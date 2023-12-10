假冒醫生拍女病患私處引眾怒，真實身份是業務的「Dr.洛」落網，辯稱「覺得好玩」

（TVBS新聞網）台南一名自稱是感染科醫師的男子「Dr.洛」涉嫌在偷拍病患不雅照公開在網路，甚至還會在貼文中意淫女患者，引發群眾撻伐。經過網友柯南般的找碴，發現對方是一名「醫療業務」盜用醫師身分，對此，台南市政府警察局第二分局火速展開調查，在昨（9）日深夜已將該名涉案洪姓醫療業務逮捕，依法送辦。

「Dr.洛」偷拍男病患在泌尿科會診時的下體照，該帳號目前已被刪除。｜Photo Credit: twitter

回顧這起台南醫生偷拍案，一名自稱「白袍下NTR-Dr.洛」的神秘人士，長期在社群平台X（原Twitter）上傳醫院偷拍病患的不雅影片、照片，甚至還有無碼下體照，而上傳者Dr.洛則會在貼文上寫下語帶嘲諷、意淫的文字，畫面曝光後立即在「PPT」、「Dcard」掀起討論，囂張的行徑也引發社會眾怒。



雖然「白袍下NTR-Dr.洛」已經關閉社群，但過往刊登的相關文章、內容等全被網友上傳到各大社群平台備份，第一時間不少網友根據偷拍的事發地影射「Dr.洛」是衛福部台南醫院的邱姓醫生，台南醫院（8）日緊急發布聲明指出，該名網友並非院內同仁，為求慎重，已請政風室深入調查，並報請司法機關處理。

同時網友柯南般的找碴發現，該名「Dr.洛」疑似是一名洪姓業務，根本不是什麼醫生。對此，台南市政府警察局第二分局火速成立專案小組全面展開調查，連夜向台南地檢署檢察官申請拘票及及台南地方法院法官申請搜索票。

最後專案小組在昨日夜間11時許奔赴犯嫌洪男住處執行拘提及搜索，洪嫌當場逮捕帶回調查，並查扣手機、電腦、隨身碟等證物。初步調查，洪嫌疑因好玩而犯案，至於所攝照片時地尚待調查釐清。

而洪嫌拍攝他人私密影像等隱私資訊並上傳網站犯行，警方將以涉嫌妨害秘密、妨害風化及個人資料保護法等罪嫌來移送地檢署偵辦，第二分局也呼籲，絕不容許有任何破壞社會良善秩序之行為。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範