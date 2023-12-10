湖人擊退溜馬奪NBA首屆季中錦標賽冠軍，戴維斯繳出41分20籃板、詹姆斯如願獲選MVP

戴維斯超級雙20率湖人擊退溜馬，奪NBA季中錦標賽冠軍

（中央社）NBA首度舉辦的季中錦標賽今（10）天在拉斯維加斯進行冠軍戰，湖人靠著戴維斯繳出41分、20籃板帶領下，以123比109擊敗溜馬，拿下史上首座季中錦標賽總冠軍，教練、球員各可實拿50萬美元獎金。

美國職籃NBA史上首度舉辦的季中錦標賽，經過將近1個月賽程後，洛杉磯湖人今天在拉斯維加斯和印第安納溜馬上演一場「矛盾大戰」的冠軍戰。

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賽前溜馬本季例行賽平均攻下128分、季中錦標賽平均攻下132分，都是全聯盟排名第1，不過今天面對湖人的防守壓制下，單場僅拿到109分，遠低於平均水準。

開賽之初溜馬曾以5比2短暫領先，但隨後湖人連得7分後就再也沒有落後過，半場結束以65比60領先溜馬。

易籃後溜馬的命中率依舊沒有起色，在禁區打不過湖人的情況下，拿手的三分球同樣找不到準星，讓湖人始終保持著8到10分的領先優勢；終場前7分05秒，溜馬雖一度追到96比100的4分差距，但湖人接著回敬一波15比3的攻勢，提前宣告比賽結束。

溜馬本季例行賽三分球團隊命中率38.1%，全聯盟排名第6，但今天全場41投僅10中，命中率僅24%。

溜馬全隊攻擊中樞哈利伯頓（Tyrese Haliburton）受到湖人瑞迪許（Cam Reddish）、范德比（Jarred Vanderbilt）輪流看管下大為失常，雖仍繳出20分、11助攻，但發生3次失誤，且哈利伯頓在場上的正負值是全隊最糟的-19，意思是他留在場上對球隊就是傷害。

湖人全場三分球雖僅出手13次、命中2球，但禁區得分碾壓溜馬，徹底執行賽前強攻內線的打法。湖人球星戴維斯（Anthony Davis）賽後接受訪問時說，感謝隊友一起帶來的防守能量，「進攻端我們就是攻打籃框、強打禁區，然後拿到這個史上首座冠軍。」

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獲選NBA首屆季中錦標賽MVP，詹姆斯：無人能取代

（中央社）年底將滿39歲的湖人球星詹姆斯（LeBron James）再度展現對史上「第一次」頭銜的渴望，他在NBA首創的季中錦標賽平均繳出26.4分、8籃板、7.6助攻，如願獲選MVP，他笑說：「這紀錄誰都無法取代。」

今（2023）年12月30日就滿39歲的詹姆斯，儘管在今天美國職籃NBA季中錦標賽冠軍戰繳出24分、11籃板、4助攻的成績，表現不如隊友戴維斯搶眼，但仍舊獲得美國媒體青睞，拿下季中錦標賽的最有價值球員（MVP）獎項。

詹姆斯在頒獎時受訪表示，有一種紀錄是誰都沒辦法打破的，那就是「第一次」，「這是NBA史上首度舉行的季中錦標賽，所以我這個MVP是誰都無法取代的。」

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詹姆斯透露，這個球隊非常年輕，「我的責任就是讓大家都能融入團隊，我們努力保持健康，每個晚上都專注投入比賽，大家打起球來都非常無私。」

詹姆斯在湖人本季的7場季中錦標賽，投籃命中率56.8%、三分球命中率達60.6%，平均繳出26.4分、8籃板、7.6助攻的驚人數據，別忘了，這是他的第21個NBA賽季。

根據2023年《富比世》（Forbes）雜誌調查統計，詹姆斯生涯的淨資產已高達10億美元，儘管如此，今年年薪4760萬美元的詹姆斯，對於冠軍獎金50萬美元還是相當在乎，賽後他也忍不住問：「獎金何時能拿到？」

美國媒體《StatMuse》也幽默寫道，「詹姆斯是史上首名拿過例行賽MVP、總冠軍賽MVP及季中錦標賽MVP的球員。」

NBA季中錦標賽今天在賭城進行冠軍戰，湖人以123比109擊敗溜馬，拿下史上首座季中錦標賽總冠軍。從今年各隊和收視率的反應來看，首度舉辦的季中錦標賽確實大受歡迎，但明（2024）年是否還能維持熱度、是否會有更多球星重視而投入，仍有待觀察。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範