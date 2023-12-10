12/10國際人權日：陳菊籲珍惜現在擁有的人權、賴清德回顧美麗島事件反省歷史

人權會主委陳菊：今天得到人權不代表永遠擁有，要非常珍惜

（中央社）今（103）天是國際人權日，人權會主委陳菊說，今天得到人權，不代表永遠擁有，要非常珍惜；人權海報設計賽不只是藝術上競爭，更要傳遞人權議題，她也承諾只要在人權會的一天，活動將持續舉辦。

國家人權委員會下午舉辦2023人權海報設計競賽頒獎典禮，邀陳菊、監察委員王幼玲、田秋堇、紀惠容、葉大華、浦忠成、范巽綠，以及監察院秘書長李俊俋等人出席。

陳菊致詞時表示，這是人權會舉辦第2屆人權海報設計競賽，今（2023）年也是《世界人權宣言》75週年的大日子。在台灣民主發展過程，1979年12月10日在高雄有一群追求自由民主、對人權充滿期待的人，希望在世界人權日表現對人權的渴望，拿著火把舉辦大遊行。

陳菊說，可惜當時是戒嚴年代，對人權概念非常單薄，引發當權者跟人民間的重大衝突，是美麗島事件；時隔43年，在2023年舉辦人權海報設計獎，歷史腳步一步一步向前推進，今天得到人權，不代表永遠擁有，要非常珍惜、人權得來不易。

陳菊表示，她於公於私都深切感受，沒有什麼比人權更重要，她一生最大的追求是有尊嚴、沒有恐懼的生存；維護基本人權，是世界和平的基礎，在世界人權日，也希望台灣人之間能互相包容、尊重。

陳菊說，這次海報競賽，以世界人權宣言作為徵件主題，邀各界好手參與，參賽者中有來自芬蘭、香港、澳門、中國，總計有915件作品報名，最後能獲獎的得獎者都非常傑出，有這麼多新生代關心人權，非常感動。

陳菊指出，這次競賽不只是藝術上競爭，更要傳遞人權議題，難度很高，感謝專業評審團的藝術鑑賞能力，更有深厚人權專業。得獎作品關注包括me too運動、兒童人權、身心障礙者權益、性別平權、俄烏戰爭等議題，每張海報都能感受到創作者對人權的關心。

陳菊表示，台灣歷經38年的戒嚴統治，當時人民的基本權益都被限縮，沒有言論自由、沒有集會遊行權；感謝勇敢的台灣人共同努力，這43年來台灣的人權已經有許多改善，在亞洲人權評比台灣更是名列前茅。

陳菊說，這次透過藝術創作，賦予世界人權宣言新的詮釋，她也承諾，只要她在人權會的一天，這樣的比賽會持續舉辦下去，並推廣人權教育，讓人權種子能延續、成長、茁壯，守護得來不易的民主成就。

陳菊指出，得獎的海報作品12月29日起將在高雄駁二藝文特區展出；另外，為了響應世界人權日，今天晚間6時30分人權會也與台北101合作點燈，「人權加油、人權萬歲」。

評審團主席鄭思維說，5位評審中有3位是人權專業、2位是設計專業，討論過程熱烈，針對不同議題表達看法，僅約3.9%的得獎機率；其他海報競賽是比創意、比視覺，但這次要加入人權議題，傳遞出創作者對人權的看法，要得獎比一般設計競賽還要困難。

人權日反省歷史，賴清德：用最大力量團結台灣

（中央社）今天是世界人權日，副總統賴清德今天說，台灣追求人權道路上，雖曾跌跌撞撞，但因為生活在這塊土地的人們在艱難路途，手牽手支持彼此，才走過威權歷史的黑暗長夜；他說，未來會用最大力量，團結整個台灣社會。

賴副總統今天透過臉書發文「走過威權歷史，捍衛民主、和平、繁榮」，他說，每年的12月10日，是世界人權日。1979年12月10日，發生了對台灣民主有重要影響的美麗島事件。當時美麗島雜誌社的民主前輩，用希望與熱情組織群眾進行遊行，用決心與氣魄訴求民主與自由。改變了台灣、感動了世界。

賴副總統說，在一代又一代人，前仆後繼的努力之下，終於用民主的力量，推翻威權獨裁的高牆，成功走到如今的民主自由。

賴副總統表示，如今的台灣已是世界一股良善的力量，有能力為國際社會做出貢獻。也時刻提醒自己，唯有真相才能帶來和解。藉由反省過去歷史，能夠不要重蹈覆轍，也更能夠進一步團結社會、鞏固民主，讓台灣不斷進步。

賴副總統指出，自總統蔡英文上任後，成立「國家人權博物館」、「促進轉型正義委員會」，並在監察院成立「國家人權委員會」，落實憲法對人權的維護。去（2022）年9月，由行政院主持的「推動轉型正義會報」正式召開，督導各部會進行轉型正義。立法院也於近日三讀通過「政治檔案條例」修法，促進真相揭露，為轉型正義工程補上一塊關鍵的拼圖。

賴副總統說，台灣在追求人權的道路上，雖然曾經跌跌撞撞，但因為生活在這塊土地的人們，在艱難的路途上，手牽手地支持著彼此，才走過威權歷史的黑暗長夜。

賴副總統表示，未來將和民進黨副總統參選人蕭美琴用最大力量，團結整個台灣社會。「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，即便艱辛，一起在正確的道路上前行。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範