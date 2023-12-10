12/10國際人權日：陳菊籲珍惜現在擁有的人權、賴清德回顧美麗島事件反省歷史
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陳菊致詞表示，今年也是《世界人權宣言》75週年的大日子。在台灣民主發展過程，1979年12月10日在高雄有一群追求自由民主、對人權充滿期待的人，希望在世界人權日表現對人權的渴望，拿著火把舉辦大遊行，可惜在戒嚴年代對人權概念單薄，引發當權者跟人民間的重大衝突。時隔43年舉辦人權海報設計獎，歷史腳步一步步向前推進，今天得到人權，不代表永遠擁有，要非常珍惜。
人權會主委陳菊：今天得到人權不代表永遠擁有，要非常珍惜
（中央社）今（103）天是國際人權日，人權會主委陳菊說，今天得到人權，不代表永遠擁有，要非常珍惜；人權海報設計賽不只是藝術上競爭，更要傳遞人權議題，她也承諾只要在人權會的一天，活動將持續舉辦。
國家人權委員會下午舉辦2023人權海報設計競賽頒獎典禮，邀陳菊、監察委員王幼玲、田秋堇、紀惠容、葉大華、浦忠成、范巽綠，以及監察院秘書長李俊俋等人出席。
陳菊致詞時表示，這是人權會舉辦第2屆人權海報設計競賽，今（2023）年也是《世界人權宣言》75週年的大日子。在台灣民主發展過程，1979年12月10日在高雄有一群追求自由民主、對人權充滿期待的人，希望在世界人權日表現對人權的渴望，拿著火把舉辦大遊行。
陳菊說，可惜當時是戒嚴年代，對人權概念非常單薄，引發當權者跟人民間的重大衝突，是美麗島事件；時隔43年，在2023年舉辦人權海報設計獎，歷史腳步一步一步向前推進，今天得到人權，不代表永遠擁有，要非常珍惜、人權得來不易。
陳菊表示，她於公於私都深切感受，沒有什麼比人權更重要，她一生最大的追求是有尊嚴、沒有恐懼的生存；維護基本人權，是世界和平的基礎，在世界人權日，也希望台灣人之間能互相包容、尊重。
陳菊說，這次海報競賽，以世界人權宣言作為徵件主題，邀各界好手參與，參賽者中有來自芬蘭、香港、澳門、中國，總計有915件作品報名，最後能獲獎的得獎者都非常傑出，有這麼多新生代關心人權，非常感動。
陳菊指出，這次競賽不只是藝術上競爭，更要傳遞人權議題，難度很高，感謝專業評審團的藝術鑑賞能力，更有深厚人權專業。得獎作品關注包括me too運動、兒童人權、身心障礙者權益、性別平權、俄烏戰爭等議題，每張海報都能感受到創作者對人權的關心。
陳菊表示，台灣歷經38年的戒嚴統治，當時人民的基本權益都被限縮，沒有言論自由、沒有集會遊行權；感謝勇敢的台灣人共同努力，這43年來台灣的人權已經有許多改善，在亞洲人權評比台灣更是名列前茅。
陳菊說，這次透過藝術創作，賦予世界人權宣言新的詮釋，她也承諾，只要她在人權會的一天，這樣的比賽會持續舉辦下去，並推廣人權教育，讓人權種子能延續、成長、茁壯，守護得來不易的民主成就。
陳菊指出，得獎的海報作品12月29日起將在高雄駁二藝文特區展出；另外，為了響應世界人權日，今天晚間6時30分人權會也與台北101合作點燈，「人權加油、人權萬歲」。
評審團主席鄭思維說，5位評審中有3位是人權專業、2位是設計專業，討論過程熱烈，針對不同議題表達看法，僅約3.9%的得獎機率；其他海報競賽是比創意、比視覺，但這次要加入人權議題，傳遞出創作者對人權的看法，要得獎比一般設計競賽還要困難。
人權日反省歷史，賴清德：用最大力量團結台灣
（中央社）今天是世界人權日，副總統賴清德今天說，台灣追求人權道路上，雖曾跌跌撞撞，但因為生活在這塊土地的人們在艱難路途，手牽手支持彼此，才走過威權歷史的黑暗長夜；他說，未來會用最大力量，團結整個台灣社會。
賴副總統今天透過臉書發文「走過威權歷史，捍衛民主、和平、繁榮」，他說，每年的12月10日，是世界人權日。1979年12月10日，發生了對台灣民主有重要影響的美麗島事件。當時美麗島雜誌社的民主前輩，用希望與熱情組織群眾進行遊行，用決心與氣魄訴求民主與自由。改變了台灣、感動了世界。
賴副總統說，在一代又一代人，前仆後繼的努力之下，終於用民主的力量，推翻威權獨裁的高牆，成功走到如今的民主自由。
賴副總統表示，如今的台灣已是世界一股良善的力量，有能力為國際社會做出貢獻。也時刻提醒自己，唯有真相才能帶來和解。藉由反省過去歷史，能夠不要重蹈覆轍，也更能夠進一步團結社會、鞏固民主，讓台灣不斷進步。
賴副總統指出，自總統蔡英文上任後，成立「國家人權博物館」、「促進轉型正義委員會」，並在監察院成立「國家人權委員會」，落實憲法對人權的維護。去（2022）年9月，由行政院主持的「推動轉型正義會報」正式召開，督導各部會進行轉型正義。立法院也於近日三讀通過「政治檔案條例」修法，促進真相揭露，為轉型正義工程補上一塊關鍵的拼圖。
賴副總統說，台灣在追求人權的道路上，雖然曾經跌跌撞撞，但因為生活在這塊土地的人們，在艱難的路途上，手牽手地支持著彼此，才走過威權歷史的黑暗長夜。
賴副總統表示，未來將和民進黨副總統參選人蕭美琴用最大力量，團結整個台灣社會。「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，即便艱辛，一起在正確的道路上前行。
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延伸閱讀
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。