衡力量，還會被架空。

選舉倒數34天，蔡總統上午出席民進黨總統參選人賴清德、立委參選人何博文八里聯合競總成立大會。

蔡總統感謝選民2次總統大選讓她高票當選、國會過半，她細數任內政績表示，國會支持她一連串軍事改革，展現台灣自我防衛決心，全世界國家也因此有共識要保護台灣。

她說，台海要和平穩定，沒有一方可以片面手段改變現狀，維持和平穩定的現狀是全世界共識；台灣人展現自我防衛決心，下階段領導者也要有同樣決心能力帶領人民。

蔡總統說，2024年的總統選舉最佳人選就是賴蕭配；賴清德經歷完整，最適合做下任總統，蕭美琴擔任駐美代表時，被美國主流媒體說是華盛頓最有影響力大使之一，蕭美琴不卑不亢面對全世界外交官，不卑不亢處理各項與美國問題，獲得尊敬。

蔡總統強調，台灣是全世界供應鏈最關鍵所在，沒有台灣的半導體，全世界產業要停產一半；台灣周邊水域是國際貿易上最重要航道，如果這邊發生問題，全世界經貿會癱掉一大部分，必須要讓台灣繼續成為國際關鍵角色。

她說，台灣民主機制讓任何政黨不會一黨獨大，人民最大；很多人質疑台灣與美國關係，但台美貿易是有史以來最緊密時刻，今年台美簽了21世紀貿易倡議首批協定，這是40幾年來台美最完整貿易協定，連美國貿易代表都說是重大進展，很遺憾在野黨為選舉利益，抹煞第一線外交人員經貿人員努力，也抹煞世界對台灣信任肯定。

蔡總統強調，民進黨與在野黨不一樣，她的團隊從不卑躬屈膝，而是自信沉穩、抬頭挺胸、昂首闊步走向世界，讓世界上架台灣，讓台灣人在世界上光榮驕傲。

她說，在野黨要下架民進黨，她想不通這道理，「我們問在野黨說他們要上架什麼？他們竟然說要重開服貿、開放對岸勞工來台灣工作」，這會衝擊台灣人就業機會。

蔡總統說，在野黨還會上架帶有一國兩制陰影的九二共識，現在國民黨有14個執政縣市，如果讓在野黨贏了總統又國會過半，他們主張會一一實現，台灣會失去平衡力量，就沒有辦法繼續上架台灣，還會被架空。

曝侯康配只差賴蕭配0.2%，朱立倫：柯文哲加油吧

（中央社）民眾黨總統參選人近期猛攻國民黨，國民黨主席朱立倫今天表示，根據最近的內參民調，國民黨侯康配與民進黨賴蕭配的差距只有0.2%，國民黨會持續加油，希望能穩健領先賴蕭配。「至於柯文哲，就加油吧」。

國民黨新北市立委參選人張智倫今天舉行競選總部成立大會，國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康，以及國民黨主席朱立倫等人皆到場支持，現場座無虛席，連走道及活動現場旁都占滿支持群眾，展現國民黨動員能量，現場氣氛十分熱烈。

朱立倫在會前接受媒體聯訪時，媒體詢問，民眾黨總統參選人柯文哲是否是因為選情告急，才會在近期猛攻國民黨。朱立倫表示，最近國民黨的內參民調，國民黨的侯康配都與民進黨的賴蕭配糾纏、交叉，他剛看到最新的民調，侯康配與賴蕭配的差距只有0.2%。

朱立倫說，國民黨會持續加油，希望能在民調上穩健領先賴蕭配。「至於柯文哲，就加油吧」。

對於柯文哲指國民黨高層吃香喝辣、朱立倫脫產，但基層黨工卻拿不到薪水。朱立倫表示，國民黨本就設有智庫、基金會來研究政策、宣揚理念，這不是轉到私人基金會，而是國民黨合法的基金會，呼籲柯文哲不要聽黨產會的鬼話。