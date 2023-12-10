108課綱刪減文言文惹議：趙少康稱課本拿掉經典可惜；蕭美琴表示課綱要活化

談108課綱爭議，趙少康：課本要多元化、拿掉經典可惜

（中央社）國民黨副總統參選人趙少康今（10）天談及108課綱議題時說，108課綱爭議很大，不只國文、歷史去中國化，學習歷程也讓學生不堪其擾。雖然課本本來就要多元化，但把千錘百鍊、流傳幾千年的經典拿掉真的很可惜。

趙少康今天上午出席「侯友宜、張智倫聯合競選總部成立大會」前接受媒體聯訪，針對108課綱議題作上述表示。

另外，針對民眾黨總統參選人柯文哲指趙少康是急統派，還說國民黨總統參選人侯友宜是「近朱者赤、近墨者黑」。趙少康說，如果侯友宜傾中，全台灣沒有人不傾中，而柯文哲是傾中加3級。

趙少康還說，柯文哲已手忙腳亂、語無倫次，一下說自己是深綠，一下怪民進黨抹紅，一下又抹紅侯趙配，柯文哲應稍微靜靜地思考未來如何走，選舉就算緊張也不必亂咬人、亂戴紅帽子。

趙少康說，請舉例說明他什麼時候主張過兩岸統一，不要亂抹紅、亂戴帽子，他的兩岸政策清楚，台灣要有足夠防衛能力，同時希望跟中國大陸有溝通管道；民進黨親美仇中，他們是親美和中，和平最重要，台灣禁不起戰爭，民進黨一方面可能引戰，他們希望避戰，這與傾中完全不同。

針對提出派軍事觀察員到中國的想法。趙少康說，他與侯友宜反對台獨表示善意，中國大陸也要表示善意，因此會要求中國大陸軍機不越中線、戰機不繞台灣，同時希望中國大陸東部戰區減少飛彈與兵員，也允許台灣派軍事觀察員長駐觀察，確保不對台灣構成威脅，不知道中國大陸會不會同意，但這是他們基本立場。

媒體追問是否會同意中國派軍事觀察員到台灣，趙少康則說，「不行，我們沒有要打他，他派什麼軍事觀察員」，是中國可能動武打台灣，因此這不是互派，只能允許台灣派人去。

對於國民黨要增強兩岸對話，侯友宜則說自己是台灣土雞，趙少康說，他相信美國總統拜登不喜歡共產制度，但拜登還是要跟中國國家主席習近平對話，增加彼此溝通、避免誤判，哪有像民進黨7年不對話，這很危險。但對話也要對等並維護主權，沒有上對下、強對弱，分寸要拿捏，立場要守住。

媒體報導，總統蔡英文昨（9）天輔選時說，全國有14個縣市是國民黨執政，如果讓國民黨總統勝選、國會過半，將「架空台灣」。趙少康表示，民進黨現在完全執政、完全亂政，「她說得沒錯，台灣已經被她架空」，所有政策與法律是中央制定，民進黨執政8年把台灣搞得一塌糊塗，民進黨完全執政才架空國家。

課綱要活化，蕭美琴：台灣教出來的孩子很有競爭力

（中央社）北一女中教師區桂芝批判高中課綱刪減文言文引熱議，民進黨副總統參選人蕭美琴今天說，課綱要活化，教育有持續改革必要性，台灣教出來的孩子在世界很有競爭力，應該要對自己有信心。

蕭美琴今天下午與民進黨高雄市立委參選人李柏毅、黃捷至大魯閣楠梓館練習揮棒，也為2名立委參選新人加油打氣，誓言守下高雄關鍵席次，揮出全壘打。

蕭美琴說，棒球是台灣人最愛，體育運動也可凝聚國人團結，在球場上一起為台灣隊加油吶喊，不分黨派和世代；李柏毅、黃捷2人參選立委，要進入立法院關心國家體育政策，希望幫年輕從政者加油，也凝聚國人支持體育的動能。

此外，蕭美琴接受媒體聯訪時談到課綱議題表示，台灣教育面臨持續改革必要性，但台灣教出來的孩子在世界上很有競爭力，應該要對自己有信心；她指出，課綱要活化，有更多現代工具，包含科技的工具及如何增進知識、如何面對世界等。

黃捷今天晚上將在Nuzone展演空間舉行「這個世代－未來專場」表演活動，昨晚在臉書（Facebook）發出照片預告，自己將Cosplay「山道猴子的一生」中超商妹角色，並與作者同台，吸引發網友熱烈討論。

對此，黃捷接受媒體聯訪表示，感謝網友關注與肯定，她會挑超商妹角色Cosplay，是「山道猴子的一生」作者建議，認為超商妹是比較善解人意、溫柔體貼的角色；另外她也很重視交通平權，希望藉此合作，喚起民眾對交通議題關注。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範