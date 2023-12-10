湖人擊退溜馬奪NBA首屆季中錦標賽冠軍，戴維斯繳出41分20籃板、詹姆斯如願獲選MVP
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年底將滿39歲的湖人球星詹姆斯（LeBron James）在NBA首創的季中錦標賽平均繳出26.4分、8籃板、7.6助攻，如願獲選MVP。他笑說：「這是NBA史上首度舉行的季中錦標賽，所以我這個MVP是誰都無法取代的。」根據2023年《富比世》雜誌調查統計，詹姆斯生涯的淨資產已高達10億美元，儘管如此，今年年薪4760萬美元的他仍相當在乎冠軍獎金50萬美元，賽後忍不住問：「獎金何時能拿到？」
戴維斯超級雙20率湖人擊退溜馬，奪NBA季中錦標賽冠軍
（中央社）NBA首度舉辦的季中錦標賽今（10）天在拉斯維加斯進行冠軍戰，湖人靠著戴維斯繳出41分、20籃板帶領下，以123比109擊敗溜馬，拿下史上首座季中錦標賽總冠軍，教練、球員各可實拿50萬美元獎金。
美國職籃NBA史上首度舉辦的季中錦標賽，經過將近1個月賽程後，洛杉磯湖人今天在拉斯維加斯和印第安納溜馬上演一場「矛盾大戰」的冠軍戰。
賽前溜馬本季例行賽平均攻下128分、季中錦標賽平均攻下132分，都是全聯盟排名第1，不過今天面對湖人的防守壓制下，單場僅拿到109分，遠低於平均水準。
開賽之初溜馬曾以5比2短暫領先，但隨後湖人連得7分後就再也沒有落後過，半場結束以65比60領先溜馬。
易籃後溜馬的命中率依舊沒有起色，在禁區打不過湖人的情況下，拿手的三分球同樣找不到準星，讓湖人始終保持著8到10分的領先優勢；終場前7分05秒，溜馬雖一度追到96比100的4分差距，但湖人接著回敬一波15比3的攻勢，提前宣告比賽結束。
溜馬本季例行賽三分球團隊命中率38.1%，全聯盟排名第6，但今天全場41投僅10中，命中率僅24%。
溜馬全隊攻擊中樞哈利伯頓（Tyrese Haliburton）受到湖人瑞迪許（Cam Reddish）、范德比（Jarred Vanderbilt）輪流看管下大為失常，雖仍繳出20分、11助攻，但發生3次失誤，且哈利伯頓在場上的正負值是全隊最糟的-19，意思是他留在場上對球隊就是傷害。
湖人全場三分球雖僅出手13次、命中2球，但禁區得分碾壓溜馬，徹底執行賽前強攻內線的打法。湖人球星戴維斯（Anthony Davis）賽後接受訪問時說，感謝隊友一起帶來的防守能量，「進攻端我們就是攻打籃框、強打禁區，然後拿到這個史上首座冠軍。」
獲選NBA首屆季中錦標賽MVP，詹姆斯：無人能取代
（中央社）年底將滿39歲的湖人球星詹姆斯（LeBron James）再度展現對史上「第一次」頭銜的渴望，他在NBA首創的季中錦標賽平均繳出26.4分、8籃板、7.6助攻，如願獲選MVP，他笑說：「這紀錄誰都無法取代。」
今（2023）年12月30日就滿39歲的詹姆斯，儘管在今天美國職籃NBA季中錦標賽冠軍戰繳出24分、11籃板、4助攻的成績，表現不如隊友戴維斯搶眼，但仍舊獲得美國媒體青睞，拿下季中錦標賽的最有價值球員（MVP）獎項。
詹姆斯在頒獎時受訪表示，有一種紀錄是誰都沒辦法打破的，那就是「第一次」，「這是NBA史上首度舉行的季中錦標賽，所以我這個MVP是誰都無法取代的。」
詹姆斯透露，這個球隊非常年輕，「我的責任就是讓大家都能融入團隊，我們努力保持健康，每個晚上都專注投入比賽，大家打起球來都非常無私。」
詹姆斯在湖人本季的7場季中錦標賽，投籃命中率56.8%、三分球命中率達60.6%，平均繳出26.4分、8籃板、7.6助攻的驚人數據，別忘了，這是他的第21個NBA賽季。
根據2023年《富比世》（Forbes）雜誌調查統計，詹姆斯生涯的淨資產已高達10億美元，儘管如此，今年年薪4760萬美元的詹姆斯，對於冠軍獎金50萬美元還是相當在乎，賽後他也忍不住問：「獎金何時能拿到？」
美國媒體《StatMuse》也幽默寫道，「詹姆斯是史上首名拿過例行賽MVP、總冠軍賽MVP及季中錦標賽MVP的球員。」
NBA季中錦標賽今天在賭城進行冠軍戰，湖人以123比109擊敗溜馬，拿下史上首座季中錦標賽總冠軍。從今年各隊和收視率的反應來看，首度舉辦的季中錦標賽確實大受歡迎，但明（2024）年是否還能維持熱度、是否會有更多球星重視而投入，仍有待觀察。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
我們想讓你知道的是
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
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適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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