假冒醫生拍女病患私處引眾怒，真實身份是業務的「Dr.洛」落網，辯稱「覺得好玩」
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一名自稱「白袍下NTR-Dr.洛」的不明人士，長期在社群平台X上傳醫院偷拍病患的不雅影片、照片，甚至還有無碼下體照，並寫下語帶嘲諷、意淫的文字，畫面曝光後立即在PPT、Dcard掀起討論，囂張行徑引發社會眾怒。而網友找碴發現，「Dr.洛」疑似是名洪姓業務，根本不是什麼醫生，對此，台南市政府警察局火速成立專案小組全面展開調查，連夜向申請拘票及搜索票。初步調查，洪嫌疑因好玩而犯案，至於所攝照片時地尚待調查釐清。
（TVBS新聞網）台南一名自稱是感染科醫師的男子「Dr.洛」涉嫌在偷拍病患不雅照公開在網路，甚至還會在貼文中意淫女患者，引發群眾撻伐。經過網友柯南般的找碴，發現對方是一名「醫療業務」盜用醫師身分，對此，台南市政府警察局第二分局火速展開調查，在昨（9）日深夜已將該名涉案洪姓醫療業務逮捕，依法送辦。
回顧這起台南醫生偷拍案，一名自稱「白袍下NTR-Dr.洛」的神秘人士，長期在社群平台X（原Twitter）上傳醫院偷拍病患的不雅影片、照片，甚至還有無碼下體照，而上傳者Dr.洛則會在貼文上寫下語帶嘲諷、意淫的文字，畫面曝光後立即在「PPT」、「Dcard」掀起討論，囂張的行徑也引發社會眾怒。
雖然「白袍下NTR-Dr.洛」已經關閉社群，但過往刊登的相關文章、內容等全被網友上傳到各大社群平台備份，第一時間不少網友根據偷拍的事發地影射「Dr.洛」是衛福部台南醫院的邱姓醫生，台南醫院（8）日緊急發布聲明指出，該名網友並非院內同仁，為求慎重，已請政風室深入調查，並報請司法機關處理。
同時網友柯南般的找碴發現，該名「Dr.洛」疑似是一名洪姓業務，根本不是什麼醫生。對此，台南市政府警察局第二分局火速成立專案小組全面展開調查，連夜向台南地檢署檢察官申請拘票及及台南地方法院法官申請搜索票。
最後專案小組在昨日夜間11時許奔赴犯嫌洪男住處執行拘提及搜索，洪嫌當場逮捕帶回調查，並查扣手機、電腦、隨身碟等證物。初步調查，洪嫌疑因好玩而犯案，至於所攝照片時地尚待調查釐清。
而洪嫌拍攝他人私密影像等隱私資訊並上傳網站犯行，警方將以涉嫌妨害秘密、妨害風化及個人資料保護法等罪嫌來移送地檢署偵辦，第二分局也呼籲，絕不容許有任何破壞社會良善秩序之行為。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）