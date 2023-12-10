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2023/12/10,
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2023亞錦賽冠軍賽「台灣vs 日本」今晚18:30登場！免費線上直播、賽程表一次看

2023亞錦賽冠軍賽「台灣vs 日本」今晚18:30登場！免費線上直播、賽程表一次看
2023第30屆亞錦賽台灣隊以2比1擊退菲律賓，今日將與日本隊爭冠。｜Photo Ｃredit: 中央社

我們想讓你知道的是

2023亞錦賽來到最後的總冠軍賽，將由中華隊與日本爭奪本屆冠軍獎盃。上一場比賽中，中華隊以2比1擊敗菲律賓，順利晉級，日本則以5比2的比分打敗韓國，率先拿到冠軍賽的門票。2023年棒球亞錦賽冠軍賽中華隊、日本的比賽將於12月10日18點30分開始，地點為台北大巨蛋，免費線上直播、賽程表資訊一次看！

文：Zero圈圈

2023棒球亞錦賽來到最後的總冠軍賽，將由中華隊與日本爭奪本屆的亞錦賽冠軍獎盃。於上一場比賽中，中華隊以2比1的比分擊敗菲律賓，順利晉級，至於日本則是以5比2的比分打敗韓國，率先拿到冠軍賽的門票。

2023年棒球亞錦賽冠軍賽中華隊、日本的比賽將於12月10日18點30分開始，地點為台北大巨蛋。

民眾若是想要收看2023亞洲棒球錦標賽直播，可以前往電視頻道緯來體育台、公視、華視頻道收看，至於線上轉播平台則包括愛爾達、公視+、中華電信Hami Video、Line Today，其中Line Today將提供免費轉播服務，至於公視+會員在登入後也可免費收看。

2023亞錦賽中華隊vs.日本冠軍賽，下午18點30分開始

2023年亞錦賽共有8支隊伍參與，首先劃分A組、B組進行小組賽，隊伍包括A組的中華隊、南韓、香港、巴勒斯坦，以及B組的日本、菲律賓、泰國、巴基斯坦。2023年亞錦賽中華隊的小組賽於12月6日結束，並且由中華隊、日本、南韓、菲律賓晉級超級循環賽，比賽地點為台北大巨蛋，至於香港、巴勒斯坦、泰國、巴基斯坦則是進入排名戰，比賽地點為新莊棒球場。

民眾若是想要收看2023年亞錦賽直播，電視直播頻道包括緯來電視、公視、華視、中華電信MOD，至於線上直播平台則有愛爾達、公視+、中華電信Hami Video、Line Today、Twitch頻道GetWin_Sport等 ，其中Line Today為免費收看，而公視+的會員在登入後也可免費收看線上直播。

2023亞錦賽直播：

2023亞錦賽中華隊賽程表：

  • 12月10日上午12點30分：季軍賽，菲律賓vs.韓國。
  • 12月10日晚間18點30分：冠軍賽，中華隊vs.日本。
  • 傳送門
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2023亞錦賽轉播單位包括緯來電視、公視、華視、愛爾達、Hami Video、公視+、Line Today等。｜Photo Credit: 臉書粉專「Team Taiwan 運動挺台灣」

2023亞錦賽預賽、循環賽、冠軍賽時間

2023年亞洲棒球錦標賽比賽時間為12月3日至12月10日，分別為小組預賽12月3日至6日，超級循環賽12月8日、9日，最後的季軍賽、冠軍賽則將於12月10日舉辦。於上一場2019年亞錦賽中華隊獲得冠軍獎盃，今年將爭取衛冕資格，其他更多與2023年亞錦賽有關的資訊，可以參考「2023棒球亞錦賽賽程表、中華隊比賽時間、門票票價」文章介紹。

2023亞錦賽賽程表：

  • 12月3日至6日：分組循環賽。
  • 12月8日至9日：超級循環賽、排名賽。
  • 12月10日上午12點30分：季軍賽。
  • 12月10日晚間18點30分：冠軍賽。
  • 12月10日晚間22點：閉幕典禮。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023亞錦賽中華隊vs.日本冠軍賽 免費直播線上看

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範


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