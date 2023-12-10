「橘色惡魔」又來了！12/9-12/15陸續將於高雄、北一女校慶、西門、國家音樂廳演出，行程資訊一次看！

「橘色惡魔」抵台，熱情比愛心高喊：我愛台灣

（中央社）日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」昨（9）天起至15日訪台，晚間飛抵桃園國際機場時展現青春活力，開心向接機人員揮手，並熱情高喊「我愛台灣」。

日本京都橘高校吹奏樂部有「橘色惡魔」之稱，此行是第2度造訪台灣，將陸續於高雄時代大道、高雄承億酒店、新北富士大飯店、台北市立第一女子高級中學、西門町及國家音樂廳演出，其中，國家音樂廳為售票演出。

「橘色惡魔」晚間9時許搭乘中華航空班機CI173抵台，一行人穿著學校制服，一下機就展露笑顏、開心和接機人員揮手，並在合影時高喊「我愛台灣」，在被問到台灣讚不讚時大喊「讚」，並熱情歡呼、展現青春活力。

中華文化總會秘書長李厚慶接受媒體聯訪時表示，去（2022）年邀請「橘色惡魔」來台灣國慶大會演出，受到非常大的迴響，今（2023）年3月台北市立第一女子高級中學還有文化總會再度和「橘色惡魔」提出邀請，希望在台日情誼下再度來台並參加北一女120週年校慶。

李厚慶說，這次在幾家企業的協助下邀請到「橘色惡魔」，共有97名學生和4名師長，比去年國慶大會演出的人數更多，且不只是參加北一女校慶，也受到高雄市政府的邀請進行學校交流和演出。

文總攜霞海城隍廟送祝福，橘色惡魔制服化平安符

（中央社）日本京都橘高校吹奏樂部昨晚抵台，今（10）天前往高雄演出，文總與台北霞海城隍廟合作，特別以「橘色惡魔」制服配色設計平安符，祝福橘高校吹奏樂部訪台演出一切順利。

橘高校吹奏樂部顧問兼城裕透過新聞稿表示，上次來台灣時就受到熱烈歡迎，這次也受到一樣熱情的歡迎，覺得很高興。

此次橘高校吹奏樂部將在國家音樂廳推出首場售票音樂會，橘高校吹奏樂部部長中島表示，上次來台灣的時候沒有機會表演座奏，因此這次很期待座奏演出，也希望可以吃到去年來台灣沒有吃到的芒果。

橘高校吹奏樂部今天上午搭乘高鐵前往高雄，中華文化總會在車程中拿出平安符給學生們。

文總秘書長李厚慶表示，文總這次送給「橘色惡魔」的小神衣平安符，特別以他們的演出制服配色設計，以橘色為主、黃色為輔，呈現橘高校吹奏樂部的青春活力形象。

李厚慶表示，每一件小神衣裡，都有台灣百年歷史名廟台北霞海城隍廟的平安符，期望能將這份祝福，透過台灣特有的小神衣平安符送到師生手中。

橘色惡魔2023來台行程

12/9（六）：抵達台灣

12/10（日）15:00：「橘色惡魔 席捲高雄」（高雄時代大道）

12/11（一）09:00：「承億飯店快閃演出」（高雄承億酒店）

12/12（二）08:45：「富士大飯店快閃演出」（新北富士大飯店）

12/12（二）11:00：「北一女校慶」（台北市立第一女子高級中學）

12/12（二）18:30：「橘色惡魔 快閃西門」（台北in89豪華影城－西門紅樓北廣場）

12/14（四）19:30：「活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！日本京都橘高校吹奏部2023來台音樂會」（國家音樂廳）

12/15（五）：返回日本

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範