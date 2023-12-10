侯友宜：台灣未來由2300萬人決定，和平是唯一選擇；蔡英文：若藍贏總統又國會過半，台灣會失去平衡力量
我們想讓你知道的是
《NBC》記者問及改善兩岸關係想法，侯友宜表示，台灣的未來由2300萬人決定，兩岸間的歧異須以和平方式解決，中共從來沒有放棄武力，因此他不會存在不切實際的幻想。趙少康也指出和平是唯一選擇，台灣的防衛實力需要美國的支持和協助，而民主則是台灣面對中國，最重要也是最好的武器。尤其兩岸有同樣的文化、血緣，陸方很難向民眾解釋，為何民主制度可以在台灣發展，卻不適用於中國。
侯友宜接受外媒專訪：台灣未來由2300萬人決定
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜昨（9）天接受《美國國家廣播公司新聞網》（NBC News）專訪表示，台灣的未來由台灣2300萬人決定，兩岸之間的歧異必須用和平方式解決，中共從沒有放棄武力，因此，他不會存在不切實際幻想。
侯友宜競選辦公室昨天發出新聞稿表示，侯友宜與國民黨副總統參選人趙少康，昨天在緊湊的輔選行程中，先後接受《美國國家廣播公司新聞網》的專訪。
對於《NBC》記者問及目前兩岸關係，以及來自對岸日趨明顯的壓力，有無具體想法來改善關係並降低緊張局勢；侯友宜表示，台灣的未來，由台灣2300萬人來決定，兩岸之間的歧異，必須用和平的方式來解決，中共從來沒有放棄武力，因此，他不會存在不切實際的幻想。
侯友宜指出，中華民國是一個主權獨立的國家，會備戰不啟戰，持續強化自己的國防戰備，也就是維持嚇阻的實力，並且依據中華民國憲法，在兩岸以往的基礎上，逐步恢復包括官方在內的各種形式對話，讓兩岸在功能性議題上，持續互動，降低風險，進而降低敵意。
至於美台關係，侯友宜表示，美國是長期支持台灣的最重要盟友，美國對台灣的軍售，或是雙方的軍事合作與交流，都是台灣自主防衛上的關鍵角色，這樣的關係，一定會持續並且深化；特別是美國近來積極倡議的「印太經濟架構」，台灣身為地區的一份子，一定會善盡責任，希望美國能夠協助台灣共同參與，以及其他區域性的經濟整合倡議。
對於兩岸的未來發展，趙少康指出，和平是唯一的選擇，和平必須要以實力做後盾，台灣的防衛實力，需要美國的支持和協助，而民主，則是台灣面對中國大陸，最重要也是最好的武器。
趙少康說，尤其是兩岸有同樣的文化、同樣的血緣，陸方很難向大陸民眾解釋，為何民主制度可以在台灣發展，卻不能夠適用於中國大陸，台灣的民主發展，一定會對中國大陸有所影響。
蔡英文：若讓藍贏總統又國會過半，台會失去平衡力量
（中央社）總統蔡英文今（10）天赴新北市為立委輔選時表示，她的團隊從不卑躬屈膝，而是抬頭挺胸讓世界上架台灣；現在國民黨有14個執政縣市，若讓國民黨贏了總統又國會過半，台灣會失去平衡力量，還會被架空。
選舉倒數34天，蔡總統上午出席民進黨總統參選人賴清德、立委參選人何博文八里聯合競總成立大會。
蔡總統感謝選民2次總統大選讓她高票當選、國會過半，她細數任內政績表示，國會支持她一連串軍事改革，展現台灣自我防衛決心，全世界國家也因此有共識要保護台灣。
她說，台海要和平穩定，沒有一方可以片面手段改變現狀，維持和平穩定的現狀是全世界共識；台灣人展現自我防衛決心，下階段領導者也要有同樣決心能力帶領人民。
蔡總統說，2024年的總統選舉最佳人選就是賴蕭配；賴清德經歷完整，最適合做下任總統，蕭美琴擔任駐美代表時，被美國主流媒體說是華盛頓最有影響力大使之一，蕭美琴不卑不亢面對全世界外交官，不卑不亢處理各項與美國問題，獲得尊敬。
蔡總統強調，台灣是全世界供應鏈最關鍵所在，沒有台灣的半導體，全世界產業要停產一半；台灣周邊水域是國際貿易上最重要航道，如果這邊發生問題，全世界經貿會癱掉一大部分，必須要讓台灣繼續成為國際關鍵角色。
她說，台灣民主機制讓任何政黨不會一黨獨大，人民最大；很多人質疑台灣與美國關係，但台美貿易是有史以來最緊密時刻，今年台美簽了21世紀貿易倡議首批協定，這是40幾年來台美最完整貿易協定，連美國貿易代表都說是重大進展，很遺憾在野黨為選舉利益，抹煞第一線外交人員經貿人員努力，也抹煞世界對台灣信任肯定。
蔡總統強調，民進黨與在野黨不一樣，她的團隊從不卑躬屈膝，而是自信沉穩、抬頭挺胸、昂首闊步走向世界，讓世界上架台灣，讓台灣人在世界上光榮驕傲。
她說，在野黨要下架民進黨，她想不通這道理，「我們問在野黨說他們要上架什麼？他們竟然說要重開服貿、開放對岸勞工來台灣工作」，這會衝擊台灣人就業機會。
蔡總統說，在野黨還會上架帶有一國兩制陰影的九二共識，現在國民黨有14個執政縣市，如果讓在野黨贏了總統又國會過半，他們主張會一一實現，台灣會失去平衡力量，就沒有辦法繼續上架台灣，還會被架空。
曝侯康配只差賴蕭配0.2%，朱立倫：柯文哲加油吧
（中央社）民眾黨總統參選人近期猛攻國民黨，國民黨主席朱立倫今天表示，根據最近的內參民調，國民黨侯康配與民進黨賴蕭配的差距只有0.2%，國民黨會持續加油，希望能穩健領先賴蕭配。「至於柯文哲，就加油吧」。
國民黨新北市立委參選人張智倫今天舉行競選總部成立大會，國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康，以及國民黨主席朱立倫等人皆到場支持，現場座無虛席，連走道及活動現場旁都占滿支持群眾，展現國民黨動員能量，現場氣氛十分熱烈。
朱立倫在會前接受媒體聯訪時，媒體詢問，民眾黨總統參選人柯文哲是否是因為選情告急，才會在近期猛攻國民黨。朱立倫表示，最近國民黨的內參民調，國民黨的侯康配都與民進黨的賴蕭配糾纏、交叉，他剛看到最新的民調，侯康配與賴蕭配的差距只有0.2%。
朱立倫說，國民黨會持續加油，希望能在民調上穩健領先賴蕭配。「至於柯文哲，就加油吧」。
對於柯文哲指國民黨高層吃香喝辣、朱立倫脫產，但基層黨工卻拿不到薪水。朱立倫表示，國民黨本就設有智庫、基金會來研究政策、宣揚理念，這不是轉到私人基金會，而是國民黨合法的基金會，呼籲柯文哲不要聽黨產會的鬼話。
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
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為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）