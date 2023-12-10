108課綱刪減文言文惹議：趙少康稱課本拿掉經典可惜；蕭美琴表示課綱要活化
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趙少康說，108課綱爭議很大，不只國文、歷史去中國化，學習歷程也讓學生不堪其擾。雖然課本本來就要多元化，但把千錘百鍊、流傳幾千年的經典拿掉真的很可惜。而蕭美琴接受媒體聯訪時則表示，台灣教育面臨持續改革必要性，但台灣教出來的孩子在世界上很有競爭力，應該要對自己有信心；她指出，課綱要活化，有更多現代工具，包含科技的工具及如何增進知識、如何面對世界等。
談108課綱爭議，趙少康：課本要多元化、拿掉經典可惜
（中央社）國民黨副總統參選人趙少康今（10）天談及108課綱議題時說，108課綱爭議很大，不只國文、歷史去中國化，學習歷程也讓學生不堪其擾。雖然課本本來就要多元化，但把千錘百鍊、流傳幾千年的經典拿掉真的很可惜。
趙少康今天上午出席「侯友宜、張智倫聯合競選總部成立大會」前接受媒體聯訪，針對108課綱議題作上述表示。
另外，針對民眾黨總統參選人柯文哲指趙少康是急統派，還說國民黨總統參選人侯友宜是「近朱者赤、近墨者黑」。趙少康說，如果侯友宜傾中，全台灣沒有人不傾中，而柯文哲是傾中加3級。
趙少康還說，柯文哲已手忙腳亂、語無倫次，一下說自己是深綠，一下怪民進黨抹紅，一下又抹紅侯趙配，柯文哲應稍微靜靜地思考未來如何走，選舉就算緊張也不必亂咬人、亂戴紅帽子。
趙少康說，請舉例說明他什麼時候主張過兩岸統一，不要亂抹紅、亂戴帽子，他的兩岸政策清楚，台灣要有足夠防衛能力，同時希望跟中國大陸有溝通管道；民進黨親美仇中，他們是親美和中，和平最重要，台灣禁不起戰爭，民進黨一方面可能引戰，他們希望避戰，這與傾中完全不同。
針對提出派軍事觀察員到中國的想法。趙少康說，他與侯友宜反對台獨表示善意，中國大陸也要表示善意，因此會要求中國大陸軍機不越中線、戰機不繞台灣，同時希望中國大陸東部戰區減少飛彈與兵員，也允許台灣派軍事觀察員長駐觀察，確保不對台灣構成威脅，不知道中國大陸會不會同意，但這是他們基本立場。
媒體追問是否會同意中國派軍事觀察員到台灣，趙少康則說，「不行，我們沒有要打他，他派什麼軍事觀察員」，是中國可能動武打台灣，因此這不是互派，只能允許台灣派人去。
對於國民黨要增強兩岸對話，侯友宜則說自己是台灣土雞，趙少康說，他相信美國總統拜登不喜歡共產制度，但拜登還是要跟中國國家主席習近平對話，增加彼此溝通、避免誤判，哪有像民進黨7年不對話，這很危險。但對話也要對等並維護主權，沒有上對下、強對弱，分寸要拿捏，立場要守住。
媒體報導，總統蔡英文昨（9）天輔選時說，全國有14個縣市是國民黨執政，如果讓國民黨總統勝選、國會過半，將「架空台灣」。趙少康表示，民進黨現在完全執政、完全亂政，「她說得沒錯，台灣已經被她架空」，所有政策與法律是中央制定，民進黨執政8年把台灣搞得一塌糊塗，民進黨完全執政才架空國家。
課綱要活化，蕭美琴：台灣教出來的孩子很有競爭力
（中央社）北一女中教師區桂芝批判高中課綱刪減文言文引熱議，民進黨副總統參選人蕭美琴今天說，課綱要活化，教育有持續改革必要性，台灣教出來的孩子在世界很有競爭力，應該要對自己有信心。
蕭美琴今天下午與民進黨高雄市立委參選人李柏毅、黃捷至大魯閣楠梓館練習揮棒，也為2名立委參選新人加油打氣，誓言守下高雄關鍵席次，揮出全壘打。
蕭美琴說，棒球是台灣人最愛，體育運動也可凝聚國人團結，在球場上一起為台灣隊加油吶喊，不分黨派和世代；李柏毅、黃捷2人參選立委，要進入立法院關心國家體育政策，希望幫年輕從政者加油，也凝聚國人支持體育的動能。
此外，蕭美琴接受媒體聯訪時談到課綱議題表示，台灣教育面臨持續改革必要性，但台灣教出來的孩子在世界上很有競爭力，應該要對自己有信心；她指出，課綱要活化，有更多現代工具，包含科技的工具及如何增進知識、如何面對世界等。
黃捷今天晚上將在Nuzone展演空間舉行「這個世代－未來專場」表演活動，昨晚在臉書（Facebook）發出照片預告，自己將Cosplay「山道猴子的一生」中超商妹角色，並與作者同台，吸引發網友熱烈討論。
對此，黃捷接受媒體聯訪表示，感謝網友關注與肯定，她會挑超商妹角色Cosplay，是「山道猴子的一生」作者建議，認為超商妹是比較善解人意、溫柔體貼的角色；另外她也很重視交通平權，希望藉此合作，喚起民眾對交通議題關注。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。