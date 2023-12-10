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2023/12/10,
國際

2023諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪缺席頒獎典禮，在伊朗監獄中絕食抗議，聲援巴哈伊教少數派

2023諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪缺席頒獎典禮，在伊朗監獄中絕食抗議，聲援巴哈伊教少數派
2023諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）。｜Photo Credit: GettyImages

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51歲的穆哈瑪迪一直致力於反對伊朗強制婦女戴頭巾和反對死刑的維權運動。她的胞弟哈米德列札（Hamidreza Mohammadi）和丈夫拉馬尼（Taghi Rahmani）在頒獎典禮前夕於記者會上表示，穆哈瑪迪進行絕食抗議，藉此聲援巴哈伊教（Baha'i）少數派。而她的兩個孩子，17歲雙胞胎阿里（Ali）和基亞娜（Kiana）雖擔心他們將再也見不到母親，但表示為母親爭取婦權的奮鬥感到驕傲。

（中央社）諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）的家人表示，穆哈瑪迪將缺席今（10）天在挪威首都奧斯陸（Oslo）舉行的頒獎典禮，同時會在伊朗牢房展開最新絕食行動。

51歲的穆哈瑪迪一直致力於反對伊朗強制婦女戴頭巾和反對死刑的維權運動。《法新社》報導，她的胞弟哈米德列札（Hamidreza Mohammadi）和丈夫拉馬尼（Taghi Rahmani）在頒獎典禮前夕於奧斯陸舉行的記者會上表示，穆哈瑪迪進行絕食抗議，藉此「聲援」巴哈伊教（Baha'i）少數派。

哈米德列札在簡短的開場聲明中表示，「她（穆哈瑪迪）今天沒有和我們在一起，她在監獄裡，將進行絕食抗議，以聲援一個宗教少數派，但我們感受到她的存在。」

而拉馬尼接著解釋說，穆哈瑪迪這次絕食是聲援巴哈伊宗教少數派，該少數派兩名遭關押的領導人已開始絕食。

拉馬尼表示，穆哈瑪迪說她將在獲得和平獎的當天開始絕食，「也許屆時世界會聽到更多相關消息」。

《路透社》報導，穆哈瑪迪的兩個孩子，17歲雙胞胎阿里（Ali）和基亞娜（Kiana）擔心他們將再也見不到母親，但表示為母親爭取婦權的奮鬥感到驕傲。

穆哈瑪迪目前因「傳播反政府文宣」等罪名在德黑蘭惡名昭彰的伊文監獄（Evin Prison）服刑。諾貝爾委員會10月6日揭曉穆哈瑪迪為本屆和平獎得主後，引發伊朗的譴責。

穆哈瑪迪流亡法國巴黎的一對雙胞胎兒女將在奧斯陸市政廳代表母親接受和平獎，並代為發表得獎感言。

瑞典電視台（SVT）本週發表了1封自監獄偷送出來的信件，穆哈瑪迪在信中表示，她仍將繼續為人權奮鬥，即使丟了性命也在所不惜。但她也說，她最想念她的孩子們。

基亞娜最後一次見到母親是在8年前，她說：「至於何時能再次見到她（母親），我個人非常悲觀。」

基亞娜透過翻譯在記者會上表示，「也許30或40年後我會見到她（母親），不過我想我不會再見到她了」。「不過這並不重要，因為母親將永遠活在心裡，和我們的家人在一起。」

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範


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